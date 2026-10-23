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ГЕРБ с нова позиция за инцидента с Колтуклиева: Няма да внасяме подписи за оставката на Михаела Доцова

ГЕРБ с нова позиция за инцидента с Колтуклиева: Няма да внасяме подписи за оставката на Михаела Доцова

23 Октомври, 2026 16:47 1 331 91

  • герб-
  • нова позиция-
  • соня колтуклиева-
  • подписи-
  • оставка-
  • михаела доцова

От формацията очакват Михаела Доцова и „Прогресивна България“ сами да преосмислят поведението си и да поемат политическата отговорност за случилото се

ГЕРБ с нова позиция за инцидента с Колтуклиева: Няма да внасяме подписи за оставката на Михаела Доцова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ-СДС няма да внася подписи с искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, но продължава да настоява тя да поеме политическа отговорност за случая с журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана. Това става ясно от поредна позиция на партията по казуса, публикувана на страницата на формацията във фейсбук, цитирана от bTV.

От ГЕРБ-СДС заявяват, че след като са се запознали с позицията на „Прогресивна България“, за тях остава въпросът дали формацията прави достатъчно ясно разграничение между законността на действията на служителя на НСО и политическата отговорност на председателя на парламента.

„За нас е ясно, че служителят на НСО ще е удобният бушон, който да закрие скандала“, посочват от партията. Според парламентарната група поведението в случая е „недопустимо и несъвместимо с отговорността и авторитета на институцията и нейния председател.

От ГЕРБ-СДС очакват Михаела Доцова и „Прогресивна България“ сами да преосмислят поведението си и да поемат политическата отговорност за случилото се.

„Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност. Защото уважението към парламента започва от тези, които го ръководят“, се казва още в позицията.

От парламентарната група уточняват, че няма да внасят подписи за искане на оставката на председателя на Народното събрание.

Това е втора позиция на ГЕРБ-СДС по случая. На 22 октомври партията призова Михаела Доцова да подаде оставка заради реакцията ѝ след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. От формацията поискаха и незабавна независима проверка на действията на служителите на НСО.

В първата си позиция от ГЕРБ заявиха, че журналистката е била повалена на земята от служител на НСО и впоследствие откарана в болница. Критиката на партията към председателя на парламента беше насочена към липсата, според ГЕРБ, на видима реакция и загриженост след инцидента.

По-късно ГЕРБ обяви и събиране на подписи за извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на Михаела Доцова. Публично беше съобщено за събрани 39 депутатски подписа при необходими 80 за свикване на извънредно заседание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 логично

    19 36 Отговор
    Ндаа ,ясно е ,че Румката пак е клякал пред Баце.

    Коментиран от #24, #53, #83

    16:49 23.10.2026

  • 2 Ами

    28 8 Отговор
    и тя е на нивото на тяхната Райка и на почти всички техни депутати ! А и побои и далеч по - тежки престъпления не са им чужди . При това са си от БКП .

    16:50 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дългият

    24 1 Отговор
    Батко се намеси и веднага си променихте мнението. Как да ви уважаваме.

    16:51 23.10.2026

  • 5 Данчо

    34 5 Отговор
    Борисов пак се извъртя и взе завоя с 200 и изостави приятелите си от Сглобката, точно когато тръгна да събира подписи за свалянето на Михаела Доцова и събра половината от нужните 80 подписа – за толкова му стигат силиците. ГЕРБ се отказа в момента, в който към подписката заявиха готовност да се включат и от ПП на Асен Василев. Снощи Борисов ужким бе бесен от падането на своето лично острие Колтуклиева пред колата на НСО, а всички подозрения сочат, че Борисов лично е поръчал театралния пърформънс на Мадам К и на бистришките си тигри в НСО.

    16:52 23.10.2026

  • 6 За пръв път ще с гласувам

    16 23 Отговор
    За идеята никога вече да не мярна наглите нацистките физиономии на Коцето и Волгин, ни на плакат, ни другаде.

    Коментиран от #64

    16:52 23.10.2026

  • 7 резил

    18 9 Отговор
    На мен ми е мнго чудно ,как е възможно да се постави на най високият (по Конституция) пост в държавата такава .... ?! Толкова ли няма в ПБ някой наистина стойностен човек ?! Резил !

