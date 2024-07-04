Откриха три гроба под Бетонния мост в Пловдив

Три старинни гроба са открити при разкопаването на терена под Бетонния мост, съобщи Plovdiv24.bg.



В ранния следобед днес останките на едно от телата все още бе на място и покрито с найлон. На мястото има екип археолози, които проучват находките.

Гробовете са били в зоната на жп линиите под самия мост, които бяха демонтирани преди демонтажа на съоръжението. Откритията не засягат строителството на новия Бетонен мост, заяви инж. Николай Иванов, технически ръководител от фирма "Трейс груп холд".