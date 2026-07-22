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ДПС с нови обвинения към Демерджиев: Той и свързани с него фирми държат 411 имота за над 16 млн. лева

ДПС с нови обвинения към Демерджиев: Той и свързани с него фирми държат 411 имота за над 16 млн. лева

22 Юли, 2026 12:06 1 351 19

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  • иван демерджиев-
  • фирми-
  • имоти

Хамид твърди още, че Демерджиев е извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителната собственост. Като пример посочи данни от декларация пред КПКОНПИ, според които през 2020 г. Демерджиев е придобил автомобил Porsche на стойност 1795 лева.

ДПС с нови обвинения към Демерджиев: Той и свързани с него фирми държат 411 имота за над 16 млн. лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хамид Хамид от ДПС отправи нови обвинения срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на пресконференция, като обяви, че партията ще изпрати в прокуратурата събрана информация и данни от Търговския и Имотния регистър, цитиран от novini.bg.

По думите му Демерджиев и съдружниците му са изкупували стотици декари земеделска земя в районите на Марково и Брестовица, област Пловдив. Хамид се позова на медийни публикации, според които схемата е донесла над 5 млн. лева печалба.

Той заяви, че през 2019 г. Демерджиев става съдружник във фирма, придобила над 450 декара земеделска земя в Пловдивска област. По думите му в схемата са участвали и лица от Министерството на земеделието, без чието съдействие тя „не би могла да проработи“.

Хамид твърди още, че Демерджиев е извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителната собственост. Като пример посочи данни от декларация пред КПКОНПИ, според които през 2020 г. Демерджиев е придобил автомобил Porsche на стойност 1795 лева.

„Сутринта г-н Демерджиев ми каза, че става много интересно. Дотук виждаме само фойерверки“, заяви Хамид.

Позовавайки се на справка от Имотния регистър, депутатът каза, че физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота. От тях седем са апартаменти, а останалите са строителни терени и земеделски земи.
Според представените от него данни общият материален интерес по покупките, извършени от физическите лица, възлиза на 368 хил. лева, а по продажбите – на 352 хил. лева. При дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, стойността на покупките надхвърля 16 млн. лева, а общата стойност на покупко-продажбите през последните години е над 26 млн. лева.

Хамид подчерта, че ДПС вече е събрало необходимата информация и документация, която ще бъде предоставена на прокуратурата за проверка.

Към момента няма публично представена позиция на Иван Демерджиев по отправените от Хамид Хамид твърдения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво г-н Демерджиев

    22 4 Отговор
    Закривай свинарника

    Коментиран от #3

    12:14 22.07.2026

  • 2 Меси

    27 3 Отговор
    ДПС има 10 дни да освободи сградата на ул. „Врабча“

    12:16 22.07.2026

  • 3 Ха..ха..ха

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Демерджиев":

    А простата и крадлива Тиква Борисов и аверчето му Пеевски притежават цялата държава.

    12:17 22.07.2026

  • 4 Кака Сийка

    27 6 Отговор
    След като дпс тръгва да вади псевдо компримати , това винаги е добър сигнал че някой си върши работата както трябва. Квичат на умряло, но този път няма да им мине номера. Свърши времето на грабителите. Давай Демерджиев!

    12:17 22.07.2026

  • 5 То във всяко село

    14 2 Отговор
    Има поне 3ма с по над 200 дка и са обикновенни хора. Защо Демерджиев да не е купувал земеделска земя?

    12:21 22.07.2026

  • 6 липсва ментата

    15 2 Отговор
    И Баден Баден се хвърли на амбразурата! Остава да се включи и бившата любовница на Станишката!

    Коментиран от #17

    12:21 22.07.2026

  • 7 търговище

    16 3 Отговор
    мачкаи ДЕРМЕНЖИЕВ

    12:22 22.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя папагал

    7 0 Отговор
    На 100 % си пописва уволнението. Простза 10 села.

    12:33 22.07.2026

  • 10 Мдаа

    13 1 Отговор
    Краят на ДПС крадците наближава. Усещат го и знаят, че са безпомощни.

    Коментиран от #16

    12:36 22.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Новините на турски език

    10 0 Отговор
    Защо наричат България бyлгapucmaн ?

    12:40 22.07.2026

  • 13 И така

    1 3 Отговор
    При толкова имоти и пари няма как да да му направят нещо

    12:44 22.07.2026

  • 14 Шести

    13 0 Отговор
    Медиини публикации не са доказателства,всеки ден квичи някое прасе от свинарника, народа не иска сеир ,а осъдени политици и да върнат откраднатите милиони

    12:47 22.07.2026

  • 15 Отвратен

    4 1 Отговор
    Защо си траехте до сега за тези имоти на Демержиев или сега като почна да разрива вашата кочина почнахте да плачите и да вадите някакви не потвърдени факти от нито една институция и да контрирате . Сигурен съм че всички дето сте по върховете сте един дол дренки и си траете за нередности и облаги и ги вадите когато ви захапят ,типично ченгесарски приом

    Коментиран от #19

    13:12 22.07.2026

  • 16 Когато...!

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    Доубиваш змията,тогава най-много съска и хапе...!
    Давай Демерджиев,довърши тая дебела змия,смучеща ни с години...!

    13:17 22.07.2026

  • 17 Да - наистина...!

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "липсва ментата":

    До сега съм уважавал Елена Йончева!
    НО!
    След като взе да използва трибуната на Евро-Парламента ,в защита на Пеевски и по-специално на неговите богаташки пътувания до Дубай...
    Ми падна в очите!
    Много ми падна...тотално ми падна в очите...,чак удари дъното!

    13:22 22.07.2026

  • 18 МДАА...!

    1 1 Отговор
    Дюран-Дюран,отново се хвърли на амбразурата,със снажната си осанка,да защищава своят Началник...😆😂🤣!

    13:39 22.07.2026

  • 19 Еваларка на Данчо-Ментата!

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Отвратен":

    Усети дебелият край,че новата власт и по-специално-Демерджийката,че ще ги награби за дългогодишните им кражби и далавери и много елегантно изчезна от полезрението на битката,като пра@nia в gа6тi...!
    Тарикат момче си бе Ментата,Тарикат си и остана...!
    А Дюран-Дюран,нека сега ми се обяснява до утре,колко са невинни...!

    13:50 22.07.2026

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