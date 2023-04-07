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Първо в Plovdiv24.bg: Бойко Борисов влиза в парламента като депутат от Пловдив

7 Април, 2023 16:43, обновена 7 Април, 2023 17:28 1 644 72

Първо в Plovdiv24.bg: Бойко Борисов влиза в парламента като депутат от Пловдив

  • бойко борисов-
  • герб-
  • депутат-
  • пловдив

Все пак до края на деня се очаква той официално да обяви това пред обществеността

Първо в Plovdiv24.bg: Бойко Борисов влиза в парламента като депутат от Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ и кандидат за народен представител Бойко Борисов е избрал да влезе от Пловдив в 49-я парламент, разбра първи Plovdiv24.bg от източници от партията.

Все пак до края на деня се очаква той официално да обяви това пред обществеността.

По традиция Бойко Борисов е водач на листата с кандидати за народни представители в града под тепетата, както и 25 МИР - София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Магнитски

    54 4 Отговор
    Трябва му имунитет.

    Коментиран от #2, #27

    16:44 07.04.2023

  • 2 Бай Иван

    49 3 Отговор

    До коментар #1 от "Магнитски":

    Звачи бая се е уплашил Боцко

    16:45 07.04.2023

  • 3 СЗО

    42 3 Отговор
    Ще влиза я! Иначе ще влезе при Бай Ставри.

    16:45 07.04.2023

  • 4 Минева

    37 3 Отговор
    Мато харо дупетат!

    16:46 07.04.2023


  • 5 Бау бау

    36 3 Отговор
    Май.ната от Банкя...

    16:46 07.04.2023

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    36 5 Отговор
    Хайде и Слави - депутат, да тупа Бойко по шкембето!

    16:46 07.04.2023

  • 7 ГУСТО МАЙНА

    35 2 Отговор
    ЧЕСТИТО.УДАРИХА ДЖАКПОТА С НЕГО.ДА МУ СЛОЖАТ ПАМЕТНИК ДО ТОЯ НА МИЛЬО

    16:46 07.04.2023

  • 8 Всички

    27 2 Отговор
    сме за Пловдив ! (От влака)

    16:46 07.04.2023

  • 9 Джипко бибитков

    39 4 Отговор
    Ай стига с тая реклама на този грохнал старец

    16:47 07.04.2023

  • 10 Мнение

    44 2 Отговор
    Този дебел шопар до кога ще държи цялата държава като заложник само и само да спаси кожата си. Защото, ако не е във властта, трябва да отива при бай Ставри.

    Коментиран от #65

    16:48 07.04.2023

  • 11 пожелание

    36 2 Отговор
    Не за депутат ,а в затвора за много години трябва да влезе.

    16:49 07.04.2023

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бамбука

    33 2 Отговор
    Гергов ли ще му бъде пиар на фона на Альоша ? Тва Майните са голема работа щом са го избрали за първенец на дружинката.

    16:49 07.04.2023

  • 15 Пълна мистерия

    33 2 Отговор
    Тоз глупак си мисли че пак ще е министър иначе никога нямаше да стане депутат

    Коментиран от #37

    16:50 07.04.2023

  • 16 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА!😁

    22 2 Отговор
    ТО ХУБАВО ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
    НО И ДА Е ОТ ПЛОВДИВ БОРИСОВ...
    ОТ СОФИЯ ПАК РУ.РАДЕВ ЩЕ УПРАВЛЯВА !

    16:50 07.04.2023

  • 17 Име

    30 2 Отговор
    Изживява се като Император. Но е далеч от работата. За съжаление - доста е трудно.

    16:52 07.04.2023

  • 18 Цирк 49

    29 3 Отговор
    Затова ли има такова задръстване на тиквостралата край Пловдив?

    16:54 07.04.2023

  • 19 Фактъ

    32 2 Отговор
    Този , ако е с брада ще го объркаш с Чеченеца . И по интелект е , като него .

    16:54 07.04.2023

  • 20 Леопард

    34 2 Отговор
    Избрахте си мутра бивш сикаджия крадец престъпник лъжец двуличнолицемер бухалка колкоЧовешки Съдби Погубиха Герб и Борисов

    17:00 07.04.2023

  • 21 Свален имунитет

    25 2 Отговор
    да покаже че е чист

    17:01 07.04.2023

  • 22 Този Боко

    31 2 Отговор
    ако го видя на пъпо на Пловдив, какви великденски яйца ще му захвърлям, чак в Банкя ще се чуе.

    17:04 07.04.2023

  • 23 Нямам търпение

    28 2 Отговор
    Баце на парламентарната трибуна. Ехаа, какво шоу...

    17:06 07.04.2023

  • 24 бай Онуйнещо

    26 2 Отговор
    Шоуто на Слави ще е в Парламента! Със специалното участие на Бойко Тиквата в ролята на Краси Радков! Тоя Бойко наистина е ЛУД за връзване.

    17:09 07.04.2023

  • 25 Рекох

    20 2 Отговор
    да не е станал монах ?!

