Ремонт на язовир оставя села без вода

От 7 до 19 часа днес ще има аномалии или спиране на водата заради укрепването на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на язовир "Ясна поляна".

След 08:00ч. днес ще бъде спряно водоподаването на следните населени места : с. Равадиново, в. с. Куку Баир, с. Фазаново ,с. Велика, с. Варвара, с. Бродилово, с. Ново Паничарево, с. Крушевец, с. Зидарово, с. Дебелт , с. Драчево, с. Росеново и гр. Средец.

Възможни са аномалии във водоснабдяването на :

с. Веселие, с. Ясна поляна, в. с. "Дюни", в. с. "Свети Тома", Аркутино, с.о. "Узунджата", гр. Приморско, с. Писменово, гр. Китен,

с. Лозенец, гр. Царево, с. Изгрев, гр. Ахтопол, Арапя, с. Синеморец, с. Резово .



Водоснабдяването ще се нормализира утре.