Новини
България »
Два нови варианта на Covid-19, случаите се увеличават

Два нови варианта на Covid-19, случаите се увеличават

27 Септември, 2025 16:01 589 7

  • ковид-
  • пандемия-
  • аргирова

Професор Аргирова взе участие в 24-тата национална среща на лекари специалисти на фондация "Медии, общество, семейство и традиции"

Два нови варианта на Covid-19, случаите се увеличават - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Увеличават се случаите на Covid у нас, особено сред хората над 65 годишна възраст и тези, с хронични заболявания.

За два нови варианта на вируса съобщи вирусологът професор Радка Аргирова:

"Напоследък се наблюдават два нови варианта от "Омикрон". Единият се нарича "Нимбус", другият се нарича "Стратус". Относно симптоматиката - остра болка в гърлото, дихателни смущения, втрисане, много сериозна отпадналост.

Ще има ваксини, разпространени чрез РЗИ-тата и ще бъдат поканени хората, които са по-възрастни, които имат хронични заболявания, да се ваксинират. Разбира се, и всеки друг, който иска, може да се ваксинира. До средата на октомври грипната ваксина ще е тук по Националната програма. Хубаво е да има поне 14 дни интервал между тази, която е за Ковид, и грипната".

Професор Аргирова взе участие в 24-тата национална среща на лекари специалисти на фондация "Медии, общество, семейство и традиции".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ген Мутафчийски

    9 0 Отговор
    Яко ще се мре!

    16:06 27.09.2025

  • 2 Пак ли...

    9 0 Отговор
    занимавате хората с обикновените вируси за сезона и ги плашите с яко измиране?

    16:10 27.09.2025

  • 3 Хеми значи бензин

    11 0 Отговор
    Решението е само рдно подпалване на лаборатотиите и производствените бази на байонтех и шайзер

    16:12 27.09.2025

  • 4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 0 Отговор
    ЕМИ БОКО ТИКВАТА Е НА ВЛАСТ И КОВИДА СЕ УВЕЛИЧАВА .ДОКАТО 4 ГОДИНИ НЕ БЕШЕ НА ВЛАСТ ИБОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ ИЗЧЕЗНАХА ,А СЕГА И ЖИВОТТНИТЕ ,,РАЗБОЛЯХА,,.

    16:12 27.09.2025

  • 5 Оня

    5 0 Отговор
    това вече не важи ,и прецаканите вече разбраха че са били прецакани

    16:16 27.09.2025

  • 6 Освен кризата в

    4 0 Отговор
    Европейският съюз и особено във федералната република и Франция които дърпат европейската икономика надолу заедно с Италия естествена остава и да ни затворят за нов ковид 25. Става все по-смешно приятели. Чак тогава Русия ще ги превземе и без война

    16:19 27.09.2025

  • 7 Кунчев

    1 0 Отговор
    ЗАТВАРЯЙЙЙ !!!!!

    16:22 27.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове