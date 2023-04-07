Първо в Plovdiv24.bg: Бойко Борисов влиза в парламента като депутат от Пловдив

Лидерът на ГЕРБ и кандидат за народен представител Бойко Борисов е избрал да влезе от Пловдив в 49-я парламент, разбра първи Plovdiv24.bg от източници от партията.



Все пак до края на деня се очаква той официално да обяви това пред обществеността.



По традиция Бойко Борисов е водач на листата с кандидати за народни представители в града под тепетата, както и 25 МИР - София.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.1 Оценка 2.1 от 20 гласа.