    17:10 07.04.2023

  • 26 Боклук

    26 2 Отговор
    Баце ще купува къща в Пловдив ,а не в Барцелона

    17:10 07.04.2023

  • 27 бай Онуйнещо

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Магнитски":

    Имунитета лесно пада. Това ще е първа точка в дневния ред.

    17:11 07.04.2023

  • 28 Тома

    27 2 Отговор
    Сега депутат утре с магнитски.На хайрлия да е бате бойко

    17:12 07.04.2023

  • 29 бай Онуйнещо

    23 2 Отговор
    Бойко Борисов (Ганьо Сомов).

    17:15 07.04.2023

  • 30 Красимир Петров

    27 2 Отговор
    Страх тресе наглата тиква.Но имунитета няма да го спаси

    17:25 07.04.2023

  • 31 Гост

    21 2 Отговор
    Лъжеца па лъже

    17:26 07.04.2023

  • 32 дон

    23 2 Отговор
    А в затвора откъде ще влезе?

    17:27 07.04.2023

  • 33 Леопард

    21 2 Отговор
    СИКАДЖИЙСКА мутра

    17:27 07.04.2023

  • 34 пловдивския

    22 2 Отговор
    Аз за този кютук не съм гласувал и не желая да ме представлява.

    17:29 07.04.2023

  • 35 Магнитски иде

    20 2 Отговор
    Страх го тресе тиквата

    17:34 07.04.2023

  • 36 Арно

    20 2 Отговор
    От Пловдив или от Банкя, същия мутроселяк си е.

    17:36 07.04.2023

  • 37 Ка Морган

    22 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пълна мистерия":

    Единствената му цел е да не го арестуват и да не го разследват!

    17:36 07.04.2023

  • 38 Барба Ганис

    17 2 Отговор
    Дупета , дупетат

    17:38 07.04.2023

  • 39 Първия път

    21 2 Отговор
    влезе в НС от партията НДСВ и се отказа. След това открадна сдружението на Варненската юристка Душата Здравкова и името му, и узурпира ГЕРП. А като влезе втория път в НС, каза влизам, за да не ме убият. И само третото правителство на инат го докара до край. От първото хвърли оставката, защото токът беше с астрономически цени. Аз се отоплявам на ток и тогава сметките ми бяха 2,5 по - високи от днес. От второто си правителство се отказа през 2017, заради президента. Никога не е имал мнозинство.И е обслужвал само задкулисните проруски играчи.

    17:38 07.04.2023

  • 40 Този

    21 2 Отговор
    Престъпник може да е спокоен за задник-- си вече.Първите големи крадци в държавата на първи ред в НС .Каква символика за завладяна и корумпирана държава,за мафиотската гешефтура,за завладените страхливи медии,които един въпрос не отправят към Тиквата за откраднатите пари от магистралите,за делото Барселона гейт,за евраците и кюлчетата.И днес чета как един Харалан пак плюе ПП,защото е на хранилка при ОПГГЕРБ.Тоя човек има ли деца и така ли ги възпитава е кражби,лъжи и плюене.Костадинов и Тиквата ръсиха най-големите лъжи.И изборите са най-манипулираните.Питам Харалан имаш ли малко съвест купено човече?Явно по честен път един лев не можеш да изкараш.Негодниците и мафиотите на първи ред в най-корумпираната държава в ЕС.Честито ви ,българи!

    17:39 07.04.2023

  • 41 Всичко е ЦИРК

    13 1 Отговор
    Щом и Бай Ганьо е в парлама мента

    17:40 07.04.2023

  • 42 Прокурорският син от Перник

    11 3 Отговор
    Васил Михайлов е изрисувал килията си в Софийския затвор с пречупени кръстове ! ............. УЧУДВАЩО Е ЗАЩО ГЕРБ ИЛИ ПП+ДБ НЕ ГО ЗАЩИТЯТ И ОСВОБОДЯТ ПРИ ТАКА СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА !

    17:42 07.04.2023

  • 43 Тошко

    8 1 Отговор
    Честито България батето набързо ще ни оправи

    17:44 07.04.2023

  • 44 Уточнение

    14 1 Отговор
    СРАМ ЗА ПЛОВДИВ.

    17:45 07.04.2023

  • 45 Тото

    5 0 Отговор
    Баце направо ще ги копардиса

    17:45 07.04.2023

  • 46 Бистришкия

    9 0 Отговор
    Тигър е номер едно

    17:46 07.04.2023

  • 47 ДЕПУТАТСКИ ИМУНИТЕТ ПАЗИ ВЕЧЕ МУТРАТА

    9 1 Отговор
    ОСВЕН ЧЕ И ГЕШЕВ И КЬОВЕШИ И БАЙДЪН ГО ПАЗЯТ !

    17:46 07.04.2023

  • 48 Дамаджан ефенди

    5 2 Отговор
    Изгоряхме

    17:48 07.04.2023

  • 49 Я ДА КАЖЕТЕ В БАНКЯ ДАЛИ ГЕРБ ПИЧЕЛИ ?

