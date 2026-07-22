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В Безмер започна подписка срещу американските самолети, жителите са готови и за протести

В Безмер започна подписка срещу американските самолети, жителите са готови и за протести

22 Юли, 2026 12:11 2 822 130

  • подписка-
  • протест-
  • самолети-
  • безмер

Подписката е организирана по инициатива на жители на селото, които след последните информации за предназначението на самолетите са поискали да бъде изразена официално позицията на местната общност

В Безмер започна подписка срещу американските самолети, жителите са готови и за протести - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, каза пред БТА кметът Росен Русев. По думите му хората искат да изразят несъгласието си, като са готови и на протестни действия. Към подписката са заявили желание да се присъединят и още няколко села. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък.

Подписката е организирана по инициатива на жители на селото, които след последните информации за предназначението на самолетите са поискали да бъде изразена официално позицията на местната общност. „Инициатор конкретен няма, това е по искане на голяма част от жителите. Те казаха: „Няма ли да направим някаква реакция спрямо ситуацията, в която сме набъркани в момента“, посочи кметът Росен Русев.

По думите му до вчера много хора не са били достатъчно информирани за целта на разполагането на самолетите. „След като стана ясно, че най-вероятно ще обслужват конфликта с Иран, изразиха твърдото си несъгласие и поискаха да направим възможност да заявят позицията си“, каза Русев.

Според него не са изключени и протестни действия. „Хората гледат какво се случва в Украйна, знаят, че при такива военни конфликти често има пострадали цивилни, не винаги се удрят само военни обекти и има такива опасения“, каза Русев.

Той отчете, че времето до очакваното решение е твърде кратко и вероятно предложението ще бъде одобрено от Народното събрание днес. „Независимо от това жителите искат да изразят мнението си и впоследствие подписката да бъде внесена в Министерството на отбраната. Много е възможно управляващите да осъзнаят, че голяма част от населението не е съгласно с това решение“, заяви кметът.

Кметът съобщи, че не е получил официална покана за срещата на министъра на отбраната с кметове от Ямболска област, но възнамерява да направи опит да присъства. „Ще се поинтересувам за срещата и с покана или без ще се постарая да присъствам. Най-малкото, което мога да направя, е да покажа, че голяма част от населението на Безмер се притеснява от това решение. Хората смятат, че има риск за сигурността им“, заяви той.

Русев допълни, че инициативата вече среща подкрепа и от други населени места в община Тунджа и региона. По думите му кметовете на Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката, като е възможно към нея да се присъединят и други населени места.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старчо Сарача

    75 29 Отговор
    Ама като гласувахте за фигуранта не правихте подписка нали?

    Коментиран от #15, #112

    12:12 22.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 подписка

    40 46 Отговор
    за преброяване на глопаците!!!

    Коментиран от #18, #67

    12:14 22.07.2026

  • 4 ПРАВИЛНО

    50 23 Отговор
    кокошки ХОРА И ВСЯКАКВИ ЖИВОТНИ ЩЕ СЕ СТРЕСИРАТ ОТ ТЕЗИ ОГРООООМНИ САМАЛЬОТИ .НА СИЧКОТО ОТГОРЕ И НОЩНО ВРЕМЕ ША ГЪРМЯТ ДВИГАТЕЛИТЕ ИМ И ПРИСУСТВИЕТО НА 350 ОКУПАТОРИ ШОТО НЕ ПЛАЩАТ НАЕМ И ВРЕДНИ НА НАРОДА.

    12:15 22.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    73 12 Отговор
    При ДЕМОкрацията никой не пита ДЕМОса❗

    Коментиран от #53, #79, #89, #114

    12:15 22.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    10 10 Отговор
    Само избрали Пембен требе да простотестират срещу му! Останалите да се не мешат.

    12:19 22.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 с 30 еврака !

    19 6 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Надница Ли ?

    12:21 22.07.2026

  • 10 Посолство на САЩ:

    17 58 Отговор
    Шутове и шамари не искат ли селяните?

    12:21 22.07.2026

  • 11 604

    45 7 Отговор
    Споко иранските ракети имът модул за разпознаване кравар селянин.

    12:22 22.07.2026

  • 12 Ъхъ

    42 7 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Част от забавлението ще бъдат безплатни фойерверки!😂😂😂🚀🚀🚀

    12:23 22.07.2026

  • 13 Хайо

    71 12 Отговор
    И какво чака останала България ? Събирайте всички които са против и Америка ските самолети да се махат от България .

    Коментиран от #40

    12:25 22.07.2026

  • 14 Сандо

    51 7 Отговор
    Какво значение има мнението на някакви си аборигени,когато кацат птиците на Господаря на Вселената?Още повече,когато самите хорица са предадени от вождовете си!

