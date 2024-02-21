COVID-19 за последното денонощие: Един починал, но и 8 излекувани

Нинова: Ако ГЕРБ седнат за преговори по меморандума, означава, че Борисов е поставил партията си на колене пред ПП-ДБ

Това е меморандум на позора на ПП-ДБ, самопризнание за подялба на постове и шамар за Борисов. Това заяви лидерът на "БСП за България" Корнел ...