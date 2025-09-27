Два нови варианта на Covid-19, случаите се увеличават

Увеличават се случаите на Covid у нас, особено сред хората над 65 годишна възраст и тези, с хронични заболявания.

За два нови варианта на вируса съобщи вирусологът професор Радка Аргирова:

"Напоследък се наблюдават два нови варианта от "Омикрон". Единият се нарича "Нимбус", другият се нарича "Стратус". Относно симптоматиката - остра болка в гърлото, дихателни смущения, втрисане, много сериозна отпадналост.

Ще има ваксини, разпространени чрез РЗИ-тата и ще бъдат поканени хората, които са по-възрастни, които имат хронични заболявания, да се ваксинират. Разбира се, и всеки друг, който иска, може да се ваксинира. До средата на октомври грипната ваксина ще е тук по Националната програма. Хубаво е да има поне 14 дни интервал между тази, която е за Ковид, и грипната".

Професор Аргирова взе участие в 24-тата национална среща на лекари специалисти на фондация "Медии, общество, семейство и традиции".