    Коментиран от #21

    12:26 22.07.2026

  • 15 Смотльо,

    40 7 Отговор

    До коментар #1 от "Старчо Сарача":

    Преди фигуранта беше друг на тиквата и пак ги имаше на националното ни гражданско летище

    12:26 22.07.2026

  • 16 Див селянин

    43 7 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Тези самолети ако ги разположат на няколко километра от твоят дом ти как би реагирал?

    Коментиран от #99

    12:26 22.07.2026

  • 17 Искаме Мир, а не НАТО!

    54 14 Отговор
    Нито един договор не може да служи като основание за извършване на противоправно деяние. Международните договори обвързват страните само доколкото тяхното изпълнение не изисква извършване на действия, противоречащи на нормите на Конституцията или международното право.
    Посочвам тези правни принципи във връзка с неадекватните оправдания, че ще предоставяме база за агресия срещу Иран заради някакъв договор от 2006-та година. Това е приказка за наивници. Бракът също е договор. Ако съпругата ви реши да обере банка, вие ще отидете ли с нея? И ако отидете, брачният договор ще ви спаси ли от последствията от деянието?

    Какво е правното основание за агресията на САЩ? Самозащита - на другия край на кълбото? Или акция, разрешена от Съвета за сигурност? Или друго правно основание? Няма такива.
    И в случая не е толкова важно това, че може да има ответен удар срещу предоставените бази. Само бих препоръчал на нашите съграждани да не приемат работа на или в близост до базата в Безмер. По-лошото е, че сме държава без характер и без достойнство, водеща йессъркска политика.

    Коментиран от #33

    12:26 22.07.2026

  • 18 Смотльо,

    35 5 Отговор

    До коментар #3 от "подписка":

    Вземи си ги в двора бе умник ? Или нямаш и двор и живееш в панелка ?

    Коментиран от #44

    12:26 22.07.2026

  • 19 Гост

    51 6 Отговор
    Радев излъга всички българи.

    12:26 22.07.2026

  • 20 Фори

    18 28 Отговор
    Възраждане са хулигани и ислямисти. Подържат радикалния ислям. Обичат да клатят лодката без нужда.

    12:27 22.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ей ся

    55 6 Отговор
    Безмерци ще разберат, как Румбурак зачита референдуми и подписки. Колкото подкрепи подписката на 600 000 българи срещу набутването ни в еврошиткойна!

    12:28 22.07.2026

  • 23 И по - голяма

    8 16 Отговор
    част нямат нищо против , защото виждат далавера , виждат полза и пари за себе си ! А и работа ще се отвори за труженичките и чорбаджиите им .

    12:28 22.07.2026

  • 24 Боруна Лом

    42 11 Отговор
    БРАВО, СЪБУДЕТЕ СЕ БЪЛГАРИ, ЗАЩОТО НИ ГОТВЯТ ЗА МРЪВКА

    12:29 22.07.2026

  • 25 Мдааа

    33 9 Отговор
    Не стига това, ами и армия краварски окупатори, ще трябва да хрантутят?

    12:29 22.07.2026

  • 26 Само че

    15 43 Отговор
    Трябва да са благодарни на САЩ и Израел, че ще спрат ядрената програма и ракетната програма на Иран, а не да протестират.

    12:29 22.07.2026

  • 27 Ганю Балкански

    24 7 Отговор
    Всеки който се осмели да протестира срещу българските власти (респективно-американските) може да го сполети съдбата на опасния бандит-рецидивист Гео Милев, изчезнал безследно след справка в полицейското. Тогава са властвали Демократите и Демократическия сговор. Нищо, че днес са едни бедни честни Републиканци, не са по-различни.

    12:29 22.07.2026

  • 28 Смешни купейки

    14 24 Отговор
    Ехоо, може и референдум за НАТО и Еврото да си направят!?!?!

    12:29 22.07.2026

  • 29 А да питам

    24 8 Отговор
    През 2006-та протестирахте ли , като подписаха споразумение със САЩ и им дадоха летището , а ?

    12:29 22.07.2026

  • 30 Гражданин Бг

    17 33 Отговор
    А срещу руските самолети защо не протестирахте, като бяхме у варшавския договор.....

    Коментиран от #55

    12:29 22.07.2026

  • 31 хмм

    21 11 Отговор
    Като почнат да падат ирански ракети в Безмер да им пратим подръжниците на САЩ в парламента в Иран. Там ще ги превъзпитат.

    12:30 22.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 путин кво иска?