    16:52 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Данчо

    21 4 Отговор
    Сега въпросът е – на кого се е сложил Борисов – пак ли на управляващите от страх да не вкарат скоро време в затвора или на някой таен покровител на г-ца Доцова, на който Борисов не може да откаже.

    16:53 23.10.2026

  • 10 Пич

    37 8 Отговор
    Дъртия хитрец е видял бурята в Нета, която се надига срещу жълтата Соня, и взе остър завой!

    16:53 23.10.2026

  • 11 палячовци

    23 1 Отговор
    иди ми, дойди ми...хахаха...0.

    16:53 23.10.2026

  • 12 В някои страни премиерите карат колело

    13 10 Отговор
    сред обикновените хора.
    Тук се пазят от народната любов. Не обичат въпроси, които не са съгласувани с ЦК на Кремъл.

    Коментиран от #51, #67

    16:54 23.10.2026

  • 13 Исак

    21 5 Отговор
    Най-странното е че и Възраждане защитиха журналето на Шиши и Бою?!

    Коментиран от #22

    16:54 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Суха съчка

    18 4 Отговор
    С какъв компромат държат Бойко?

    16:54 23.10.2026

  • 16 Тутуто пак се изока неподготвен

    20 2 Отговор
    Преди обяд едно, слдеобед друго

    16:56 23.10.2026

  • 17 Георги

    12 2 Отговор
    просто гербавите се сетиха за 2019 и случая нсо + цвета караянчева.

    16:57 23.10.2026

  • 18 Любопитко

    8 2 Отговор
    Да не би да е заради онези подписи в ЕП?

    16:57 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ту-туу

    13 3 Отговор
    Заскимтаха сикаджииските герб мутри за служителя на нсо удобен бушон сигурно по време на къдравата сю са го приели и обучавали тоя където не знае как да действа

    16:58 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Опа

    9 20 Отговор

    До коментар #13 от "Исак":

    Всички партии я защитиха защото е човешко. Само прогресивните не поеха отговорност.

    Коментиран от #27, #31

    16:58 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 На Дедо.

    8 12 Отговор
    Явно Баце и Фатмака,са новата зглобка. Зделано в СССР.

    Коментиран от #48

    17:02 23.10.2026

  • 26 Емигрант

    16 3 Отговор
    Ха ха ха нещастните КОРУМПЕТА разбраха, че суверенът застана на правата страна против провокаторката "Калмуклиева" и обърнаха веднага "палачинката" ! Ето една истина излезе на "мегдана" за корупцията как се нагажда и лицемерничи в името на властта и имунитета !

    17:05 23.10.2026

  • 27 Исак

    13 5 Отговор

    До коментар #22 от "Опа":

    Като ви влезе и в тойлетната това бабе да ви взима интервю друга песен ще запеете хаха

    Коментиран от #81

    17:07 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ганьо от Богутево

    6 2 Отговор
    Ушатия и коцето са за цирк Европа !!!
    Ще бъдат добре платени клоуни!!!

    17:09 23.10.2026

  • 31 Гочето

    15 5 Отговор

    До коментар #22 от "Опа":

    Имам няколко въпроса към „възмутените“ след случилото се с колтуклиева :
    1.Допустимо ли е да се отваря вратата на автомобил на НСО със специален режим ?
    2. Лице с журналистически статут има ли специално право на това ?
    3. Когато кортежа на Кирил Петков уби човек – колко възмутени бяхте ?
    4. Ако това се случи в друга държава – какво би последвало ? Въпроса ми е риторичен и ще дам няколко примера : САЩ, 2020 г. – фотограф е физически отстранен от охраната на Джо Байдън; ноември 2023 г. – при опит за проникване в автомобил на охраната на внучката на Байдън са произведени изстрели и впоследствие е повдигнато обвинение; Великобритания, 17 юни 2020 г. – протестиращ е арестуван след възпрепятстване на кортежа на Борис Джонсън; Белгия, 7 февруари 2019 г. – протестиращ е физически отстранен от автомобила на Тереза Мей; Великобритания, 2014 г. – мъж е повален и задържан от охраната на Дейвид Камерън.
    5. Всички говорим,че искаме да има правила и закони,които да се спазват. Колтуклиева спази ли закона ?
    И последно – как ще реагирате , ако качвайки се в автомобила ви някой посегне и агресивно отвори вратата ?

    17:10 23.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Никой

    7 5 Отговор
    Радевски защо не закача кметове на ГЕРБ а само на ДПС ? Сглобка ли има тука ?

