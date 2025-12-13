13 декември 1941 г. България обяви символична война на САЩ и Великобритания

На 13 декември 1941 г. България обявява война на САЩ и Великобритания. Тя продължава до 28 октомври 1944 г. и довежда до преврата от 9 септември 1944 година. Това се налага от нашите съюзнически задължения към Третия райх.
България няма задължение да обяви война на атлантическите съюзници според клаузите на Тристранния пакт, понеже номинално САЩ се оказват в ролята на жертва след нападението над Пърл Харбър.
На 11 декември 1941 г. Германия обявява война на САЩ, използвайки като повод няколко нападения срещу германски подводници и търговски кораби, осъществени от Американския атлантически флот. Те са извършени по заповед на американският президент Рузвелт. На 12 декември Германия е последвана от Италия, която също обявява война на САЩ. Към тях през следващите дни се присъединяват Румъния, Унгария и България.
На 5 юни 1942 г. от своя страна САЩ също обявяват война на Царство България. На 12 юни 1942 г. 13 тежки бомбардировача за далечно действие Б-24 Либърейтър, базирани на летище Файд на Суецкия Канал, прелитат над Средиземно море, Турция и Черно море, минават над сушата в района на Констанца и бомбардират нефтения район на Плоещ. Повредите по рафинериите са незначителни. ПВО и изтребителната авиация на Луфтвафе и румънските ВВС не реагират. Това е първият удар на американската стратегическа авиация в дълбочина на континента.
През есента на 1943 г., в резултат от успешния съюзнически десант в Сицилия, територията на Южна Италия довежда до попадането на Балканите в обсега на съюзническата авиация. Започват бомбардировките на България, продължили от 20 октомври 1943 г. до 17 септември 1944 г.
Бомбардирани са и градове в анексираните части на Югославия, след предварително съгласуване с Тито.
2 русия враг на България
Коментиран от #73, #75, #83
03:30 13.12.2023
3 Мдааааааа
03:34 13.12.2023
4 ТрампЛин
Коментиран от #74
03:44 13.12.2023
11 Пасъмас
Рожен, Калофер, хорА и пилони.
Зелен сертификат….сини зони!
Зони червени, оранжеви, лилави.
Палитрата свърши, останах без сили!
Банки обират, без маски, без изстрел.
Кюлчета злато, пистолет-Да си мислил!
Нощно Шкафче в Министерска квартира.
Колко ли пачки със Евро побира?
Дронове, спални, отворен прозорец.
Проснат напряко спи Огнеборец.
Мата Хари свободно кръстосва навред.
Прокурори хвърлят високо Каскет!
Хемус, мостОве, строят Виртуално!
По Струма загиваме ний Ритуално!
Народа разделят, насъскват, подтискат.
Едните пилеят, а други се стискат.
Раята безмълвно върви като Зомби.
Не мож’ да я стресне дори хекатомба!
О Боже! Не може Това да е Онзи народ!
Който прегази Дунав без брод.
Който Балкана посред зима пресече.
И на Теодор Комнин главата отсече!
На Калоян страшен и верни боили.
Които сразиха ромейските сили.
Които разбиха железните рицари.
И сам Балдуина хвърлИха в тъмница.
Не! Не може това и врагът да ни стори!
Кой каквото ще, това да говори!
Не може това да са същите хора
Които безмълвни гледат Позора!
Коментиран от #15
04:11 13.12.2023
12 Да е весело
04:13 13.12.2023
15 Винету
До коментар #11 от "Пасъмас":БРАВО ! 1000000 + от мен .
04:16 13.12.2023
19 ТрампЛин
До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И след 100 години ще се помни незаконния ви преврат! И след 100 години ще се помнят издевателствата ви!
Коментиран от #80
04:25 13.12.2023
21 егати тиквуните..
Коментиран от #59, #76
04:29 13.12.2023
22 Пътят на Украйна
Коментиран от #31, #68
04:29 13.12.2023
27 больной мозг..
До коментар #6 от "ТрампЛин":На 09.09 1944год..бг е освободена от трети украйнски фронт,.наследниците на бандера и петлюра,те докарват комунягите тука,в издадена деректива сталин пише,,красная да не влиза във второстепенни государства,,и изпраща укрофашаите..а че некой се е натегал и построил паметник на красная..да го бута,
04:42 13.12.2023
31 е та нали..
До коментар #22 от "Пътят на Украйна":За тва купуваме ефки с един двг,модел от миналио век за два млрд.$,а па за десерт още два млрд.$..за краварски бтр-и,втора употреба и они на четвърт век,ама не се страхувай от мацква,ние не сме не сме нарушили минските спорозумения..
04:57 13.12.2023
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А копейките да си стенат в тинята цял живот, както най си обичат‼️
05:00 13.12.2023
37 ТрампЛин
05:11 13.12.2023
41 хихи®
Винаги от страната на Булката
Коментиран от #44
05:26 13.12.2023
43 ТрампЛин
До коментар #42 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Извинявам се. Исках да кажа КюпеКин.
