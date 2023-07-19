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ВСС освободи Ясен Тодоров като зам.-шеф на НСлС

19 Юли, 2023 15:16 367 7

ВСС освободи Ясен Тодоров като зам.-шеф на НСлС

  • ясен тодоров-
  • шеф-
  • нслс

Всички девет от членовете на ВСС подкрепиха предложението на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов

ВСС освободи Ясен Тодоров като зам.-шеф на НСлС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) освободи Ясен Тодоров като заместник-директор на националното следствие.

Той остава редови следовател в НСлС.

Всички девет от членовете на ВСС подкрепиха предложението на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Решението бе взето без дебат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данъкоплатец

    8 1 Отговор
    Постът ще заеме следващият "удобен" със съмнителни правни познания (като Мария Павлова, която зам. главен прокурор стана). Боже, пази България!

    15:19 19.07.2023

  • 2 мунчо

    7 0 Отговор
    Изключително противно човече / ако може да се наречи човек /.

    Коментиран от #7

    15:19 19.07.2023

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор
    Копейкитеееее мии, хеелп❗

    15:23 19.07.2023

  • 4 Сила

    4 0 Отговор
    Мъка, мъкаааааааа.......и са кво, следващото недоразумение

    15:28 19.07.2023

  • 5 Ханку брат

    2 0 Отговор
    Крайно време беше тая лисица да изчезва! Дано да повлече крак!

    15:30 19.07.2023

  • 6 Пътников

    2 0 Отговор
    Искат да се , докарат на мафията, но и това няма да ги спаси, пътници са

    15:30 19.07.2023

  • 7 Турист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "мунчо":

    Занимава се с туристически бизнес

    15:32 19.07.2023

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