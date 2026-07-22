ДПС с нови обвинения към Демерджиев: Той и свързани с него фирми държат 411 имота за над 16 млн. лева

Хамид Хамид от ДПС отправи нови обвинения срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на пресконференция, като обяви, че партията ще изпрати в прокуратурата събрана информация и данни от Търговския и Имотния регистър, цитиран от novini.bg.

По думите му Демерджиев и съдружниците му са изкупували стотици декари земеделска земя в районите на Марково и Брестовица, област Пловдив. Хамид се позова на медийни публикации, според които схемата е донесла над 5 млн. лева печалба.

Той заяви, че през 2019 г. Демерджиев става съдружник във фирма, придобила над 450 декара земеделска земя в Пловдивска област. По думите му в схемата са участвали и лица от Министерството на земеделието, без чието съдействие тя „не би могла да проработи“.

Хамид твърди още, че Демерджиев е извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителната собственост. Като пример посочи данни от декларация пред КПКОНПИ, според които през 2020 г. Демерджиев е придобил автомобил Porsche на стойност 1795 лева.

„Сутринта г-н Демерджиев ми каза, че става много интересно. Дотук виждаме само фойерверки“, заяви Хамид.

Позовавайки се на справка от Имотния регистър, депутатът каза, че физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота. От тях седем са апартаменти, а останалите са строителни терени и земеделски земи.

Според представените от него данни общият материален интерес по покупките, извършени от физическите лица, възлиза на 368 хил. лева, а по продажбите – на 352 хил. лева. При дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, стойността на покупките надхвърля 16 млн. лева, а общата стойност на покупко-продажбите през последните години е над 26 млн. лева.

Хамид подчерта, че ДПС вече е събрало необходимата информация и документация, която ще бъде предоставена на прокуратурата за проверка.

Към момента няма публично представена позиция на Иван Демерджиев по отправените от Хамид Хамид твърдения.