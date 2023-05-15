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Васил Божков: Понякога разкаялият се грешник може да бъде по-ценен от светец

15 Май, 2023 14:25 1 256 12

Васил Божков: Понякога разкаялият се грешник може да бъде по-ценен от светец

  • главен прокурор-
  • оставка

Беглецът от българското правосъдие даде първата си оценка на бурята в прокуратурата от Дубай

Васил Божков: Понякога разкаялият се грешник може да бъде по-ценен от светец - 1
Красимир Тодоров Красимир Тодоров Автор във Fakti.bg

Кратък, но многозначителен коментар направи Васил Божков на изявленията на главния прокурор Иван Гешев днес. "Понякога разкаялият се грешник може да бъде по-ценен от светец".

За какво или за кого е ценен "разкаялият се грешник", Божков не уточнява. А и едва ли острите думи на Иван Гешев към политици, политически елит и колеги могат да бъдат определени като разкаяние. Думите му по-скоро приличаха на заплаха и готовност за битка.

""Надявам се това да е началото на края на олигархичния модел. Време е да бъде изметен политическия боклук", каза Гешев.

Очакваме по-подробен коментар от Васил Божков, който със сигурност знае много за "грешниците" в българската действителност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Божков

    19 1 Отговор
    Цека готви се,идвам си!

    14:27 15.05.2023

  • 2 Последния Софиянец

    3 14 Отговор
    Гешев и Божков ще живеят в една стая в хотел в Дубай и ще си делят наема.хи хи хи

    14:28 15.05.2023

  • 3 Дельо войвода

    11 1 Отговор
    Дано си избодат взаимно очите с големите си рога. Че да мирясаме от тях. Но надали. Нисковибрационните души от върхушката ще се споразумеят и пак ще ни яздят както си знаят, докато или вземем гората тук или напуснем страната и се окажем там. Но дали пък да не се обединим за съпротива срещу тази невиждана експлоатация на народа и на земята ни?! Но кой ще ни поведе? Все въпроси.

    14:31 15.05.2023

  • 4 Е понякога-

    4 1 Отговор
    да,ноо...това не важи за тебе!

    14:31 15.05.2023


  • 5 ДС активист

    7 0 Отговор
    В парламента се подвизават представители на трите "клана" на мафията в България.... а пък тях ги създаде червеното знаме на комунистическия интернационал в лицето на БКП и КПСС, така че честито на стадото и Мирния преход!

    14:33 15.05.2023

  • 6 Развръзката

    10 0 Отговор
    тепърва предстои !

    14:33 15.05.2023

  • 7 Покаяние

    5 1 Отговор
    още няма , времето ще покаже , но този път то е кратко !

    14:37 15.05.2023

  • 8 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Разкайвай се в затвора!

    14:39 15.05.2023

  • 9 Мунко

    1 3 Отговор
    Борисов Божков е най добър. Също и Доган. Шапка им свалям на издръжливостта. Започнете ли да плюете по тях и аз си отварям голямата уста Божков за еврофутболааа. Искаме мир и рахат, какво било било. Думите на Елизабет Втора прочетох... Ако народа не е зад монархията, то тя не би съществувала без народа си. Бойко Борисов умее да прощава. А младите от ПП да слушат и се учат от по старите с опит. Искате веднага и сега милиони, а бмб е влязъл в политиката на 27 години, извади от 64 минус 27,37 г ли излиза, че е в политиката, не са малко 37,математика гинеколог да ме поправи.

    14:40 15.05.2023

  • 10 и аз така мисля

    1 1 Отговор
    Тук Васка си абсолютно прав и заставен от ситуацията да извършва праведни дела.

    14:40 15.05.2023

  • 11 Ами не

    3 0 Отговор
    Не се е разкаял Гешев! Той е корумпиран безполезник, незаслужено облечен с много власт! Един от унищожителите на България! Подходящ е за шоуто на Трифонов!

    14:41 15.05.2023

  • 12 без имена

    0 1 Отговор
    черепахата не смее да се зарадва.....страх лозе пази.

    14:43 15.05.2023

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