Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Ръст на случаите на COVID-19 у нас през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили. Според експертите обаче, реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове. В случай, че резултатът е положителен, трябва да останем зa седмица вкъщи.
„И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена хрема, запушен нос, който се отразява на говора, ларингитни прояви, по-продължителна кашлица. Тези оплаквания определено насочват към COVID”, каза д-р Саша Порязова.
Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като на респираторна инфекция, а да му обърнем сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.
„Ръст има, но на фона на много ниско ниво досега. Ако за първите 7 месеца от 2024 г. сме имали 6600 случая, то сега те са 410. Това означава, че тази година заболяемостта е над 10 пъти по-ниска”, подчерта в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS директорът Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.
Специалистите обаче очакват ръстът да продължи. „Само за последната седмица имаме 29 регистрирани случая спрямо 6 за предишната”, подчерта професорът. По думите на Христова скритата заболяемост при коронавируса е голяма, защото е леко заболяване и в общия случай хората не му обръщат особено внимание.
Според директора Националния център по заразни и паразитни болести скритата заболяемост може да е между 10 и 100 пъти по-голяма от регистрираните случаи. „Разумният човек, който не иска да се разболява, знае какво да прави – често да мие ръцете си и да не посещава места, на които може да се зарази”, подчерта проф. Христова.
