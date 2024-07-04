Откриха три гроба под Бетонния мост в Пловдив

Три старинни гроба са открити при разкопаването на терена под Бетонния мост, съобщи Plovdiv24.bg.
В ранния следобед днес останките на едно от телата все още бе на място и покрито с найлон. На мястото има екип археолози, които проучват находките.
Гробовете са били в зоната на жп линиите под самия мост, които бяха демонтирани преди демонтажа на съоръжението. Откритията не засягат строителството на новия Бетонен мост, заяви инж. Николай Иванов, технически ръководител от фирма "Трейс груп холд".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
23:14 04.07.2024
2 Бесен-_ Язовец
23:15 04.07.2024
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОГАТ ДА ДОКАЖАТ 4-5000 ГОДИНИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ С КОКАЛЕ НА ТЕХНИ СЪГРАЖДАНИ
..... ЗАТОВА Е ИЗУМИТЕЛНО КАК ГИ УПРАВЛЯВАТ
МЛАДИ И НАГЛИ НАРОДИ !
23:16 04.07.2024
4 Варненец
Коментиран от #6
23:21 04.07.2024
5 Град Козлодуй
Интернет и Архив на Козлодуй Бг Инфо и нищо не излезе покриха всичко
23:25 04.07.2024
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "Варненец":НЕ ПИЩИ БРЕ ДЕБИЛ
.... ВЪВ ВАРНА , НЕКРОПОЛА ДЕТО НАМЕРИХА НАЙ СТАРОТО ЗЛАТО В СВЕТА , ВЕЧЕ
35 ГОДИНИ ОБРАСТВА С БУРЕНИ МЕЖДУ РУИНИТЕ
НА ДВА СОЦ.ЗАВОДА
23:26 04.07.2024
7 копейкин
00:04 05.07.2024
8 мисирки
00:16 05.07.2024