    15 34 Отговор

    До коментар #17 от "Искаме Мир, а не НАТО!":

    Всички искат мир ,но Фашиста путин иска война! Направете подписка срещу путин!

    12:31 22.07.2026

  • 34 ИВАН

    39 11 Отговор
    Ама какъв Безмер, цяла България трябва да се вдигне, не искаме война, не искаме смърт и разрушения, оставете планетата на спокойствие.

    Коментиран от #39

    12:32 22.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 БАЗА ПО БАЗА ПОСТЕПЕННО

    23 11 Отговор
    ОКУПИРАТ ЦЯААААЛАТА НИ ДЪРЖАВА

    12:33 22.07.2026

  • 37 руски танкове

    16 22 Отговор
    Когато руските танкове навлязоха в Чехия и Унгария защо не протестирахте???

    Коментиран от #49, #69

    12:33 22.07.2026

  • 38 Безмер

    16 29 Отговор
    България е в ЕС и НАТО ! Всички останали политически глупости и теория на конспирацията под влияние на хибридните атаки на останалите слоеве от прекланящи се пред руската сила , иранското отмъщение , трябва да променят мисленето си ! В България няма да се върне лева и социалистическият режим , в който сме живели! Ние сме в Европа и ще защитаваме свободата , демокрацията , семейството , земята и природата !

    Коментиран от #45, #62

    12:34 22.07.2026

  • 39 Протестирайте срещу руския Фашизъм!

    18 24 Отговор

    До коментар #34 от "ИВАН":

    Защо не протестирате срещу Фашиста путин ,който започна война в братска Украйна????

    Коментиран от #88

    12:35 22.07.2026

  • 40 точно

    25 11 Отговор

    До коментар #13 от "Хайо":

    Не можем да оставим местните хора сами да се борят за сигурността си, защото става въпрос за сигурността на всички нас. Каузата е България и цялата държава трябва да се вдигне срещу това безумие на радевото правителство. Възраждане и Величие бързо да организират протести във всички български градове. Днес е Безмер, утре ще са София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе... Нито едно българско село, нито един български град, нито един български гражданин не бива да пострада за интересите на САЩ.

    12:35 22.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хомосъветикус - лъже и краде !

    18 8 Отговор
    Радев затвърждава реномето си на лъжец, популист и некадърник. Докато другите бяха на власт, американските самолети-цистерни, според него, представляваха риск за България. Сега той поиска същите американски самолети-цистерни да се базират у нас и вече не са риск за България, а който го твърди, е демагог, според него. 🙃
    Нали ви е ясно, че сделката със САЩ е самолети за освобождаване на руската Лукоил от санкции ?!
    Същото каквото правеше бойко, турски поток - F16, реактори за беляНЕ - американски ТЕЦ ...
    Всичко е заради зависимости и за едно ресто от бандитите в Кремъл !

    12:35 22.07.2026

  • 43 Kaлпазанин

    14 4 Отговор
    Няма глас на народа ,има мнението на парите а те като потекат всичко млъква

    12:36 22.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 а случайно

    15 5 Отговор

    До коментар #38 от "Безмер":

    да правиш разлика между САЩ и НАТО? Тук натовски самолети ли ще казат или американски? Базите в България натовски ли са или са американски? НАТО участва ли във войната с Иран? А мисленето много ли е трудно?

    12:37 22.07.2026

  • 46 ЕвроАтлантик

    9 10 Отговор
    kмета Русеф от БКП Русофили, аре бегай бе, колко рубли гушна ?

    12:37 22.07.2026

  • 47 Пламен

    14 13 Отговор
    Бяхме на учение в Безмер. Всеки ден кацаха съветски самальоти.
    Сега защо да не кацат американски?

    12:38 22.07.2026

  • 48 Павел Пенев

    27 7 Отговор
    Нека всички български граждани да проумеят,че САЩ не са наш стратегически партньор а наш враг и тоталитарен началник, международен интригант и терорист. Как така ще оказваме логистика за войната в Иран, но логистиката не било участие. Може ли да се води война без логистика? И това го дрънкат политици бивши военни. Министър Стоянов е просто един плюнки, а Радев си загуби авторитета за нула време. Очакваме да видим и идиотите в НС.

    12:39 22.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Факт

    12 2 Отговор
    Ще я сложат до подписката на софиянци.Срещу самолетите в София.

