13 декември 1941 г. България обяви символична война на САЩ и Великобритания

13 Декември, 2025 03:14 3 693 85

13 декември 1941 г. България обяви символична война на САЩ и Великобритания

От 20 октомври 1943 г. до 17 септември 1944 г. съюзниците бомбардират родината ни

13 декември 1941 г. България обяви символична война на САЩ и Великобритания - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 13 декември 1941 г. България обявява война на САЩ и Великобритания. Тя продължава до 28 октомври 1944 г. и довежда до преврата от 9 септември 1944 година. Това се налага от нашите съюзнически задължения към Третия райх.

България няма задължение да обяви война на атлантическите съюзници според клаузите на Тристранния пакт, понеже номинално САЩ се оказват в ролята на жертва след нападението над Пърл Харбър.

На 11 декември 1941 г. Германия обявява война на САЩ, използвайки като повод няколко нападения срещу германски подводници и търговски кораби, осъществени от Американския атлантически флот. Те са извършени по заповед на американският президент Рузвелт. На 12 декември Германия е последвана от Италия, която също обявява война на САЩ. Към тях през следващите дни се присъединяват Румъния, Унгария и България.

На 5 юни 1942 г. от своя страна САЩ също обявяват война на Царство България. На 12 юни 1942 г. 13 тежки бомбардировача за далечно действие Б-24 Либърейтър, базирани на летище Файд на Суецкия Канал, прелитат над Средиземно море, Турция и Черно море, минават над сушата в района на Констанца и бомбардират нефтения район на Плоещ. Повредите по рафинериите са незначителни. ПВО и изтребителната авиация на Луфтвафе и румънските ВВС не реагират. Това е първият удар на американската стратегическа авиация в дълбочина на континента.

13 декември 1941 г. България обяви символична война на САЩ и Великобритания
Снимка: Shutterstock

През есента на 1943 г., в резултат от успешния съюзнически десант в Сицилия, територията на Южна Италия довежда до попадането на Балканите в обсега на съюзническата авиация. Започват бомбардировките на България, продължили от 20 октомври 1943 г. до 17 септември 1944 г.

Бомбардирани са и градове в анексираните части на Югославия, след предварително съгласуване с Тито.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 русия враг на България

    20 55 Отговор
    Обявяваме война и понасяме бомбите ! Заслужено,а не като онея руски мepзавци дето бомбардира цяла България и всички български градове само защото са терористи !

    Коментиран от #73, #75, #83

    03:30 13.12.2023

  • 3 Мдааааааа

    33 13 Отговор
    Тия сегашните като нищо ще обявят война на Русия, Китай, Индия,Пакистан и Северна Корея едновременно. Колко му е. А пък Северна Корея в отговор ще удари с ракети Македония и Гърция. Открили къде е България на някаква стара карта.

    03:34 13.12.2023

  • 4 ТрампЛин

    15 21 Отговор
    Да живее Царство България!

    Коментиран от #74

    03:44 13.12.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пасъмас

    25 2 Отговор
    Не Народ а ????

    Рожен, Калофер, хорА и пилони.
    Зелен сертификат….сини зони!
    Зони червени, оранжеви, лилави.
    Палитрата свърши, останах без сили!
    Банки обират, без маски, без изстрел.
    Кюлчета злато, пистолет-Да си мислил!
    Нощно Шкафче в Министерска квартира.
    Колко ли пачки със Евро побира?
    Дронове, спални, отворен прозорец.
    Проснат напряко спи Огнеборец.
    Мата Хари свободно кръстосва навред.
    Прокурори хвърлят високо Каскет!
    Хемус, мостОве, строят Виртуално!
    По Струма загиваме ний Ритуално!
    Народа разделят, насъскват, подтискат.
    Едните пилеят, а други се стискат.
    Раята безмълвно върви като Зомби.
    Не мож’ да я стресне дори хекатомба!
    О Боже! Не може Това да е Онзи народ!
    Който прегази Дунав без брод.
    Който Балкана посред зима пресече.
    И на Теодор Комнин главата отсече!
    На Калоян страшен и верни боили.
    Които сразиха ромейските сили.
    Които разбиха железните рицари.
    И сам Балдуина хвърлИха в тъмница.
    Не! Не може това и врагът да ни стори!
    Кой каквото ще, това да говори!
    Не може това да са същите хора
    Които безмълвни гледат Позора!

