Първо в Plovdiv24.bg: Бойко Борисов влиза в парламента като депутат от Пловдив

Лидерът на ГЕРБ и кандидат за народен представител Бойко Борисов е избрал да влезе от Пловдив в 49-я парламент, разбра първи Plovdiv24.bg от източници от партията.
Все пак до края на деня се очаква той официално да обяви това пред обществеността.
По традиция Бойко Борисов е водач на листата с кандидати за народни представители в града под тепетата, както и 25 МИР - София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Магнитски
Коментиран от #2, #27
16:44 07.04.2023
2 Бай Иван
До коментар #1 от "Магнитски":Звачи бая се е уплашил Боцко
16:45 07.04.2023
3 СЗО
16:45 07.04.2023
4 Минева
16:46 07.04.2023
5 Бау бау
16:46 07.04.2023
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:46 07.04.2023
7 ГУСТО МАЙНА
16:46 07.04.2023
8 Всички
16:46 07.04.2023
9 Джипко бибитков
16:47 07.04.2023
10 Мнение
Коментиран от #65
16:48 07.04.2023
11 пожелание
16:49 07.04.2023
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бамбука
16:49 07.04.2023
15 Пълна мистерия
Коментиран от #37
16:50 07.04.2023
16 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА!😁
НО И ДА Е ОТ ПЛОВДИВ БОРИСОВ...
ОТ СОФИЯ ПАК РУ.РАДЕВ ЩЕ УПРАВЛЯВА !
16:50 07.04.2023
17 Име
16:52 07.04.2023
18 Цирк 49
16:54 07.04.2023
19 Фактъ
16:54 07.04.2023
20 Леопард
17:00 07.04.2023
21 Свален имунитет
17:01 07.04.2023
22 Този Боко
17:04 07.04.2023
23 Нямам търпение
17:06 07.04.2023
24 бай Онуйнещо
17:09 07.04.2023
25 Рекох
17:10 07.04.2023
26 Боклук
17:10 07.04.2023
27 бай Онуйнещо
До коментар #1 от "Магнитски":Имунитета лесно пада. Това ще е първа точка в дневния ред.
17:11 07.04.2023
28 Тома
17:12 07.04.2023
29 бай Онуйнещо
17:15 07.04.2023
30 Красимир Петров
17:25 07.04.2023
31 Гост
17:26 07.04.2023
32 дон
17:27 07.04.2023
33 Леопард
17:27 07.04.2023
34 пловдивския
17:29 07.04.2023
35 Магнитски иде
17:34 07.04.2023
36 Арно
17:36 07.04.2023
37 Ка Морган
До коментар #15 от "Пълна мистерия":Единствената му цел е да не го арестуват и да не го разследват!
17:36 07.04.2023
38 Барба Ганис
17:38 07.04.2023
39 Първия път
17:38 07.04.2023
40 Този
17:39 07.04.2023
41 Всичко е ЦИРК
17:40 07.04.2023
42 Прокурорският син от Перник
17:42 07.04.2023
43 Тошко
17:44 07.04.2023
44 Уточнение
17:45 07.04.2023
45 Тото
17:45 07.04.2023
46 Бистришкия
17:46 07.04.2023
47 ДЕПУТАТСКИ ИМУНИТЕТ ПАЗИ ВЕЧЕ МУТРАТА
17:46 07.04.2023
48 Дамаджан ефенди
17:48 07.04.2023
49 Я ДА КАЖЕТЕ В БАНКЯ ДАЛИ ГЕРБ ПИЧЕЛИ ?
17:48 07.04.2023
50 Филибето
17:49 07.04.2023
51 ЗАСЛУЖАВАМЕ СИ НОВИ ИЗБОРИ !
17:50 07.04.2023
52 Гласове от зайчарника в Банкя
17:50 07.04.2023
53 Каун
17:50 07.04.2023
54 ПСР
Ще си имате най-видния,най-личния,най-изявения,народен представител!
Моите съболезнования.
17:51 07.04.2023
55 АЛФА КЕНТАВЪР
17:53 07.04.2023
56 Ангеларий
Коментиран от #68
17:53 07.04.2023
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Никой
18:03 07.04.2023
59 Ицо
18:06 07.04.2023
60 Меси кьорфишека
18:09 07.04.2023
61 Ако чичо
18:14 07.04.2023
62 Този
Не, като във война, която не се знае кога ще свърши.
Разруха и тук-там нещо направено, ама за ремонт.
Ще се гордеем с такъв депутатин.
18:20 07.04.2023
63 Путин
18:26 07.04.2023
64 Сикаджун
18:27 07.04.2023
65 оня
До коментар #10 от "Мнение":Не той държи властта, а неговите калинки:))
18:27 07.04.2023
66 Гербака
18:28 07.04.2023
67 Тиквето 🎃
18:29 07.04.2023
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Гербар малкия
18:39 07.04.2023
70 Неразбрал
18:52 07.04.2023
71 Ники
19:05 07.04.2023
72 ха ааа
19:08 07.04.2023