COVID-19 за последното денонощие: Един починал, но и 8 излекувани

21 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1961 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Положителни са близо 1,07% от пробите.
Един е починал, но има и 8 излекувани.
В болници за лечение остават 184 пациенти. От тях 36 са в интензивни отделения. 5 са новоприетите пациенти.
През последните 24 часа са поставени 22 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 5; Варна - 1; Велико Търново - 0; Видин - 1; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 1; Перник -0; Плевен - 1; Пловдив - 3; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 1; Сливен - 1; Смолян - 0; София област - 1; София град - 4; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 1; Ямбол - 1.
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1 хихи
22 Кандидати за наградата Дарвин....
11:03 21.02.2024