    Коментиран от #92

    12:41 22.07.2026

  • 51 Право в десятката

    12 14 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че ислямисткият режим в Иран не смее да "предупреждава" Румъния, където има гигантски бази на НАТО и САЩ, но предупреждава България на Радев заради осем цистерни? А нашичките страхливо се оправдават и обясняват.
    Нали знаете какво означава това? С две думи, означава, че ислямистите разглеждат Радев и неговите прогресивци, като безгръбначни страхливци. Прочее, днес става още по-безапелационно ясно историческото и стратегическо значение на това, че навремето нашите политически поколения защитихме националните интереси на България дългосрочно с членството в най-могъщите военно-политически и икономически съюзи на планетата - НАТО и ЕС. Защото, ако трябваше днес да разчитаме на родните фуражки и руската агентура...

    12:42 22.07.2026

  • 52 Радев играе

    9 4 Отговор
    за Тръмп и Путин.
    Ще даде и Равнец за база на САЩ

    Коментиран от #65

    12:43 22.07.2026

  • 53 Копейка с IQ на xлебарка!🪳

    10 10 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При байТиТошу за всяко решение на Партията се питаше народа. 🤣🤣🤣
    Така беше и продължава да е в московското царство - референдуми, демокрация, глас народен ... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #74

    12:43 22.07.2026

  • 54 Търновец

    11 13 Отговор
    Радев е спонсориран от Руските нефтени олигарси според мен и за използуването на авиобазата Безмер България няма да получи нищо а може би Американците ще дадат правилегии на Руски нефтени фирми, а Вова е голям собственик на ценни книжа от нефтени фирми. Българският интерес е Българска територия да не се използува за агресия а Израел и САЩ правят тъкмо това.

    12:43 22.07.2026

  • 55 Софийски селянин,Пенсионер

    17 6 Отговор

    До коментар #30 от "Гражданин Бг":

    Разликата е огромна,тогава имахме ВВС а не като сега пародия,тя и сегашната ни армия е такава..
    А военното летище в Безмер е построено по Съветски образец с помощта на руски специалисти.
    От хамериканците какво има..

    Коментиран от #113

    12:43 22.07.2026

  • 56 хихи

    13 1 Отговор
    80% от "ония 80%" жители на Безмер са гласували за Радев

    12:44 22.07.2026

  • 57 Пламен

    8 1 Отговор
    На 5 юни 2012 г. близо до Безмер гръмна фабрика на едно ,,Червено куфарче"
    Сигурно заради това са наплашени хорицата.

    12:44 22.07.2026

  • 58 Инфо

    9 8 Отговор
    В Безмер живеят само турчеещи се цигани. Дайте им по 50 долара на ръка.

    12:44 22.07.2026

  • 59 Безмер и Ямбол за кого гласуваха ?

    7 4 Отговор
    Мъчно ми е за тях и ги подкрепям по принцип, но трябва да внимават за кого гласуват. Пограничен район са. До сега трябваше да разберат че има само една партия за която могат да гласуват. Обаче осъзнаха ли се ? Не.

    Коментиран от #96

    12:44 22.07.2026

  • 60 Трол

    12 4 Отговор
    Браво,точно така,вън краварите

    12:45 22.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор

    До коментар #38 от "Безмер":

    НЕ "България е в ЕС и НАТО ! ",
    а ЕС и НАТО са в България❗

    Коментиран от #71

    12:45 22.07.2026

  • 63 Летец Пешеходец

    10 15 Отговор
    Хайде да видим, как шепа селяндури, гласували за Мунчо, ще накарат същият този Мунчо, да махне самолетите, които са там с неговото одобрение. Може би ще каже на Бай Дончо- "прибирай си самолетите, че на селяците от Безмер, кокошките спряха да снасят?" Няма по-тъпо същество от български русофилски прошляк и клошар.

    Коментиран от #95

    12:45 22.07.2026

  • 64 Мишел

    14 2 Отговор
    Иран е атакувал успешно американски военни самолети на летищата на Йордания, до границата с Израел.

    12:46 22.07.2026

  • 65 Как според теб едновременно играе за

    14 2 Отговор

    До коментар #52 от "Радев играе":

    Тръмп и за Путин. Защо заблуждаваш хората така ? Плащат ли ти за това ?!? Соросоид си. Очевадно.

    12:47 22.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Кобра Кай 🥋

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "подписка":

    Хахах "глопак" си ти бе 🤭

    12:47 22.07.2026

  • 68 Факт

    7 5 Отговор
    От коментарите разбирам,че всички си мислят България за някакъв значим фактор.Това не е така!Нито сме световен,нито регионален,нито никакъв.Никой не ни брои за живи.Камо ли пък мнението на село Безмер.Още си спомням как дойдоха двама американски сенатори и Орешарски подаде оставка.Сега и двама няма да дойдат.Само да мъцнем и ще ни сгънат ушите.