    Коментиран от #15

    04:11 13.12.2023

  • 12 Да е весело

    23 11 Отговор
    Няма значение ПСА или друго, важното е, че 5 века бяхме под руско робство. Мисля Козлодуй, болница Пирогов, Парното, Ел. мрежи, мостове, ВИК-та, Църкви, Книги, всичко строено и създавано от руските поробители трябва да се разруши, а също и от руски специалисти. Искам всичко да разрушат, не се чувствам демократ ако останат руски църкви и болници, а и метрото по проект на руснаци, и него тряс. Не е лошо и една война да обявим на Русия. Мир не ми дава, не мога да спя, че не сме обявили война на Русия.

    04:13 13.12.2023

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Винету

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пасъмас":

    БРАВО ! 1000000 + от мен .

    04:16 13.12.2023

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТрампЛин

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И след 100 години ще се помни незаконния ви преврат! И след 100 години ще се помнят издевателствата ви!

    Коментиран от #80

    04:25 13.12.2023

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 егати тиквуните..

    35 6 Отговор
    Сащ ги бомбардират,а они им праат паметници..даже им носать и цвекьие,

    Коментиран от #59, #76

    04:29 13.12.2023

  • 22 Пътят на Украйна

    29 13 Отговор
    Не става въпрос за рушенето на ПСА. Няма как да изтриеш историята с рушене на паметници, защото има деца, а те са живата памет на народа. Страшното е, че така се започна в Украйна. Нямам грам съмнения, че ни готвят за пушечно месо срещу Русия, след събарянето на ПСА. И поръчителите на рушенето на паметници, ще бягат, според техните думи на "островчета по океаните".

    Коментиран от #31, #68

    04:29 13.12.2023

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 больной мозг..

    3 14 Отговор

    До коментар #6 от "ТрампЛин":

    На 09.09 1944год..бг е освободена от трети украйнски фронт,.наследниците на бандера и петлюра,те докарват комунягите тука,в издадена деректива сталин пише,,красная да не влиза във второстепенни государства,,и изпраща укрофашаите..а че некой се е натегал и построил паметник на красная..да го бута,

    04:42 13.12.2023

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 е та нали..

    15 6 Отговор

    До коментар #22 от "Пътят на Украйна":

    За тва купуваме ефки с един двг,модел от миналио век за два млрд.$,а па за десерт още два млрд.$..за краварски бтр-и,втора употреба и они на четвърт век,ама не се страхувай от мацква,ние не сме не сме нарушили минските спорозумения..

    04:57 13.12.2023

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 14 Отговор
    Най важното е грузя 200 да не спира да върви с пълни камази и вагони към блатницата и онова страхливото с токчетата и имлантите да фулира памперса през час под миндера в калния бункер и всичко ще е наред‼️
    А копейките да си стенат в тинята цял живот, както най си обичат‼️

    05:00 13.12.2023

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ТрампЛин

    3 6 Отговор
    Няма ли още изхождане по въпроса с мочата от кремлин? Интересно ми е да чуя цвиленето на Коня и Кобилата.

    05:11 13.12.2023

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хихи®

    9 1 Отговор
    Едните ни Бомбили, другите "Освободили"
    Винаги от страната на Булката

    Коментиран от #44

    05:26 13.12.2023

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ТрампЛин

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Извинявам се. Исках да кажа КюпеКин.

    05:37 13.12.2023

  • 44 ТрампЛин

    3 12 Отговор

    До коментар #41 от "хихи®":

    Едно руско освобождение се равнява на две американски бомбардировки! Да не дава Господ нито едното нито другото!

    05:39 13.12.2023

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ТрампЛин

    3 8 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    КюпейКин, нищо не ти предлагам! Просто предполагам. Руска подлога освен самогон друго не признава. Колко ли казана със самогон си изпил в Коми….само Бог знае.

    Коментиран от #57

    05:57 13.12.2023

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Туй то

    18 0 Отговор
    Цвета на интелигенцията ,преди 9. 9. 1944 г. Обяви война на САЩ и Великобритания .

    06:24 13.12.2023

  • 54 Факти

    12 2 Отговор
    13 Декември 2023 г. България е клекнала пред САЩ и Великобритания !

