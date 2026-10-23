ГЕРБ с нова позиция за инцидента с Колтуклиева: Няма да внасяме подписи за оставката на Михаела Доцова

ГЕРБ-СДС няма да внася подписи с искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, но продължава да настоява тя да поеме политическа отговорност за случая с журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана. Това става ясно от поредна позиция на партията по казуса, публикувана на страницата на формацията във фейсбук, цитирана от bTV.
От ГЕРБ-СДС заявяват, че след като са се запознали с позицията на „Прогресивна България“, за тях остава въпросът дали формацията прави достатъчно ясно разграничение между законността на действията на служителя на НСО и политическата отговорност на председателя на парламента.
„За нас е ясно, че служителят на НСО ще е удобният бушон, който да закрие скандала“, посочват от партията. Според парламентарната група поведението в случая е „недопустимо и несъвместимо с отговорността и авторитета на институцията и нейния председател.
От ГЕРБ-СДС очакват Михаела Доцова и „Прогресивна България“ сами да преосмислят поведението си и да поемат политическата отговорност за случилото се.
„Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност. Защото уважението към парламента започва от тези, които го ръководят“, се казва още в позицията.
От парламентарната група уточняват, че няма да внасят подписи за искане на оставката на председателя на Народното събрание.
Това е втора позиция на ГЕРБ-СДС по случая. На 22 октомври партията призова Михаела Доцова да подаде оставка заради реакцията ѝ след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. От формацията поискаха и незабавна независима проверка на действията на служителите на НСО.
В първата си позиция от ГЕРБ заявиха, че журналистката е била повалена на земята от служител на НСО и впоследствие откарана в болница. Критиката на партията към председателя на парламента беше насочена към липсата, според ГЕРБ, на видима реакция и загриженост след инцидента.
По-късно ГЕРБ обяви и събиране на подписи за извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на Михаела Доцова. Публично беше съобщено за събрани 39 депутатски подписа при необходими 80 за свикване на извънредно заседание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 логично
Коментиран от #24, #53, #83
16:49 23.10.2026
2 Ами
16:50 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дългият
16:51 23.10.2026
5 Данчо
16:52 23.10.2026
6 За пръв път ще с гласувам
Коментиран от #64
16:52 23.10.2026
7 резил
16:52 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Данчо
16:53 23.10.2026
10 Пич
16:53 23.10.2026
11 палячовци
16:53 23.10.2026
12 В някои страни премиерите карат колело
Тук се пазят от народната любов. Не обичат въпроси, които не са съгласувани с ЦК на Кремъл.
Коментиран от #51, #67
16:54 23.10.2026
13 Исак
Коментиран от #22
16:54 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Суха съчка
16:54 23.10.2026
16 Тутуто пак се изока неподготвен
16:56 23.10.2026
17 Георги
16:57 23.10.2026
18 Любопитко
16:57 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ту-туу
16:58 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Опа
До коментар #13 от "Исак":Всички партии я защитиха защото е човешко. Само прогресивните не поеха отговорност.
Коментиран от #27, #31
16:58 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 На Дедо.
Коментиран от #48
17:02 23.10.2026
26 Емигрант
17:05 23.10.2026
27 Исак
До коментар #22 от "Опа":Като ви влезе и в тойлетната това бабе да ви взима интервю друга песен ще запеете хаха
Коментиран от #81
17:07 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ганьо от Богутево
Ще бъдат добре платени клоуни!!!
17:09 23.10.2026
31 Гочето
До коментар #22 от "Опа":Имам няколко въпроса към „възмутените“ след случилото се с колтуклиева :
1.Допустимо ли е да се отваря вратата на автомобил на НСО със специален режим ?
2. Лице с журналистически статут има ли специално право на това ?
3. Когато кортежа на Кирил Петков уби човек – колко възмутени бяхте ?
4. Ако това се случи в друга държава – какво би последвало ? Въпроса ми е риторичен и ще дам няколко примера : САЩ, 2020 г. – фотограф е физически отстранен от охраната на Джо Байдън; ноември 2023 г. – при опит за проникване в автомобил на охраната на внучката на Байдън са произведени изстрели и впоследствие е повдигнато обвинение; Великобритания, 17 юни 2020 г. – протестиращ е арестуван след възпрепятстване на кортежа на Борис Джонсън; Белгия, 7 февруари 2019 г. – протестиращ е физически отстранен от автомобила на Тереза Мей; Великобритания, 2014 г. – мъж е повален и задържан от охраната на Дейвид Камерън.
5. Всички говорим,че искаме да има правила и закони,които да се спазват. Колтуклиева спази ли закона ?
И последно – как ще реагирате , ако качвайки се в автомобила ви някой посегне и агресивно отвори вратата ?
17:10 23.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Никой
Коментиран от #62
17:12 23.10.2026
34 Усетиха се,
17:13 23.10.2026
35 КВИ ПОДПИСИ ЩЕ ВНАСЯТЕ
17:14 23.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бай онзи
17:15 23.10.2026
38 Последен валс
Защо ли никой не се изненадва?