    12:48 22.07.2026

  • 69 ТИР

    9 4 Отговор

    До коментар #37 от "руски танкове":

    Защото е нямало тогава заплаха за местното население на Безмер , освен това имахме армия- ВВС и ПВО...

    12:48 22.07.2026

  • 70 Гарга Сарис

    5 10 Отговор
    Ааууу, започна да намирисва от Безмер! Да им купят Емека! Аауууу, смрад!

    12:48 22.07.2026

  • 71 Копейка с IQ на xлебарка!🪳

    1 10 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е някои го чувствате вътрешно и болезнено ЕС и НАТО, с моментни парения от към зад. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #80

    12:50 22.07.2026

  • 72 Феникс

    10 2 Отговор
    Браво, всички които имат възможност нека да подкрепят хората със жива сила!

    12:52 22.07.2026

  • 73 ЧЕТИРИ ДЕЦА СА ПОСТРАДАЛИ

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "точно":

    А НЕ УБИТИ ...КЪЪЪЪЪК ЛЪЖЕЕЕЕШ САМО В ПАЛЕСТИНА УТРЕПАХА 400 ДЕЦА ЗА ЕДИН ДЕН....

    12:53 22.07.2026

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #53 от "Копейка с IQ на xлебарка!🪳":

    КЕ ЛЕШ с IQ на xлебарка!🪳❗
    При Бай Тошо НС се свикваше веднъж на няколко месеца, а депутатите си ходеха на работа по работните места❗

    Не като сегашните по френското
    ПАРЛАРЕ- ГОВОРЯ и МЕНТА- лъжа/и❗

    При Бай Тошо , перата ток, вода, парно, здравеопазване , образование....
    въобще не бяха проблем за семейния бюджет❗

    Ама Вие само ВИЕ ТЕ е ,
    без дори да знаеТЕ❗

    12:53 22.07.2026

  • 75 Абе

    12 0 Отговор
    Територията не може да откаже самолети, ракети, бомби и квот се сетите, който и да управляваше, защото те управляват само вас, а тях ги управлява лудия от Белия дом.А са го ядосали, а се сетете...

    12:53 22.07.2026

  • 76 Ха ХаХа

    2 9 Отговор
    За да дойде ракета от Иран до България, тя трябва да прелети 1700 км.над Турция.
    Никога Иран няма да насочи ракета през Турция за България и никога Турция няма да е допусне да лети в нейно пространство.
    Румен Радев е военен пилот,а не лаик като опозицията.
    Той добре знае това и ще изтъргува разполагането на самолетите в интерес на България

    Коментиран от #91

    12:54 22.07.2026

  • 77 смях в залата

    2 8 Отговор
    През социализма не протестираха . Базата беше мишена на Турция и Гърция като членове на НАТО. И не само Безмер.

    12:54 22.07.2026

  • 78 Безмерчани,

    10 1 Отговор
    Положението е "късно е либе"!!!Генерала вече ни е продал!И след като освободи цивилното летище в София от тях логично беше да ги изтипоса някъде другаде!Да се надяваме Иран да ни подмине въпреки втората нота, макар че за разлика от Русия тея хич нямат задръжки!С две думи да ни е честит новия месия Радев!!!

    12:55 22.07.2026

  • 79 !!!?

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путлер прави "референдуми" само в окупирани от него територии...не се е сетил за "Камчия" да направи един такъв референдум !!!?

    Коментиран от #84

    12:55 22.07.2026

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #71 от "Копейка с IQ на xлебарка!🪳":

    КЕ ЛЕШ с IQ на xлебарка!🪳❗
    Дори не можеш да направиш съпоставка
    и да проУМееш разликата между двете твърдения❗
    От IQ-то ти е ❗

    12:56 22.07.2026

  • 81 Из падмасковие

    2 8 Отговор
    Добре е Бг ЕС ви храни НАТО ви пази

    12:56 22.07.2026

  • 82 Мдаа

    1 6 Отговор
    Безмер трябваше да започне подписката още при Варшавския договор,въобще да няма летище в селото им. Сега е късно либе за китка.

    Коментиран от #108

    12:57 22.07.2026

  • 83 седесарко

    3 3 Отговор
    а за влизането в НАТО подписка правиха ли безмерчани......

    12:58 22.07.2026

  • 84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #79 от "!!!?":

    Значи в Косово, дори без референдум -
    няма проблем❗
    А в Крим дори с референдум-
    има проблем❗
    И разликата е , че в Косово ,
    ШАШт си направиха база,
    а в Крим- не бяха допуснати
    в руските бази❗

    Коментиран от #94

    12:58 22.07.2026

  • 85 роми и цигани

    3 2 Отговор
    платени соросоидни тролчета

    12:59 22.07.2026

  • 86 Никакви цистерни!