    06:30 13.12.2023

  • 55 Свързочник

    12 2 Отговор
    Управленците ви и тогава са действали неотклонно, следвайки личните си принципи за нагаждане и личен просперитет - ,,Действай актуално, възползвай се тотално". Гласуват антиеврейски и античовешки закони, след погрома при Сталинград се юрнаха да спасяват евреите! Отлични демагози, предшественици на настоящата витиевата па плач! Ето, сега ще приберат Альоша и ще искат пари от Брюксел, но завее ли източния вятър, ще го поставят отново реставриран, лъснат и със Судаев с правилен захват, вместо Шпагин! Може да го прекръстят и на Олексий! Олексий Окупатчук из Лвов!

    06:34 13.12.2023

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "ТрампЛин":

    " пий си самогона..." Не е предположение ‼️
    Ама ти дори и това не знаеш ‼️😒😒😒‼️
    А в Коми НЕ СЪМ СТЪПВАЛ,
    АМА ЗА ТЕБ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ИСТИНАТА ‼️‼️‼️
    То така и теб колко ли ма-на-фи са ти се изредили.....
    ( предполагам като теб😉)

    06:37 13.12.2023

  • 58 дядото

    11 2 Отговор
    а сега отново е така,но вече нашите атлантици ни правят най-верните им слуги.и все забравят,че никой не зачита роба и слугата

    06:41 13.12.2023

  • 59 Е ПА КАТО ОБЯВЯВАШ ВОЙНА НА САЩ

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "егати тиквуните..":

    Ша тъ бомбандират я, нема ти цепят басма.

    Коментиран от #61

    06:43 13.12.2023

  • 60 Свързочник

    11 1 Отговор
    Същите въртигъзци са били! Царя като умен и аристократичен владетел бил дълбоко угрижен и казал на шефа на дворцовия си кабинет - ,,Груев! Тези и ди о ти можеха поне да не ръкопляскат!". Все едно днес пишман президента да каже същото на съветника си Маринов - ,,Сашо! Тези софийски кръпки, могат поне да не се хилят и цвилят!. Защото освен Народен има и Страшен съд!

    06:50 13.12.2023

  • 61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 3 Отговор

    До коментар #59 от "Е ПА КАТО ОБЯВЯВАШ ВОЙНА НА САЩ":

    По-лошо от това да обявиш война на САЩ е само това .... да им станеш съюзник ‼️

    Коментиран от #77

    07:00 13.12.2023

  • 62 1300 години бъгъ

    10 4 Отговор
    1300 години безмислено съществувание

    Коментиран от #81

    07:03 13.12.2023

  • 63 Какво падение

    12 5 Отговор
    А ние бутаме грешният паметник

    Коментиран от #65

    07:18 13.12.2023

  • 64 Радио Ереван

    4 5 Отговор
    Попитали радио „Ереван“ какви са трите най-големи нещастия, които могат да сполетят един народ. Радиото отговорило:

    "Първо, да го бомбардират американците.

    Второ, да го окупират германците.

    Трето, да го освободят руснаците."

    Коментиран от #78

    07:40 13.12.2023

  • 65 Истината

    4 11 Отговор

    До коментар #63 от "Какво падение":

    Бутаме символите на окупаторите.

    07:58 13.12.2023

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 бай Гъдю

    8 0 Отговор
    Видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала краката... Винаги от грешната страна...

    08:12 13.12.2023

  • 68 ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Пътят на Украйна":

    Аре, пък ти, бре! Опушили ти месото и го пратили в Русия. Стига си папагалил. Има санкции, пък и там са праведни мюсюлмани и свинско не ядат!

    08:13 13.12.2023

  • 69 Фашисткия престъпен

    11 2 Отговор
    интелектуален "елит" в неговата "прелест". Техните последователи сега искат да съборят Паметника на хората, загинали против фашизма.

    Коментиран от #71

    08:37 13.12.2023

  • 70 Един

    5 3 Отговор
    Пък после съветската армия била окупатор! Ми като се набутали между шамарите!

    08:40 13.12.2023

  • 71 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Фашисткия престъпен":

    Защо лъжеш?

