Хванаха шофьор на камион с над 3 промила алкохол край „Лесово“

Заловиха 53-годишен шофьор на камион с над 3 промила алкохол край „Лесово“, съобщиха от ОД на МВР.
На 21 юли дежурни гранични полицаи се усъмнили в поведението на водача с чужда регистрация и информирали колегите си от елховската полиция.
Мъжът е чужд гражданин, водач на тежкотоварен автомобил с прикачено полуремарке.
Той е дал кръвна проба за медицинско изследване и е задържан.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ако бях съдия
13:27 22.07.2026
2 Пааак ли ве...?!
Удряш две стограмки и сядаш зад волана...🙄😨😮💨😟?!
Моля държавниците(ако има такива...)-вземете се в ръце...!
13:29 22.07.2026
3 хехе
Коментиран от #6
13:31 22.07.2026
4 Гост
13:33 22.07.2026
5 Истината
13:40 22.07.2026
6 Урсулите
До коментар #3 от "хехе":Стига си крякал, бе!
Той е от нашите - Украинче.
Какво толкова.
Те са над-законите в ЕС
13:41 22.07.2026
7 Трезва BATEHKA
13:43 22.07.2026