    11 2 Отговор
    Вън Америка от Близкият Изток!

    12:59 22.07.2026

  • 87 Пламен

    2 7 Отговор
    Цялата тая ,,подписка" е инициатива на Копейкин и Плюнкин.
    Те знаят само да пискат, че да са в новините. :)

    Дайте да помислим обаче .
    Вярвате ли , джендерал Радеф може да реши нещо без съгласието на г-за Мордофанова ?
    Всичко е решено , а селската подПиска става само за едно нещо . :)

    Коментиран от #93

    13:00 22.07.2026

  • 88 Малко се обърка

    10 4 Отговор

    До коментар #39 от "Протестирайте срещу руския Фашизъм!":

    Зеления е фашист,наркоман и просяк.
    А укрите никога не са ни били братски народ.
    Братски са руснаците.

    13:03 22.07.2026

  • 89 Начо Крика

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Жени, деца и роби не са "демос" , затуй решението си е демократично :)))

    13:04 22.07.2026

  • 90 Стига глупости

    5 0 Отговор
    България не е независима държава, затова не може да отказва на госродалите си,както роба на робавладелеца и се води държава по волята на същите господари, да ползват правото й на глас по международните гласувания, естествено в тяхна полза.

    13:04 22.07.2026

  • 91 Луд

    9 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ха ХаХа":

    Що реши ,че ракетата не може да мине над Армения ,Грузия през Черно море и директно в Безмер .Нито в Армения или Грузия могат да я усетят ,още пък по малко да я спрат .

    Коментиран от #109

    13:04 22.07.2026

  • 92 Софиянци нямат такава подписка

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Но според мен ако трябва да има самолети трябва да са в София точно защото те си мълчат.

    13:04 22.07.2026

  • 93 Иво

    4 1 Отговор

    До коментар #87 от "Пламен":

    Пламка знаеш си урока ,наготвил съм ти едни 10€врака ,само трябва да си ги заработиш,огнярино-параджия 😂😂😂

    Коментиран от #97

    13:07 22.07.2026

  • 94 !!!?

    3 9 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В Косово са 95% албанци и те си извоюваха недависимостта, а Крим е украински дори и по руската Конституция до 2014 година, а населението е смесено, като основната част от московците са привнесени, най вече заради военните бази на полуострова.
    То и окупацията му се осъществи благодарение на същите военни бази !

    Коментиран от #118, #120

    13:08 22.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 абе, да

    11 1 Отговор

    До коментар #59 от "Безмер и Ямбол за кого гласуваха ?":

    И за кого точно трябваше да гласуват? Коя от всички партии, които участваха в изборите, би направила нещо различно от това, което прави Радев в момента? Шанс да влязат в парламента от 36 години имат само предателите и ако някой читав се опита да влезе, веднага се оплюва, мобилизира се цялата пропагандна машина и държавни бухалки срещу него. Защо мислиш, че бяха създадени толкова НПО, които от десетилетия живеят на грантове? Ще ти подскажа, не е защото им пука за демокрацията и добруването на България. И накрая - не е срамно да бъдеш излъган, срамно е да лъжеш. В този ред на мисли Радев трябва да се срамува, че е излъгал избирателите си, а не обратното.

    Коментиран от #100

    13:13 22.07.2026

  • 97 Пламен

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Иво":

    Ивчо, Степан ми каза , че те е надувал с компресор. Каза ми , че много ти е харесало.
    Искаш ли и аз да те надуя ?10 дигитални рубли ще ти дам.

    13:14 22.07.2026

  • 98 смях в залата

    2 10 Отговор
    Украинците не се уплашиха от русото оръжие и се защитават а Безмер и останалите Български копейки си свалиха гащите само от една Иранска декларация. Затова Македонците ме искат да се наричат Българи а искат в Европа и НАТО.

    13:15 22.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "абе, да":

    Всички истински мъже гласуват само за БДЖ - пееха НЛО -членуват-пееха но все тая

    13:20 22.07.2026

  • 101 Рогач

    2 7 Отговор
    ЕС ни храни, НАТО ни брани
    Нали така?