05:37 13.12.2023
44 ТрампЛин
До коментар #41 от "хихи®":Едно руско освобождение се равнява на две американски бомбардировки! Да не дава Господ нито едното нито другото!
05:39 13.12.2023
50 ТрампЛин
До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":КюпейКин, нищо не ти предлагам! Просто предполагам. Руска подлога освен самогон друго не признава. Колко ли казана със самогон си изпил в Коми….само Бог знае.
Коментиран от #57
05:57 13.12.2023
53 Туй то
06:24 13.12.2023
54 Факти
06:30 13.12.2023
55 Свързочник
06:34 13.12.2023
57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #50 от "ТрампЛин":" пий си самогона..." Не е предположение ‼️
Ама ти дори и това не знаеш ‼️😒😒😒‼️
А в Коми НЕ СЪМ СТЪПВАЛ,
АМА ЗА ТЕБ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ИСТИНАТА ‼️‼️‼️
То така и теб колко ли ма-на-фи са ти се изредили.....
( предполагам като теб😉)
06:37 13.12.2023
58 дядото
06:41 13.12.2023
59 Е ПА КАТО ОБЯВЯВАШ ВОЙНА НА САЩ
До коментар #21 от "егати тиквуните..":Ша тъ бомбандират я, нема ти цепят басма.
Коментиран от #61
06:43 13.12.2023
60 Свързочник
06:50 13.12.2023
61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #59 от "Е ПА КАТО ОБЯВЯВАШ ВОЙНА НА САЩ":По-лошо от това да обявиш война на САЩ е само това .... да им станеш съюзник ‼️
Коментиран от #77
07:00 13.12.2023
62 1300 години бъгъ
Коментиран от #81
07:03 13.12.2023
63 Какво падение
Коментиран от #65
07:18 13.12.2023
64 Радио Ереван
"Първо, да го бомбардират американците.
Второ, да го окупират германците.
Трето, да го освободят руснаците."
Коментиран от #78
07:40 13.12.2023
65 Истината
До коментар #63 от "Какво падение":Бутаме символите на окупаторите.
07:58 13.12.2023
67 бай Гъдю
08:12 13.12.2023
68 ха ха
До коментар #22 от "Пътят на Украйна":Аре, пък ти, бре! Опушили ти месото и го пратили в Русия. Стига си папагалил. Има санкции, пък и там са праведни мюсюлмани и свинско не ядат!
08:13 13.12.2023
69 Фашисткия престъпен
Коментиран от #71
08:37 13.12.2023
70 Един
08:40 13.12.2023
71 Само питам
До коментар #69 от "Фашисткия престъпен":Защо лъжеш?
Коментиран от #79
08:48 13.12.2023
72 уйко калеко
08:49 13.12.2023
73 Смея ти се много
До коментар #2 от "русия враг на България":Я кажи на кои дати СССР е бомбардирал "цяла България", щото датите на англо-американските бомбардировки се знаят, но тези не са много известни.
09:44 13.12.2023
75 Айде де
До коментар #2 от "русия враг на България":Американците бомбардират само цивилни обекти и никакви военни цели. Жертвите са хиляди и всичко това е без никаква военна необходимост.
10:08 13.12.2023
76 Това е нормално за българина
До коментар #21 от "егати тиквуните..":Той си е роден роб.
10:10 13.12.2023
77 Да така е
До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Защото като разположат войници тук те могат да правят каквото си искат понеже са не могат да бъдат съдени тук.
10:16 13.12.2023
78 Не е така
До коментар #64 от "Радио Ереван":След втората световна война се ражда следния виц: кое е най- лошо да зависим или потърпевш.
1. Под японско командване
2. Немска авиация и
3 Руска окупация
10:21 13.12.2023
79 апи ма за
До коментар #71 от "Само питам":и кое е лъжа и за кое лъже, който бута такива ...къв е? или нещо ти си куку
10:43 13.12.2023
80 Кадир
До коментар #19 от "ТрампЛин":Какви сто години, до 20 ще сте където ви е мястото под скиптъра на падишаха. Руснаците вече няма да ви искат. Всичко е договорено и разпределено.
10:51 13.12.2023
81 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #62 от "1300 години бъгъ":Този "коментар" е събрал 8 харесвания?! Факти - трябва доста да се замислите в какво сте се превърнали!
11:21 13.12.2023
82 Умирам от смях
11:27 13.12.2023
83 София
До коментар #2 от "русия враг на България":Ти,от натегачество пред американците ли написа тая глупост или си такъв.
12:42 13.12.2023
84 Вуте
12:51 13.12.2023
85 ИМПЕРИАЛИСТ
Декларация от правителствата на Германия и Италия до пълномощните си министри в София с настояване българското правителство да обяви война на Англия и САЩ,
12 декември 1941 г.
"Вследствие общоизвестните нападателни действия на Съединените Щати Силите на Оста обявиха, че се намират в положение на война с казаната държава. С това се осъществяват предпоставките за приложението на чл. 3 от Тристранния пакт. Според схващането на германското и италианското правителства от горното произтича задължението на българското правителство да обяви също и от своя страна положение на война със Съединените щати. ..........."
15:02 13.12.2023