Герб се топи.
17:16 23.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 родител 1
17:17 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Соломон
До коментар #25 от "На Дедо.":Каква сглобка бе. Фатмака си има пълно мнозинство. Защо да искат оставка на която зависи единствено и само от ПБ. Не подаването на оставка носи повече негативи така че те сами трябва да си изберат и ГЕРБ и оставя този избор
17:17 23.10.2026
49 делян
17:17 23.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 кодефр
До коментар #12 от "В някои страни премиерите карат колело":Те сега не ходят в Кремъл бре??? От 37 г искат разрешение от Брюкселските велосипедисти докато въртят педалите. Качват ги на колелото без гуми и после ги назначават да лъжат и крадат в България.
Коментиран от #68
17:17 23.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Заплашили са Борисов
Коментиран от #70
17:20 23.10.2026
56 Хмм
До коментар #36 от "Горски":знаят, че и да ѝ поискат оставката няма да я получат, защото са малко, пък и заедно в пакет са с пеевски, "журналистката" е от ПИК, а случаят може да се свърже с арестите на кметове на пеевски, пък и не са събрали необходимите подписи
17:21 23.10.2026
57 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #60
17:21 23.10.2026
58 Павел Пенев
17:22 23.10.2026
59 Соломон
До коментар #52 от "Ехо":Ехо . Има цял член 40 в конституцията който се отнася за журналистките
17:23 23.10.2026
60 🦉🦉🦉🦉
До коментар #57 от "🦉🦉🦉🦉":КОЙ и ТОЙ написаха сценария,
наеха снимачен екип,
ама след калпавата игра на актрисата си - дадоха заден с 200❗
17:23 23.10.2026
61 избирател
17:23 23.10.2026
62 Ами
До коментар #33 от "Никой":дали не се уплашиха, че ще почне и тях, то далиостанаха някои верни на борисов, един по един се изнизват към Радев, че догодина са кметските избори и не искат да изхвърчат от хранилката?
17:23 23.10.2026
63 Прогрес
17:24 23.10.2026
64 с гласуване няма да стане
До коментар #6 от "За пръв път ще с гласувам":но има един друг начин да не им мяркаме грозните мутри никога повече ама българите са меки марий
17:25 23.10.2026
65 Прави са
17:26 23.10.2026
66 Учуден
17:26 23.10.2026
67 Хмм
До коментар #12 от "В някои страни премиерите карат колело":и охраната ги пази по цялото трасе, и в метрото се возят, и там същото
17:26 23.10.2026
68 кодефррр
До коментар #51 от "кодефр":Не са без гуми, а без седалка, и с пухчета на педалите!
17:28 23.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Един читав
До коментар #55 от "Заплашили са Борисов":няма сред тях ! Грабене на милиарди и безумни далавери .
17:30 23.10.2026
71 анализатор
Коментиран от #78
17:30 23.10.2026
72 Синя София
17:30 23.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Гугутева
17:31 23.10.2026
75 коментатор
17:31 23.10.2026
76 Евгени от Алфапласт
17:32 23.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Боцко
До коментар #71 от "анализатор":през цялото време предаваше ДПС И ПЕЕВСКИ.
И до ден днешен ги предава!
17:33 23.10.2026
79 анализатор
Коментиран от #82
17:35 23.10.2026
80 Кубрат
17:35 23.10.2026
81 И тогава
До коментар #27 от "Исак":Ами вземи избий всички мисирки а?
Ще влезе ако трябва и там журналист е
17:36 23.10.2026
82 Цецо
До коментар #79 от "анализатор":ти ли си?
17:36 23.10.2026
83 Не, просто
До коментар #1 от "логично":Инициативата с 80-те подписа се подхлъзнала на тротоара.
39+21+12= 72 😎
Коментиран от #88
17:36 23.10.2026
84 пери
А тая председателка трябваше сама да си подаде оставката, а не някой да и я иска.
Шефът на НСО си я подал, въпреки че точно той, който не е присъствал на сценката, най-малко се очакваше да го направи.
17:36 23.10.2026
85 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
86 Йотова
Няма друг избор, освен да вземе главата на бияча от НСО.
Лошо му се пише на глупака.
А Боцко пак играе някакви византийски номера!
Това човек не може да заеме една твърда и честна позиция и да стои до край!
Все врътки, все тънки сметки, все не му излизат накрая.
Разсипа ГЕРБ!
17:37 23.10.2026
87 референдум
17:38 23.10.2026
88 Кой
До коментар #83 от "Не, просто":липсва?
17:39 23.10.2026
89 От сума време вървят
БОЦИ МЪЛЧИ като индианец.
Сега се размърда нещо, ама пак в негов стил - усул- усул!
17:40 23.10.2026
90 Пущиня(к)
17:40 23.10.2026
91 Едно
17:40 23.10.2026