    13:24 22.07.2026

  • 102 Ех ще има пържено безмерско месо

    1 9 Отговор
    И боклуците от Ямбол барабар с кмета си ще бъдат изпържени
    Да благодарим на генерал РАДЕВ че спаси СОФИЯ
    ЗА КАКВО НИ Е БЪЛГАРИЯ БЕЗ СОФИЯ??
    КАМИКАЗЗЕТАТА ОТ БЕЗМЕР ПОДПИКА ПРАВЯТ
    АБЕ НАЛИ децата са в София !!!
    Няма опасност няма спете спокойно👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹

    13:25 22.07.2026

  • 103 Ямбол и безмер ще изкупват вината за

    4 6 Отговор
    186 убити предния път ирански деца
    Колко е далновиден нашия вожд РАДЕВ
    НАСОЧИ РАКЕТИТЕ НА ОТМЪЩЕНИЕТО ПО ЯМБОЛ

    13:27 22.07.2026

  • 104 Рогач

    7 4 Отговор
    Ако не членувахме в НАТО нямаше да има самолети! А сега Радев бил виновен! Нали се биете в гърдите, че сте в ЕС и НАТО? Ми то имате и задължения към тези организации!

    13:28 22.07.2026

  • 105 Така Така

    11 1 Отговор
    Крайно време е в България са има протести срещу нато тази мафиозка организация

    13:28 22.07.2026

  • 106 Готов за бой

    4 12 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #110

    13:29 22.07.2026

  • 107 Див селянин

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не ми липсва.Оди при американският аскер да ти начеше крастата.

    13:31 22.07.2026

  • 108 Не манипулирай

    5 2 Отговор

    До коментар #82 от "Мдаа":

    Кой сме нападали тогава?
    Била е за отбрана
    Сега наподоме ирански децаа

    13:34 22.07.2026

  • 109 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #91 от "Луд":

    мн00го пр00ст матрял БАЛИСТИЧНАТА РАКЕТА МИНАВА ПРЕЗ КОСМОСА И ПАДА В БЕЗМЕР ...НООО ИРАН НЯМА ДА ЦЕЛИ БЕЗМЕР АМИ ЛУКОЙЛА В БУРГАС .И ЩЕ ИМА ГОЛЯМ ФОЕРВЕРК . АСЕГА РАЗБРАХТЕ ЛИ ???ВСЕЧКИ АМЕРИКАНСКИ БАЗИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК С ПЕЙТРИАТИ СА РАЗРУШЕНИ ..ЗА ТОВА СЕ ТЪРСИ БЪЛГАРИЯ .

    13:49 22.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Мосерно

    3 3 Отговор
    Преди 40 г в гарадока н безмер имаше много живот деца игри лятото в басейна после разруха и забрава. Сега поне отново малко живот и пари. То селото съществува зарди базата иначе умряма работа

    13:56 22.07.2026

  • 112 Изкуствения Интелект на РРадев

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Старчо Сарача":

    малко късно но се досетили
    гражданите какво..
    ще дойдем да
    разговаряме
    до скоро

    13:58 22.07.2026

  • 113 сеги

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    шти праснаат га zo с америчка помощ

    14:07 22.07.2026

  • 114 Заблуда

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Въобще демоса сме необходими, когато трябва да се върши работа или да се плащат някакви пари, при всички други случаи на нас се гледа, като на добитък или планктон, никой никога не е и имал намерение да пита демоса за нещо.

    14:07 22.07.2026

  • 115 смях в залата

    10 1 Отговор
    Излиза че нямаме нужда от армия. Закриваме армията и оставяме две три роти да правят заря по случай обесването на Левски и убийството на Ботев. Забравяме за заветите да сме равни с Европейските народи и да идват евразийските. А малкото умни Българи кандидатстваме за Македонско гражданнство

    14:09 22.07.2026

  • 116 Протестират ама не за каквото трябва

    6 6 Отговор
    Безмер е военно летище, какво да каца на него ?!?! Хвърчила ли? А не се ли притесняват хорицата, че любимата им Русия също е взела селото им под прицел, като обект за бомбардиране.....

    14:11 22.07.2026

  • 117 ХА ХАХА

    6 2 Отговор
    БЕЗМЕР ПРОТЕСТИРА АМА ЯМБОЛ Е ПОВЕЧЕ УПЛАШЕН ОТ ЕНЧО ЦИРКАДЖИЯТА ОТ КОЛКОТО ОТ ИРАН.

    14:11 22.07.2026

  • 118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #94 от "!!!?":

    Яко си облъчен ❗
    Косово НИЩО не си е извоювало само❗
    Подариха им КР заради САШтинската база там, а даже имаше осъдени КОСОВАРИ за търговия с органи и дрога❗
    А Крим НИКОГА не е бил у...йски-
    АВТОНОМНА ОБЛАСТ знаеш ли какво значи❓

    14:33 22.07.2026

  • 119 Вече си требе бунт и гражданска война

    6 1 Отговор
    Ако краварите от базите почнат да избиват жители на Е€, трябва урсуляците да обявят война на говедото тръмп!

