Андрей Аспарухов – наследникът на Гунди празнува рожден ден отвъд океана

Днес специален повод събира приятели и почитатели на футбола – Андрей Аспарухов, синът на легендарния Георги Аспарухов – Гунди, отбелязва своя рожден ден. Роден на 22 юли 1965 година, Андрей носи в себе си не само славното име на баща си, но и страстта към футбола, която го съпътства през целия му живот.

Още като дете Андрей поема по стъпките на Гунди, обличайки синята фланелка на Левски. През сезоните 1985/1986 и 1986/1987 той е част от мъжкия състав на столичния гранд, където оставя своя отпечатък на терена. След края на активната си кариера, съдбата го отвежда далеч от родината – в Съединените щати, където вече над двадесет години предава футболните си знания като треньор и вдъхновява ново поколение млади таланти.

Преди да замине за Америка, Андрей Аспарухов се изявява като коментатор в Българската национална телевизия, където анализира и коментира любимата игра с професионализъм и страст. Личният му живот също е тясно свързан с футболната история на България – той е женен за Изабела, дъщерята на друг велик футболист – Павел Панов.

Макар и на хиляди километри от София, Андрей не губи връзка с любимия си клуб. Той следи всяко развитие около Левски, активно изразява позиция по важни теми и често се включва в благотворителни кампании и инициативи за подкрепа на „сините“. Със своята отдаденост и любов към футбола, Андрей Аспарухов продължава да бъде мост между миналото и бъдещето на българския спорт.