    Коментиран от #79

    08:48 13.12.2023

  • 72 уйко калеко

    9 1 Отговор
    Забележете .Обявяваме война без да сме задължени според договора.Защо ли това решение на властимащите тогава ми напомня на едно друго от миналата година когато един премиер веднага реши да не купува газ от РУСИЯ а след това негово решение пак купувахме от ГАЗПРОМ НО ЧРЕЗ ПОСРЕДНИК И ПО СКЪПО. Нашите управляващи винаги са се правили на големи БАБАИТИ ,ОБАЧЕ НА ГЪРБА НА НАРОДА.ЗАТОВА СМЕ НА ТОЗИ ХАЛ И НЯМА ДА СЕ ОПРАВИМ НИКОГА..ПРЕЗ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪДРЖАВА НЕ СМЕ ИМАЛИ ИСТИНСКИ УПРАВНИЦИ КОИТО ДА МИЛЕЯТ ЗА СТРАНАТА СИ.ЗА БЛИЗО 145 ГОДИНИ СЪЩЕСТВУВАНЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРАВИЛНИ РЕШЕНИЯ КОИТО УПРАВНИЦИТЕ НИ СА ВЗЕЛИ Е СЪЕДИНЕНИЕТО (1885) И НЕЗАВИСИМОСТА(1908).

    08:49 13.12.2023

  • 73 Смея ти се много

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "русия враг на България":

    Я кажи на кои дати СССР е бомбардирал "цяла България", щото датите на англо-американските бомбардировки се знаят, но тези не са много известни.

    09:44 13.12.2023

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Айде де

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "русия враг на България":

    Американците бомбардират само цивилни обекти и никакви военни цели. Жертвите са хиляди и всичко това е без никаква военна необходимост.

    10:08 13.12.2023

  • 76 Това е нормално за българина

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "егати тиквуните..":

    Той си е роден роб.

    10:10 13.12.2023

  • 77 Да така е

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Защото като разположат войници тук те могат да правят каквото си искат понеже са не могат да бъдат съдени тук.

    10:16 13.12.2023

  • 78 Не е така

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Радио Ереван":

    След втората световна война се ражда следния виц: кое е най- лошо да зависим или потърпевш.
    1. Под японско командване
    2. Немска авиация и
    3 Руска окупация

    10:21 13.12.2023

  • 79 апи ма за

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Само питам":

    и кое е лъжа и за кое лъже, който бута такива ...къв е? или нещо ти си куку

    10:43 13.12.2023

  • 80 Кадир

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "ТрампЛин":

    Какви сто години, до 20 ще сте където ви е мястото под скиптъра на падишаха. Руснаците вече няма да ви искат. Всичко е договорено и разпределено.

    10:51 13.12.2023

  • 81 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "1300 години бъгъ":

    Този "коментар" е събрал 8 харесвания?! Факти - трябва доста да се замислите в какво сте се превърнали!

    11:21 13.12.2023

  • 82 Умирам от смях

    2 0 Отговор
    Благодарение на "елита" от онова време гласувал тази лудост три години по-късно в България влезе Червената армия. Да си знаете. И премахването на МОЧА с нищо не променя факта, че онези тогава са били също толкова прости като тези сега.

    11:27 13.12.2023

  • 83 София

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "русия враг на България":

    Ти,от натегачество пред американците ли написа тая глупост или си такъв.

    12:42 13.12.2023

  • 84 Вуте

    3 1 Отговор
    На 13.12.1941г. тогавашните в НС с тъкоплескание приеха обявяване на война на САЩ.Сегашните сигурно с по силно ръкопляскане ще обявят война на Русия ако им дадат знак. Последствията от 1941-44 ги знаем.Да видим сега как ще се случат нещата.

    12:51 13.12.2023

  • 85 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    (Не е преписано от Гугъл като статията на Венци)

    Декларация от правителствата на Германия и Италия до пълномощните си министри в София с настояване българското правителство да обяви война на Англия и САЩ,

    12 декември 1941 г.

    "Вследствие общоизвестните нападателни действия на Съединените Щати Силите на Оста обявиха, че се намират в положение на война с казаната държава. С това се осъществяват предпоставките за приложението на чл. 3 от Тристранния пакт. Според схващането на германското и италианското правителства от горното произтича задължението на българското правителство да обяви също и от своя страна положение на война със Съединените щати. ..........."

    15:02 13.12.2023

