Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

12 Август, 2025 22:10 1 087 21

Експертите съветват да се правят тестове

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръст на случаите на COVID-19 у нас през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили. Според експертите обаче, реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове. В случай, че резултатът е положителен, трябва да останем зa седмица вкъщи.

„И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена хрема, запушен нос, който се отразява на говора, ларингитни прояви, по-продължителна кашлица. Тези оплаквания определено насочват към COVID”, каза д-р Саша Порязова.

Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като на респираторна инфекция, а да му обърнем сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.

„Ръст има, но на фона на много ниско ниво досега. Ако за първите 7 месеца от 2024 г. сме имали 6600 случая, то сега те са 410. Това означава, че тази година заболяемостта е над 10 пъти по-ниска”, подчерта в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS директорът Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Специалистите обаче очакват ръстът да продължи. „Само за последната седмица имаме 29 регистрирани случая спрямо 6 за предишната”, подчерта професорът. По думите на Христова скритата заболяемост при коронавируса е голяма, защото е леко заболяване и в общия случай хората не му обръщат особено внимание.

Според директора Националния център по заразни и паразитни болести скритата заболяемост може да е между 10 и 100 пъти по-голяма от регистрираните случаи. „Разумният човек, който не иска да се разболява, знае какво да прави – често да мие ръцете си и да не посещава места, на които може да се зарази”, подчерта проф. Христова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да, той

    13 0 Отговор
    така пра😂ви корона😂вируса в България...

    22:11 12.08.2025

  • 2 Варненец

    17 2 Отговор
    Скок, от 0 на двама. А те разбрали, като ги излъгали в някоя лаборатория 🤣

    22:12 12.08.2025

  • 3 Види

    16 2 Отговор
    Се, иде края на войната в Украйна! Зелю от ковид ли ще умре, или...

    22:17 12.08.2025

  • 4 Тов. Членин

    11 0 Отговор
    Таваришчи , внимание !! БЛИЙЗ и Ф@тки са зараза ..

    22:17 12.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някои имат

    12 1 Отговор
    Още ваксини за пласиране 😁

    22:20 12.08.2025

  • 7 България 🇧🇬

    18 1 Отговор
    Простотията се завръща 🤣🤣🤣

    22:21 12.08.2025

  • 8 вЪксинираните ГМ⭕ δροй

    4 1 Отговор
    Λερи, готови ли сте за бустерната....
    Δρ-κΑΤα φ⭕Λ@Й.....Я черпи😁

    22:25 12.08.2025

  • 9 Механик

    9 0 Отговор
    Абе ще се окажа прав отново. Казах, че скоро темата украина отива в небитието и предположих, че укро-троловете ще ги насочат към корона-вирусните шменти-капели.
    Явно котараците, злобнитеджуджита и пр, отново ще се подвизават под ника ДЖОГ-СЪДБАТА.

    22:26 12.08.2025

  • 10 Мале

    5 2 Отговор
    Айде да се ваксинираме за да оцелеем до Еврото😁

    22:26 12.08.2025

  • 11 в България

    6 1 Отговор
    всичко е червени фалш и измама...

    22:27 12.08.2025

  • 12 Цвете

    10 1 Отговор
    Заразен е мозъка на някой идиот. 😂😇🤪

    22:29 12.08.2025

  • 13 Цвете

    5 1 Отговор
    Заразен е мозъка на някой идиот. 😂😇🤪

    22:30 12.08.2025

  • 14 Всичко е точно

    12 1 Отговор
    Фалшив тест - фалшив вирус - фалшива пандемия - фалшиви ваксини.

    22:31 12.08.2025

  • 15 Ще бъда подготвен

    5 1 Отговор
    С удоволствие ще видя сметката на първия поискал от мен да сложа маска.

    22:34 12.08.2025

  • 16 Георги

    3 1 Отговор
    не бързайте толкова. Те в петък само ще говорят, войната не е свършила още!

    22:37 12.08.2025

  • 17 Алоо

    2 1 Отговор
    Миcиpkите в тоя сайт май са "ваксинирани", днес за втори път пишат за тая измама.

    22:43 12.08.2025

  • 18 Дай Боже

    2 1 Отговор
    Короната да довърши това путинофилско племе!

    22:53 12.08.2025

  • 19 Ужас!

    1 1 Отговор
    Копейкин ще остане без електорат. Цомчо като им плюне два-три пъти, кво като са си мили ръцете, айдееее, няма човек, няма проблем.

    22:55 12.08.2025

  • 20 Няма страшно,

    1 0 Отговор
    антиваксърите и без това са ваксинирани, ще го карат леко.

    22:57 12.08.2025

  • 21 Кеша на Ковид

    0 0 Отговор
    "Писна ми от цялата политически коректна реторика. Време е просто да обясним какво се е случило и защо.

    1. Covid-19 е направено от човека оръжие за масово убийство, което е финансирано и създадено от американското правителство и NIH.
    2. Американското правителство служи на глобалистките елити и е враг на хората.
    3. Успешните лечения бяха и са умишлено потискани. Всичко, което вдъхваше надежда на хората и намаляваше страха, беше и е възпрепятствано.

    4. Глобалният страх се използва, за да заблуди хората да вземат иРНК инжекции.
    5. иРНК инжекциите са създадени за постигане на глобален дневен ред.
    6. Глобалния дневен ред е за :

    - намаляване на световното население и причиняване на безплодие
    - за контрол и поробване на хората чрез инжектиране на технология за проследяване и свързването и използването и в глобалната криптовалута
    - работеща транс-хуманистична програма чрез иРНК технология за редактиране на гени

    Не се страхувайте от "ковид". Не си бийте иРНК инжекции.
    Създайте военни трибунали и изправете ВСИЧКИ глобални хищници пред правосъдието.
    Всичко това може и ще бъде доказано с доказателства.
    Аз съм реалист на конспирацията."

    23:08 12.08.2025

