ВСС освободи Ясен Тодоров като зам.-шеф на НСлС

Христо Алексиев: Концесията за "Росенец" е сключена 2011 г. при Борисов. Служебният кабинет не е променял условията

Концесията за "Росенец" е сключена през 2011 г. при Борисов за 35 години. Служебният кабинет не е променял каквито и да е условия. Защо те т ...