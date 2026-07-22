ДПС с нови обвинения към Демерджиев: Той и свързани с него фирми държат 411 имота за над 16 млн. лева

Хамид Хамид от ДПС отправи нови обвинения срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на пресконференция, като обяви, че партията ще изпрати в прокуратурата събрана информация и данни от Търговския и Имотния регистър, цитиран от novini.bg.
По думите му Демерджиев и съдружниците му са изкупували стотици декари земеделска земя в районите на Марково и Брестовица, област Пловдив. Хамид се позова на медийни публикации, според които схемата е донесла над 5 млн. лева печалба.
Той заяви, че през 2019 г. Демерджиев става съдружник във фирма, придобила над 450 декара земеделска земя в Пловдивска област. По думите му в схемата са участвали и лица от Министерството на земеделието, без чието съдействие тя „не би могла да проработи“.
Хамид твърди още, че Демерджиев е извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителната собственост. Като пример посочи данни от декларация пред КПКОНПИ, според които през 2020 г. Демерджиев е придобил автомобил Porsche на стойност 1795 лева.
„Сутринта г-н Демерджиев ми каза, че става много интересно. Дотук виждаме само фойерверки“, заяви Хамид.
Позовавайки се на справка от Имотния регистър, депутатът каза, че физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота. От тях седем са апартаменти, а останалите са строителни терени и земеделски земи.
Според представените от него данни общият материален интерес по покупките, извършени от физическите лица, възлиза на 368 хил. лева, а по продажбите – на 352 хил. лева. При дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, стойността на покупките надхвърля 16 млн. лева, а общата стойност на покупко-продажбите през последните години е над 26 млн. лева.
Хамид подчерта, че ДПС вече е събрало необходимата информация и документация, която ще бъде предоставена на прокуратурата за проверка.
Към момента няма публично представена позиция на Иван Демерджиев по отправените от Хамид Хамид твърдения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво г-н Демерджиев
Коментиран от #3
12:14 22.07.2026
2 Меси
12:16 22.07.2026
3 Ха..ха..ха
До коментар #1 от "Браво г-н Демерджиев":А простата и крадлива Тиква Борисов и аверчето му Пеевски притежават цялата държава.
12:17 22.07.2026
4 Кака Сийка
12:17 22.07.2026
5 То във всяко село
12:21 22.07.2026
6 липсва ментата
Коментиран от #17
12:21 22.07.2026
7 търговище
12:22 22.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тоя папагал
12:33 22.07.2026
10 Мдаа
Коментиран от #16
12:36 22.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Новините на турски език
12:40 22.07.2026
13 И така
12:44 22.07.2026
14 Шести
12:47 22.07.2026
15 Отвратен
Коментиран от #19
13:12 22.07.2026
16 Когато...!
До коментар #10 от "Мдаа":Доубиваш змията,тогава най-много съска и хапе...!
Давай Демерджиев,довърши тая дебела змия,смучеща ни с години...!
13:17 22.07.2026
17 Да - наистина...!
До коментар #6 от "липсва ментата":До сега съм уважавал Елена Йончева!
НО!
След като взе да използва трибуната на Евро-Парламента ,в защита на Пеевски и по-специално на неговите богаташки пътувания до Дубай...
Ми падна в очите!
Много ми падна...тотално ми падна в очите...,чак удари дъното!
13:22 22.07.2026
18 МДАА...!
13:39 22.07.2026
19 Еваларка на Данчо-Ментата!
До коментар #15 от "Отвратен":Усети дебелият край,че новата власт и по-специално-Демерджийката,че ще ги награби за дългогодишните им кражби и далавери и много елегантно изчезна от полезрението на битката,като пра@nia в gа6тi...!
Тарикат момче си бе Ментата,Тарикат си и остана...!
А Дюран-Дюран,нека сега ми се обяснява до утре,колко са невинни...!
13:50 22.07.2026