    14:41 22.07.2026

  • 120 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "!!!?":

    Чети баааааавно:

    Прищина,
    02.07.2026 15:55
    (БТА)
    :Специалният съд за Косово в Хага ще обяви на 16 септември присъдата по случая с бившия президент на Косово Хашим Тачи и други трима бивши лидери на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК), съобщи вестник „Коха диторе“.

    Четиримата бивши командири на АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми

    военни престъпления и престъпления срещу човечеството,
    извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г.
    Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу тях започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. и беше планирано да приключи през декември 2025 г. В началото на февруари 2026 г. Прокуратурата към Специалния съд за Косово в Хага поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата бивши лидери на АОК, а до 18 февруари бяха изслушани заключителните пледоарии на страните."

    14:46 22.07.2026

  • 121 250 БОКЛУКА ОТ САЩ ЩЕ ВИ ОПРАВЯТ

    4 3 Отговор
    И НА ВАС ГЕНА В БЕЗМЕР ! ЩЕ ПРАВИТЕ ВЕЧЕР ВЕЧЕРИНКИ И ШЕ ОБМЕНЯТЕ СОКОВЕ !

    14:49 22.07.2026

  • 122 ЯМБОЛ СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОСЕТЕН ОТ

    4 3 Отговор
    ОТ НЯКОЙ ПОСЕЙДОН ИЛИ ДРУГ ВИД КЮНЕЦ !+-КАКТО И БАНКЯ !

    14:53 22.07.2026

  • 123 В ТОЯ СТЪЛБ НА ВРЕМЕТО ЧЕСТО СЕ УДРЯХА

    2 2 Отговор
    КРИЛАТА НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ САМОЛЕТИ КАТО ЗАВИВАХА , СЕГА ЩЕ ГО ОТРЕЖАТ ВЕДНАГА !

    14:56 22.07.2026

  • 124 КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ВИДА НАСЕЛЕНИЕ ОБИТА

    5 1 Отговор
    ВАЩО БЕЗМЕР И ЯМБОЛСКА ГУБЕРНИЯ - НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО , ЦИСТЕРНИТЕ ДА СЕ ОКАЗВАТ ПРАЗНИ СЯКА СУТРИН , А КАБЕЛИТЕ В САМОЛЕТИТЕ ИЗЧЕЗНАЛИ !

    15:03 22.07.2026

  • 125 ВОЙСКАТА ЩЕ СЕ ВЪРНЕ

    4 2 Отговор
    С ДОСТА БОЛЕСТИ ОТ ПОЛОВ ХАРАКТЕР А БЕЗМЕР ЩЕ УДВОИ НАСЕЛЕНИЕТО СИ ОТВЕДНЪЖ !

    15:06 22.07.2026

  • 126 Горски

    5 0 Отговор
    Категорично е изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, заяви премиерът- Самолетите какво ще правят като излетят Ще хвърлят фойеверки или ще ходят на изложение. Ще зареждат изтребители и бомбандировачи за поредното учение. Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака. Трите прихващания на ирански ракети в Турция доведоха само до падане на осколки, атака на базата в Крит беше само потенциална заплаха, а нападенито над Кипър не влиза в сметката, защото Кипър не е член на НАТО.

    15:10 22.07.2026

  • 127 Горски

    3 0 Отговор
    Категорично е изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, заяви премиерът- Самолетите какво ще правят като излетят Ще хвърлят фойеверки или ще ходят на изложение. Ще зареждат изтребители и бомбандировачи за поредното учение. Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака. Трите прихващания на ирански ракети в Турция доведоха само до падане на осколки, атака на базата в Крит беше само потенциална заплаха, а нападенито над Кипър не влиза в сметката, защото Кипър не е член на НАТО.

    15:15 22.07.2026

  • 128 Тошо

    3 0 Отговор
    Като вярвате и гласувате за поредния месия, ще си носите главоболията за това.Това българинът е най доверчивото същество в света.Има си и обяснение- 5 века турско робство и очакването някой да ни освободи и "оправи".А нати сега освобождение като заплющят ракетите.

    16:25 22.07.2026

  • 129 С протести няма да стане

    5 0 Отговор
    Залагайте самоделни взривни устройства по пътищата и взривявайте американците като минават. Така правеха виетнамците и иракчаните

    16:53 22.07.2026

  • 130 Ска пънк

    2 1 Отговор
    А ми купувайте Пейтриът и радари да ви пазят бе гла мари българдки а не мерцедеси за кметовете просто е но не за про сти бу гаре

    20:11 22.07.2026

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