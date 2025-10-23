Новини
България »
Проф. Кантарджиев: Няма повод за паника

23 Октомври, 2025 10:39 518 3

  • проф. тодор кантарджиев-
  • covid-19-
  • респираторни инфекции

Случаите на респираторни инфекции се увеличават

Проф. Кантарджиев: Няма повод за паника - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Броят на респираторните инфекции в страната се покачва и вече е равен на този за същия период миналата година, съобщи в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„До момента бяхме по-надолу в сравнение с миналата година, но сега случаите се увеличават“, поясни той. По думите му грипът все още не се разпространява масово, но се очаква това да се промени в следващите седмици.

По отношение на COVID-19 епидемиологът съобщи, че се наблюдава леко увеличение на новите случаи. „Имаме 166 случая повече от предишната седмица – от 200 се качихме на 360. Нищо опасно, имали сме хиляди на ден. Ситуацията е нормална“, успокои той. В момента най-разпространени са леките респираторни вирусни инфекции, причинени от аденовируси, риновируси, бока- и метапневмовируси. Все още са редки случаите на респираторен синцитиален вирус, който е по-опасен за новородените.

Проф. Кантарджиев подчерта, че е важно хората да се подготвят за сезона с няколко прости стъпки. Първо – да се консултират с личния си лекар относно необходимостта от ваксина срещу грип и да я потърсят активно. „Възрастните хора не бива да забравят пневмококовата ваксина – тя се поставя веднъж на пет години и намалява риска от пневмония“, посочи той.

Според него децата също могат да бъдат защитени – в страната вече са налични около 15 000 дози грипна ваксина под формата на капки за нос. Професорът предупреди родителите да не дават на децата лекарства срещу температура без консултация с лекар, особено в периода след ваксинацията.

По отношение на COVID-ваксините Кантарджиев уточни, че младите и здрави хора нямат нужда от новата модифицирана доза. „За хора с автоимунни заболявания, онкологични пациенти и такива с чести белодробни инфекции е добре да обсъдят с лекар дали да се ваксинират“, добави той.

Ваксинацията, по думите му, трябва да се направи до средата на декември, тъй като защитата настъпва най-пълно след около месец, а частична защита има още след 15 дни. „Хубаво е до края на годината да сме приключили с имунизациите“, препоръча специалистът.

Запитан дали вече има комбинирана ваксина срещу грип и COVID-19, професорът отговори отрицателно. „Това беше обещанието след края на пандемията – една обща ваксина срещу грип, ковид и дори респираторен синцитиален вирус, но засега такава няма“, каза той.

В разговора беше обсъдена и новината от последния Световен конгрес по онкология в Берлин, според която РНК-ваксините може да имат положителен ефект при лечение на рак. Проф. Кантарджиев уточни, че това са все още първични данни, основани на изследвания на няколкостотин пациенти. „Хора, които са били на имунотерапия за рак на белия дроб и меланом, и едновременно ваксинирани срещу COVID, са се повлияли добре“, посочи той, но подчерта, че засега няма сигурни доказателства за пряк лечебен ефект.

„Бъдеще за РНК-ваксините има – пробивът беше постигнат, когато успяхме да ги поставяме в микрокапчици мазнина, така че да навлизат в клетките. Преди това не можехме да го направим. Сега остава да видим докъде ще стигне науката“, заключи професорът.

Според него ситуацията в България към момента е спокойна, няма нужда от паника, но хората трябва да останат предпазливи, да поддържат добра хигиена и да се консултират своевременно с личните си лекари.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самото заглавие

    7 0 Отговор
    Паникьосва.

    10:47 23.10.2025

  • 2 Загладил е

    4 0 Отговор
    Мустака бившия главен паникьор.

    10:52 23.10.2025

  • 3 Дориана

    1 0 Отговор
    Този и той не знае какво говори. Разпространени са едновременно грип и корона вирус, които носят последици дори и след уж лекото им изкарване.

    11:01 23.10.2025