    Коментиран от #62

    17:12 23.10.2026

  • 34 Усетиха се,

    6 1 Отговор
    че ще ядосат рундака

    17:13 23.10.2026

  • 35 КВИ ПОДПИСИ ЩЕ ВНАСЯТЕ

    6 1 Отговор
    ЕДИН ФАЙТОН ТИКВИ ДА ПРИБИРАТЕ ОНОВА ЛОЗАРСКО ...АЙНЕ КОВАЧЕВ ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ.

    17:14 23.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай онзи

    11 3 Отговор
    1.Журналистката отваря вратата на колата на охранявано лице.2.Охранителя пропуска този момент.3.Ако това се случи в САЩ,г-жа журналистката щеше да бъде застреляна на място.

    17:15 23.10.2026

  • 38 Последен валс

    7 4 Отговор
    Втора позиция ли?
    Защо ли никой не се изненадва?
    Герб се топи.

    17:16 23.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 родител 1

    7 0 Отговор
    Събрали 39 подписа , много бе ! Изобщо партиите от сглобката ги няма по места .Казвам това за хората които живеят и виждат старите муцуни по жълтите павета , да знаят , че структурите по места са много намалели

    17:17 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Соломон

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "На Дедо.":

    Каква сглобка бе. Фатмака си има пълно мнозинство. Защо да искат оставка на която зависи единствено и само от ПБ. Не подаването на оставка носи повече негативи така че те сами трябва да си изберат и ГЕРБ и оставя този избор

    17:17 23.10.2026

  • 49 делян

    6 1 Отговор
    защо журналистката дърпа вратата на колата след като тя потегля и защо колата не беше заключена при потегляне защо охранителя не задържа журналиста В случая а брутално го изблъска и двамата и журналиста и полицая са виновни така че трябва да си понесат всичко заслужено и двамата

    17:17 23.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 кодефр

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "В някои страни премиерите карат колело":

    Те сега не ходят в Кремъл бре??? От 37 г искат разрешение от Брюкселските велосипедисти докато въртят педалите. Качват ги на колелото без гуми и после ги назначават да лъжат и крадат в България.

    Коментиран от #68

    17:17 23.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Заплашили са Борисов

    7 1 Отговор
    С проверки на кметовете му.И той се врътна Сефте.

    Коментиран от #70

    17:20 23.10.2026

  • 56 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    знаят, че и да ѝ поискат оставката няма да я получат, защото са малко, пък и заедно в пакет са с пеевски, "журналистката" е от ПИК, а случаят може да се свърже с арестите на кметове на пеевски, пък и не са събрали необходимите подписи

    17:21 23.10.2026

  • 57 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Под прикритие - 7😉

    Коментиран от #60

    17:21 23.10.2026

  • 58 Павел Пенев

    6 1 Отговор
    Този случай е театралната постановка " Ти ли ме бутна или сама паднах" с автор Боко тиквата,. Написана е още в неговите милиционерски години, но сега се довериха на подходящата елитна актриса Соня Колтуклиева. Тя е известна със своя морал и етика на достоен журналист,добре платена още при кражбата на БТК.

    17:22 23.10.2026

  • 59 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ехо":

    Ехо . Има цял член 40 в конституцията който се отнася за журналистките

    17:23 23.10.2026

  • 60 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "🦉🦉🦉🦉":

    КОЙ и ТОЙ написаха сценария,
    наеха снимачен екип,
    ама след калпавата игра на актрисата си - дадоха заден с 200❗

    17:23 23.10.2026

  • 61 избирател

    6 0 Отговор
    Кот било-било , нямат кандидат за Президент , нямат хал да съберат подписи , кметовете им ги напуснаха .На другите избори когато и да са те , няма да минат 4%

    17:23 23.10.2026

  • 62 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Никой":

    дали не се уплашиха, че ще почне и тях, то далиостанаха някои верни на борисов, един по един се изнизват към Радев, че догодина са кметските избори и не искат да изхвърчат от хранилката?

    17:23 23.10.2026

  • 63 Прогрес

    2 0 Отговор
    форевър!

    17:24 23.10.2026

  • 64 с гласуване няма да стане

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "За пръв път ще с гласувам":

    но има един друг начин да не им мяркаме грозните мутри никога повече ама българите са меки марий

    17:25 23.10.2026

  • 65 Прави са

    2 1 Отговор
    Щото не могат да съберат подписи, или че ще ги отвее Йотова още в понеделник?

