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COVID-19 за последното денонощие: Един починал, но и 8 излекувани

21 Февруари, 2024 10:41 188 1

COVID-19 за последното денонощие: Един починал, но и 8 излекувани

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21 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1961 теста

COVID-19 за последното денонощие: Един починал, но и 8 излекувани - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

21 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1961 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 1,07% от пробите.

Един е починал, но има и 8 излекувани.

В болници за лечение остават 184 пациенти. От тях 36 са в интензивни отделения. 5 са новоприетите пациенти.

През последните 24 часа са поставени 22 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 5; Варна - 1; Велико Търново - 0; Видин - 1; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 1; Перник -0; Плевен - 1; Пловдив - 3; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 1; Сливен - 1; Смолян - 0; София област - 1; София град - 4; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 1; Ямбол - 1.


България
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  • 1 хихи

    1 0 Отговор
    През последните 24 часа са поставени 22 ваксини.

    22 Кандидати за наградата Дарвин....

    11:03 21.02.2024

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