    7 1 Отговор
    МНОГО Е ИНТЕРЕСАНТНО ?

    17:48 07.04.2023

  • 50 Филибето

    10 1 Отговор
    Само белия кон липсва

    17:49 07.04.2023

  • 51 ЗАСЛУЖАВАМЕ СИ НОВИ ИЗБОРИ !

    12 0 Отговор
    ТЕЗИ Е ОЧЕВАДНО ЧЕ СА ФАЛШИВИ !

    17:50 07.04.2023

  • 52 Гласове от зайчарника в Банкя

    9 1 Отговор
    Бацо, ще спи в Пловдивския панаир, майна!

    17:50 07.04.2023

  • 53 Каун

    4 1 Отговор
    Без него сме за никъде

    17:50 07.04.2023

  • 54 ПСР

    15 1 Отговор
    Честито,пловдивчани,майна!
    Ще си имате най-видния,най-личния,най-изявения,народен представител!
    Моите съболезнования.

    17:51 07.04.2023

  • 55 АЛФА КЕНТАВЪР

    14 1 Отговор
    бандит

    17:53 07.04.2023

  • 56 Ангеларий

    13 2 Отговор
    Този защо не е в затвора?

    Коментиран от #68

    17:53 07.04.2023

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Никой

    7 1 Отговор
    ПРез настоящата предизборна кампания най много са лъгали от партия " Израждане " - 28 неверни твърдения. Втори по успех са ГЕРБ - 27 неверни твърдения и трети са БСП - 9 неверни твърдения. Българина доказа ,че много обича да го лъжат.Не разбирам какви определени очаквания има избирателя ,които няма как да се сбъднат ,защото се основават на лъжи . Ще се повтори маньовъра с президентските избори Първанов - Сидеров и двамата русофили,Маньовъра Цецка - Радев и ни натресоха още по голям русофил и следващото Костадин Костадинов - и някой грозен невзрачен стар мухльо от академичните среди,банкерските среди или някоя изцапана бяла якичка. И ВОАЛА .

    18:03 07.04.2023

  • 59 Ицо

    9 1 Отговор
    Нали го бих в София, та това му е резервния вариянт на хитреца чекмедже. Слушайте внимателно всяко изказване на Боко. Характерното за неговите речи е че много добре знае какви престъпления срещу държавата е извършил и точно за тези неща обвинява своите опоненти. Според мен иска да разклати търпението им, за да се изнервят и да допуснат грешки. МНОГО Характерно на тартор на ОПГ

    18:06 07.04.2023

  • 60 Меси кьорфишека

    5 1 Отговор
    Тоя е хитър като две хлебарки - иска да има имунитет срещу наманитване! После ще ръси глупости и ще тупа топката - контактни групи, експерти, програми, рестарт на прехода, промяна на конституцията и т.н.

    18:09 07.04.2023

  • 61 Ако чичо

    9 1 Отговор
    Сам го намагнетизира, имунитетът няма да го спаси. Взели са му мярка за оранжевия костюм. Сега го шият!

    18:14 07.04.2023

  • 62 Този

    6 1 Отговор
    Пловдив е като след война.
    Не, като във война, която не се знае кога ще свърши.
    Разруха и тук-там нещо направено, ама за ремонт.
    Ще се гордеем с такъв депутатин.

    18:20 07.04.2023

  • 63 Путин

    5 1 Отговор
    Боко изчезвай

    18:26 07.04.2023

  • 64 Сикаджун

    4 1 Отговор
    Бяга от бай Ставри

    18:27 07.04.2023

  • 65 оня

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Не той държи властта, а неговите калинки:))

    18:27 07.04.2023

  • 66 Гербака

    1 0 Отговор
    Нашият лидер е номер едно борисов другите само лъжат бойко е човек на евродемокрациата асъм ученичка на борисов имам даже зъначка на лидерами

    18:28 07.04.2023

  • 67 Тиквето 🎃

    3 0 Отговор
    Вие ли че ми кажете откъде да съм депутат бе суеци ! Я що агнета и прасета сам ял там вие толкова коса немате!

    18:29 07.04.2023

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Гербар малкия

    3 0 Отговор
    Нйе сме ботати заштото имами държавник башта БОЙКО БОРИСОВ

    18:39 07.04.2023

  • 70 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Ама не е ли депутат от Банкя ?

    18:52 07.04.2023

  • 71 Ники

    1 0 Отговор
    Къде са проф. Коларова и антрополога Харалан да видят "народната любов" към техния кумир. Каквато ни интелигенцията, такава и държавата. Боклуци с титли, продали се на сикаджията за евросубсидии.

    19:05 07.04.2023

  • 72 ха ааа

    0 0 Отговор
    Този е готов да си легне с копейката дори го покани под белия чаршаф в спалнята с евраците, кюлчетата и пищаците.

    19:08 07.04.2023

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