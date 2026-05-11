Доц. Трифон Вълков: Хантавирусът няма потенциала да се превърне в нов COVID-19

11 Май, 2026 09:47 486 13

Най-добрият начин за разпространение на тази инфекция е при контакт с биологични секрети от тези гризачи – урина, фекалии или слюнка

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хантавирусът отново привлече вниманието на световните медии, след като бяха регистрирани случаи сред пасажери на кораб. Според доц. д-р Трифон Вълков от СБАЛИБП “Проф. Иван Киров” обаче, опасенията от повторение на сценарий, подобен на пандемията от COVID-19, са напълно неоснователни.

"Такъв сценарий по никакъв начин не може да се случи. Това е абсолютно изключено и причината е в самата природа и биология на двата вируса. Те са абсолютно несравними един с друг", обясни доц. д-р Трифон Вълков в студиото на "Денят започва" по БНТ.

По думите му, конкретният вариант на хантавируса, установен сред пасажерите, е единственият, за който има данни, че може да се предава от човек на човек, но само при много близък контакт.

"Тук говорим за изключително плътен и много близък контакт – между съпрузи, родители и деца, когато има обмен на биологични течности. Това няма нищо общо с начина, по който се разпространяват коронавирусът, грипът или морбили", поясни доц. Вълков.

Той уточни, че основният източник на заразата остават мишевидните гризачи:

"Най-добрият начин за разпространение на тази инфекция е при контакт с биологични секрети от тези гризачи – урина, фекалии или слюнка. Това може да стане чрез замърсени храни, вода или предмети."

Инфекционистът предупреди, че заболяването може да протече изключително тежко:

"Този вариант е в състояние да генерира най-тежката клинична форма – така наречения кардиопулмонален синдром. Това е най-тежката и бързо развиваща се форма на дихателна недостатъчност, която може да доведе до фатален край само за часове или дни", посочи той.

Според данните, смъртността при тази форма достига между 25 и 40%. Симптомите в началото често наподобяват грип.

"Висока температура, силни мускулни и ставни болки, главоболие, гадене, повръщане, болки в корема и диария – това са първите симптоми. Те трудно могат да бъдат свързани с хантавирус, ако не се мисли в тази посока", обясни доц. Вълков.

По думите му, карантинните мерки при контактните лица са стандартни и вече са доказали ефективността си. Той припомни епидемията от хантавирус в Аржентина през 2018 г., когато ограничаването на контактите и използването на лични предпазни средства са спрели разпространението на инфекцията.

"Не говорим за непознат вирус. Хантавирусите са описани още през 1943 година. Това не е нова инфекция и няма потенциала за масово разпространение, какъвто имат други респираторни вируси", подчерта специалистът.

Доц. Вълков беше категоричен, че при преболедуване организмът изгражда дълготраен имунитет:

"Не говорим за безсимптомно носителство. Веднъж преболедувал, човек се излекува дефинитивно и изгражда продължителен имунитет", каза той.

Инфекционистът насочи вниманието към друга тревожна тенденция у нас – увеличаването на случаите на морбили:

"Това, което наистина ме притеснява, не е хантавирусът, който е на километри от нас, а че продължават да растат случаите на морбили в страната", предупреди той.

По думите му, голяма част от хоспитализираните деца са неваксинирани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бг дракон

    5 1 Отговор
    Туй сме го чували и преди! Кой знае от коя лаборатория е излязъла поредната пандемия за пари и ваксини! Жалко за народа! А бизнеса за гробарите ще е кеф!

    09:51 11.05.2026

  • 2 Като няма потенциал

    7 1 Отговор
    Защо непрекъснато заплашвате хората . Искате нова пандемийка и пак да убивате хора като ги затваряте в затвора за СЗО говоря.

    09:53 11.05.2026

  • 3 Трол

    4 0 Отговор
    Значи трябва да се пазим от мишоци.

    Коментиран от #4, #7

    09:54 11.05.2026

  • 4 Бг дракон

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Прав си колега, ама тези 240 у НС са добре закръглени и гладни за народна пара! Надяждане нямат!

    09:57 11.05.2026

  • 5 Мискини мръсни

    5 0 Отговор
    Чудят се как да направят пандемийка . И пак да почне избиването на хора. Болен си. Имаш признаци трябва тест трябва карантина влизаш в болница всеки ден инжекции до смъртта и гроб .

    Коментиран от #9

    09:58 11.05.2026

  • 6 Говори си

    3 1 Отговор
    Така говореха и за ковида, а като дойде за да отидеш до работата кордони за проверка и служебни бележки от работодателя.

    10:00 11.05.2026

  • 7 Най-много

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    От политическите мишки, опасни са с продажността си и се въртят като ветропоказатели.

    10:02 11.05.2026

  • 8 Анонимен

    3 0 Отговор
    Най-високият брой случаи на морбили в Европа е в... Украйна. Там масово не ваксинират децата и се препоръчва, когато се приемат бежанците и децата им, да се проверява имунизационния статус и ако трябва, да се сложи ваксината, която е задължителна в България.

    10:07 11.05.2026

  • 9 За СЗО става въпрос

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мискини мръсни":

    Българите просто са слуги на СЗО и всякакви структури ООН МВФ ЕЦБ БНБ НС МС щаба НЗОК ЕК ЕП Нато и други подобни. Напоследък нашумяха ВСС и КС и СЕМ и ЦИК особено последните години.Пропагандата пропагандира сляпо подчинение.

    10:09 11.05.2026

  • 10 Един познат

    3 0 Отговор
    Получил инсулт те го лекували за ковид без право на мнение нито на свиждане и човека почина убиха го. По време на пандемията бяха заслепени.

    10:15 11.05.2026

  • 11 Гледах снощи така наречените власти

    2 0 Отговор
    Прихващат испанските граждани от кораба и задължителна карантина но тя ще е няколко месеца после край.

    10:17 11.05.2026

  • 12 Вирусът 🧪🧫🩻

    0 3 Отговор
    Тоя вирус Неми се вижда безобиден щом са починали 3 души от него на кораба случииите могат да нараснат като не се запазват мерките а те няма да се запазят същата история със корона вируса много души си отидоха от него

    10:29 11.05.2026

  • 13 Пробват

    3 0 Отговор
    Дали ще мине номера.ако не мине нещо друго ще измислят чудят се как да избият белите хора те са им трън в очите.

    10:37 11.05.2026

