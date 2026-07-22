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Прокурорската колегия на ВСС отказа да отстрани временно Емилия Русинова

Прокурорската колегия на ВСС отказа да отстрани временно Емилия Русинова

22 Юли, 2026 12:51 640 14

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  • отстраняване-
  • емилия русинова

При гласуването на точката от дневния ред отвод са си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Решението за Русинова беше взето на закрито заседание, като шестима членове на колегията са гласували против отстраняването и не е имало гласове в подкрепа.

Прокурорската колегия на ВСС отказа да отстрани временно Емилия Русинова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува единодушно против искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване на прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура, докато се провежда дисциплинарното производство срещу нея. Това предават от БТА.

Във връзка с това колегията е приела и становище от адвокат, представител на Русинова, по отношение искането. То бе направено на основание чл. 232 ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт, разпоредбите влязоха в сила на 1 юли.

При гласуването на точката от дневния ред отвод са си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Решението за Русинова беше взето на закрито заседание, като шестима членове на колегията са гласували против отстраняването и не е имало гласове в подкрепа.

Разглеждането на искането се отлагаше на два пъти – на 8 и на 15 юли, когато колегията нямаше кворум да заседава.
Служебният правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ вече е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави тогава Янкулов.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица, заяви Емилия Русинова в писмена позиция, изпратена до медиите през април.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    18 0 Отговор
    Някой очаквал ли е нещо различно нали заете лафа за гарвана и окото.

    12:54 22.07.2026

  • 2 И праеилно

    16 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади. Сега обвиняемата ще "почерпи", и случаят ще отиде в небитието.

    12:54 22.07.2026

  • 3 Кой

    14 0 Отговор
    е очаквал друго ?

    12:57 22.07.2026

  • 4 Цирк, цирк

    11 1 Отговор
    И в тая съдебна система няма да се случи Нищо!!!Да не забравяме това е Бг !!!!!!

    13:04 22.07.2026

  • 5 Да изринем чеpвената чyма !

    8 1 Отговор
    ВСС е нелегитимно да взема каквито и да е решения. Казаха го от ЕК и КС.
    Но румбата и шайката съветски другарЕ около него не бързат, така си им е добре със съветската Прокуратура.

    13:04 22.07.2026

  • 6 Бай Ставри

    8 0 Отговор
    Всички в кауша

    13:06 22.07.2026

  • 7 Народна поговорка

    9 0 Отговор
    ГАРВАН ГАРВАНУ ОКО НЕ ВАДИ!
    Куче влачи, диря няма.

    13:09 22.07.2026

  • 8 Даниел

    7 0 Отговор
    ВСС затвърждава лобизма и корупцията в съдебната система,час по-скоро трябва да бъдат отстранени!

    13:11 22.07.2026

  • 9 Прогресивни съветски шарлатани !

    6 4 Отговор
    Докато начело на държавата стоят съветски възпитаници, със съветски зависимости, ще бъдем грабени, мачкани по пътищата, мачкани зад колоните, мачкани от Прокуратура, мачкани от НАП, ограбвани в болниците и оставени на произвола с мизерни пенсии.

    Коментиран от #12

    13:12 22.07.2026

  • 10 Храстче

    10 0 Отговор
    Пълна провирка на имотно им състояние до девено коляно.

    13:12 22.07.2026

  • 11 Юмручету

    5 2 Отговор
    Бравооооо 👏👏👏👏

    13:13 22.07.2026

  • 12 Дедо

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    А за съветските пребоядисани възпитаници като
    ИВАН Костов, Тагареску, харвардските възпитаници които унищожиха икономиката и държавността какво ще кажете! Народен съд!

    13:18 22.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 12345

    0 0 Отговор
    Пепи Еврото така нареди.

    13:53 22.07.2026

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