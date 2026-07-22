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Хванаха шофьор на камион с над 3 промила алкохол край „Лесово“

Хванаха шофьор на камион с над 3 промила алкохол край „Лесово“

22 Юли, 2026 13:21 460 7

  • пиян-
  • шофьор-
  • камион-
  • лесово

Мъжът е чужд гражданин, водач на тежкотоварен автомобил с прикачено полуремарке

Хванаха шофьор на камион с над 3 промила алкохол край „Лесово“ - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заловиха 53-годишен шофьор на камион с над 3 промила алкохол край „Лесово“, съобщиха от ОД на МВР.

На 21 юли дежурни гранични полицаи се усъмнили в поведението на водача с чужда регистрация и информирали колегите си от елховската полиция.

Мъжът е чужд гражданин, водач на тежкотоварен автомобил с прикачено полуремарке.

Той е дал кръвна проба за медицинско изследване и е задържан.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ако бях съдия

    5 0 Отговор
    Три години затвор ,без право на обжалване !!

    13:27 22.07.2026

  • 2 Пааак ли ве...?!

    5 0 Отговор
    Ама то май стана едва ли не задължително...?!
    Удряш две стограмки и сядаш зад волана...🙄😨😮‍💨😟?!
    Моля държавниците(ако има такива...)-вземете се в ръце...!

    13:29 22.07.2026

  • 3 хехе

    5 0 Отговор
    Много интересно чужд гражданин бил и политкоректно си траят от коя държава. От колко пъти трябва да познаем от къде е този чужд гражданин.

    Коментиран от #6

    13:31 22.07.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    В чужбина само затворници са тираджии.

    13:33 22.07.2026

  • 5 Истината

    4 1 Отговор
    Хванаха Украински гражданин, шофьор на камион с над 3 промила алкохол край „Лесово“!

    13:40 22.07.2026

  • 6 Урсулите

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Стига си крякал, бе!
    Той е от нашите - Украинче.
    Какво толкова.
    Те са над-законите в ЕС

    13:41 22.07.2026

  • 7 Трезва BATEHKA

    3 0 Отговор
    Няма по npocти от шофьорите на камион и такси !

    13:43 22.07.2026

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