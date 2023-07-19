ВСС освободи Ясен Тодоров като зам.-шеф на НСлС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) освободи Ясен Тодоров като заместник-директор на националното следствие.
Той остава редови следовател в НСлС.
Всички девет от членовете на ВСС подкрепиха предложението на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.
Решението бе взето без дебат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данъкоплатец
15:19 19.07.2023
2 мунчо
Коментиран от #7
15:19 19.07.2023
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:23 19.07.2023
4 Сила
15:28 19.07.2023
5 Ханку брат
15:30 19.07.2023
6 Пътников
15:30 19.07.2023
7 Турист
До коментар #2 от "мунчо":Занимава се с туристически бизнес
15:32 19.07.2023