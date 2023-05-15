Васил Божков: Понякога разкаялият се грешник може да бъде по-ценен от светец

Кратък, но многозначителен коментар направи Васил Божков на изявленията на главния прокурор Иван Гешев днес. "Понякога разкаялият се грешник може да бъде по-ценен от светец".

За какво или за кого е ценен "разкаялият се грешник", Божков не уточнява. А и едва ли острите думи на Иван Гешев към политици, политически елит и колеги могат да бъдат определени като разкаяние. Думите му по-скоро приличаха на заплаха и готовност за битка.

""Надявам се това да е началото на края на олигархичния модел. Време е да бъде изметен политическия боклук", каза Гешев.

Очакваме по-подробен коментар от Васил Божков, който със сигурност знае много за "грешниците" в българската действителност.