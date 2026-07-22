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Андрей Аспарухов – наследникът на Гунди празнува рожден ден отвъд океана

Андрей Аспарухов – наследникът на Гунди празнува рожден ден отвъд океана

22 Юли, 2026 13:25 555 3

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Футболна съдба, преплетена с история и нови хоризонти

Андрей Аспарухов – наследникът на Гунди празнува рожден ден отвъд океана - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес специален повод събира приятели и почитатели на футбола – Андрей Аспарухов, синът на легендарния Георги Аспарухов – Гунди, отбелязва своя рожден ден. Роден на 22 юли 1965 година, Андрей носи в себе си не само славното име на баща си, но и страстта към футбола, която го съпътства през целия му живот.

Още като дете Андрей поема по стъпките на Гунди, обличайки синята фланелка на Левски. През сезоните 1985/1986 и 1986/1987 той е част от мъжкия състав на столичния гранд, където оставя своя отпечатък на терена. След края на активната си кариера, съдбата го отвежда далеч от родината – в Съединените щати, където вече над двадесет години предава футболните си знания като треньор и вдъхновява ново поколение млади таланти.

Преди да замине за Америка, Андрей Аспарухов се изявява като коментатор в Българската национална телевизия, където анализира и коментира любимата игра с професионализъм и страст. Личният му живот също е тясно свързан с футболната история на България – той е женен за Изабела, дъщерята на друг велик футболист – Павел Панов.

Макар и на хиляди километри от София, Андрей не губи връзка с любимия си клуб. Той следи всяко развитие около Левски, активно изразява позиция по важни теми и често се включва в благотворителни кампании и инициативи за подкрепа на „сините“. Със своята отдаденост и любов към футбола, Андрей Аспарухов продължава да бъде мост между миналото и бъдещето на българския спорт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Перо

    4 3 Отговор
    Това недоразумение още живее на гърба на баща си, а е съмнително дали го помни!

    13:29 22.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    1 3 Отговор
    А какво беше казал баща му ,някой спомня ли си .а това с моста на "приятелството" си го запазете за себе си ,с говеда и евреи никой не може да бъде приятел ,само роб

    13:34 22.07.2026

  • 3 И какъв

    1 0 Отговор
    Отпечатък остава Андрей? Като вили Вуцов, ама поне не се излага, като треньор!

    13:44 22.07.2026

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