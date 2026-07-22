Хванаха шофьор на камион с над 3 промила алкохол край „Лесово“

Заловиха 53-годишен шофьор на камион с над 3 промила алкохол край „Лесово“, съобщиха от ОД на МВР.

На 21 юли дежурни гранични полицаи се усъмнили в поведението на водача с чужда регистрация и информирали колегите си от елховската полиция.

Мъжът е чужд гражданин, водач на тежкотоварен автомобил с прикачено полуремарке.

Той е дал кръвна проба за медицинско изследване и е задържан.