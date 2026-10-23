ГЕРБ с нова позиция за инцидента с Колтуклиева: Няма да внасяме подписи за оставката на Михаела Доцова

ГЕРБ-СДС няма да внася подписи с искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, но продължава да настоява тя да поеме политическа отговорност за случая с журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана. Това става ясно от поредна позиция на партията по казуса, публикувана на страницата на формацията във фейсбук, цитирана от bTV.

От ГЕРБ-СДС заявяват, че след като са се запознали с позицията на „Прогресивна България“, за тях остава въпросът дали формацията прави достатъчно ясно разграничение между законността на действията на служителя на НСО и политическата отговорност на председателя на парламента.

„За нас е ясно, че служителят на НСО ще е удобният бушон, който да закрие скандала“, посочват от партията. Според парламентарната група поведението в случая е „недопустимо и несъвместимо с отговорността и авторитета на институцията и нейния председател.

От ГЕРБ-СДС очакват Михаела Доцова и „Прогресивна България“ сами да преосмислят поведението си и да поемат политическата отговорност за случилото се.

„Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност. Защото уважението към парламента започва от тези, които го ръководят“, се казва още в позицията.

От парламентарната група уточняват, че няма да внасят подписи за искане на оставката на председателя на Народното събрание.

Това е втора позиция на ГЕРБ-СДС по случая. На 22 октомври партията призова Михаела Доцова да подаде оставка заради реакцията ѝ след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. От формацията поискаха и незабавна независима проверка на действията на служителите на НСО.

В първата си позиция от ГЕРБ заявиха, че журналистката е била повалена на земята от служител на НСО и впоследствие откарана в болница. Критиката на партията към председателя на парламента беше насочена към липсата, според ГЕРБ, на видима реакция и загриженост след инцидента.

По-късно ГЕРБ обяви и събиране на подписи за извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на Михаела Доцова. Публично беше съобщено за събрани 39 депутатски подписа при необходими 80 за свикване на извънредно заседание.