    17:26 23.10.2026

  • 66 Учуден

    2 1 Отговор
    За каква отговорност говори ТИКВАТА по добре е да върне откраднатите чували със пари от магистралите???? Журналистката падна съвсем умишлено и докато не дойде Прасето за което тя работи не стана от там .....евтин , арогантен трик на отиващото се намагнитизирано същество !!!!!

    17:26 23.10.2026

  • 67 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "В някои страни премиерите карат колело":

    и охраната ги пази по цялото трасе, и в метрото се возят, и там същото

    17:26 23.10.2026

  • 68 кодефррр

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "кодефр":

    Не са без гуми, а без седалка, и с пухчета на педалите!

    17:28 23.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Един читав

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Заплашили са Борисов":

    няма сред тях ! Грабене на милиарди и безумни далавери .

    17:30 23.10.2026

  • 71 анализатор

    3 2 Отговор
    Баце взе да вдява малко по малко , че заиграването с Момчето му изяде главата . Допълнително натикването на еврото и забраната на рефередума маля масло .Който се докосна до Момчето изчезна от политиката .

    Коментиран от #78

    17:30 23.10.2026

  • 72 Синя София

    1 1 Отговор
    Защо не кажат че са слуги на Радев

    17:30 23.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гугутева

    0 0 Отговор
    Стрес,стрес,стрес!

    17:31 23.10.2026

  • 75 коментатор

    2 0 Отговор
    Както каза Радев , не е време за аматьори

    17:31 23.10.2026

  • 76 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Сериозно?!? Та това са ГЕПИ, някой да е очаквал нещо друго?...🤣🤣🤣

    17:32 23.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Боцко

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "анализатор":

    през цялото време предаваше ДПС И ПЕЕВСКИ.

    И до ден днешен ги предава!

    17:33 23.10.2026

  • 79 анализатор

    0 1 Отговор
    Кога е предавал Момчето , те си бяха като сиамски близнаци .Твърдя , че ако не беше се заигравал с момчето сега може би щеше да е някакъв фактор

    Коментиран от #82

    17:35 23.10.2026

  • 80 Кубрат

    2 0 Отговор
    Крошето беше брутално!

    17:35 23.10.2026

  • 81 И тогава

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Исак":

    Ами вземи избий всички мисирки а?
    Ще влезе ако трябва и там журналист е

    17:36 23.10.2026

  • 82 Цецо

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "анализатор":

    ти ли си?

    17:36 23.10.2026

  • 83 Не, просто

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "логично":

    Инициативата с 80-те подписа се подхлъзнала на тротоара.
    39+21+12= 72 😎

    Коментиран от #88

    17:36 23.10.2026

  • 84 пери

    1 1 Отговор
    Нищо ново, типичния маниер на Бою - сутринта едно, следобед друго.
    А тая председателка трябваше сама да си подаде оставката, а не някой да и я иска.
    Шефът на НСО си я подал, въпреки че точно той, който не е присъствал на сценката, най-малко се очакваше да го направи.

    17:36 23.10.2026

  • 85 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 86 Йотова

    3 0 Отговор
    е бясна, че скандалът се заформи баш преди деня за размисъл!
    Няма друг избор, освен да вземе главата на бияча от НСО.
    Лошо му се пише на глупака.
    А Боцко пак играе някакви византийски номера!
    Това човек не може да заеме една твърда и честна позиция и да стои до край!

    Все врътки, все тънки сметки, все не му излизат накрая.
    Разсипа ГЕРБ!

    17:37 23.10.2026

  • 87 референдум

    1 1 Отговор
    Изобщо да не се обаждат от тази партия , заради тях в момента сме с евро и цените са брутални .Убийците на Българския Лев.

    17:38 23.10.2026

  • 88 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Не, просто":

    липсва?

    17:39 23.10.2026

  • 89 От сума време вървят

    2 0 Отговор
    арести на знакови кметове на ДПС.

    БОЦИ МЪЛЧИ като индианец.
    Сега се размърда нещо, ама пак в негов стил - усул- усул!

    17:40 23.10.2026

  • 90 Пущиня(к)

    1 1 Отговор
    Тие не беха ли неква беззъба опозиция?

    17:40 23.10.2026

  • 91 Едно

    0 0 Отговор
    стана ясно!За прогреса сме рая!

    17:40 23.10.2026

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