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Откриха три гроба под Бетонния мост в Пловдив

4 Юли, 2024 23:12 1 128 8

Откриха три гроба под Бетонния мост в Пловдив

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  • пловдив

В ранния следобед днес останките на едно от телата все още бе на място и покрито с найлон

Откриха три гроба под Бетонния мост в Пловдив - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три старинни гроба са открити при разкопаването на терена под Бетонния мост, съобщи Plovdiv24.bg.

В ранния следобед днес останките на едно от телата все още бе на място и покрито с найлон. На мястото има екип археолози, които проучват находките.

Гробовете са били в зоната на жп линиите под самия мост, които бяха демонтирани преди демонтажа на съоръжението. Откритията не засягат строителството на новия Бетонен мост, заяви инж. Николай Иванов, технически ръководител от фирма "Трейс груп холд".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    11 2 Отговор
    Мародери да разкопават гробове.

    23:14 04.07.2024

  • 2 Бесен-_ Язовец

    6 3 Отговор
    И кво точно искат от костите погребани преди хилядолетия?

    23:15 04.07.2024

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ПОВЕЧЕТО СЕЛА И ГРАДОВЕ В ТРАКИЯ
    МОГАТ ДА ДОКАЖАТ 4-5000 ГОДИНИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ С КОКАЛЕ НА ТЕХНИ СЪГРАЖДАНИ
    ..... ЗАТОВА Е ИЗУМИТЕЛНО КАК ГИ УПРАВЛЯВАТ
    МЛАДИ И НАГЛИ НАРОДИ !

    23:16 04.07.2024

  • 4 Варненец

    9 4 Отговор
    Само тъпи комундета, като вас тримата, не знаят, какво е археологическа стойност. Затова 45 години се заравяха крепости и потапяха древни градове под язовири.

    Коментиран от #6

    23:21 04.07.2024

  • 5 Град Козлодуй

    1 3 Отговор
    то и в Град Козлодуй преди Години от Една Улица бе намерен гроб от преди 50 Години по точно Човешки кости Справки
    Интернет и Архив на Козлодуй Бг Инфо и нищо не излезе покриха всичко

    23:25 04.07.2024

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Варненец":

    НЕ ПИЩИ БРЕ ДЕБИЛ
    .... ВЪВ ВАРНА , НЕКРОПОЛА ДЕТО НАМЕРИХА НАЙ СТАРОТО ЗЛАТО В СВЕТА , ВЕЧЕ
    35 ГОДИНИ ОБРАСТВА С БУРЕНИ МЕЖДУ РУИНИТЕ
    НА ДВА СОЦ.ЗАВОДА

    23:26 04.07.2024

  • 7 копейкин

    1 2 Отговор
    единият ен герб,другият на пп-дб и третият на дпс

    00:04 05.07.2024

  • 8 мисирки

    0 0 Отговор
    как може да наричате скелетите тела??? освен ако сте неграмотни друг начин няма!

    00:16 05.07.2024

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