Прокурорската колегия на ВСС отказа да отстрани временно Емилия Русинова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува единодушно против искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване на прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура, докато се провежда дисциплинарното производство срещу нея. Това предават от БТА.

Във връзка с това колегията е приела и становище от адвокат, представител на Русинова, по отношение искането. То бе направено на основание чл. 232 ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт, разпоредбите влязоха в сила на 1 юли.

При гласуването на точката от дневния ред отвод са си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Решението за Русинова беше взето на закрито заседание, като шестима членове на колегията са гласували против отстраняването и не е имало гласове в подкрепа.

Разглеждането на искането се отлагаше на два пъти – на 8 и на 15 юли, когато колегията нямаше кворум да заседава.

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ вече е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави тогава Янкулов.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица, заяви Емилия Русинова в писмена позиция, изпратена до медиите през април.