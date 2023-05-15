Васил Божков: Понякога разкаялият се грешник може да бъде по-ценен от светец

Кратък, но многозначителен коментар направи Васил Божков на изявленията на главния прокурор Иван Гешев днес. "Понякога разкаялият се грешник може да бъде по-ценен от светец".
За какво или за кого е ценен "разкаялият се грешник", Божков не уточнява. А и едва ли острите думи на Иван Гешев към политици, политически елит и колеги могат да бъдат определени като разкаяние. Думите му по-скоро приличаха на заплаха и готовност за битка.
""Надявам се това да е началото на края на олигархичния модел. Време е да бъде изметен политическия боклук", каза Гешев.
Очакваме по-подробен коментар от Васил Божков, който със сигурност знае много за "грешниците" в българската действителност.
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Божков
14:27 15.05.2023
2 Последния Софиянец
14:28 15.05.2023
3 Дельо войвода
14:31 15.05.2023
4 Е понякога-
14:31 15.05.2023
5 ДС активист
14:33 15.05.2023
6 Развръзката
14:33 15.05.2023
7 Покаяние
14:37 15.05.2023
8 Абсурдистан
14:39 15.05.2023
9 Мунко
14:40 15.05.2023
10 и аз така мисля
14:40 15.05.2023
11 Ами не
14:41 15.05.2023
12 без имена
14:43 15.05.2023