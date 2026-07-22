В Безмер започна подписка срещу американските самолети, жителите са готови и за протести

В село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, каза пред БТА кметът Росен Русев. По думите му хората искат да изразят несъгласието си, като са готови и на протестни действия. Към подписката са заявили желание да се присъединят и още няколко села. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък.
Подписката е организирана по инициатива на жители на селото, които след последните информации за предназначението на самолетите са поискали да бъде изразена официално позицията на местната общност. „Инициатор конкретен няма, това е по искане на голяма част от жителите. Те казаха: „Няма ли да направим някаква реакция спрямо ситуацията, в която сме набъркани в момента“, посочи кметът Росен Русев.
По думите му до вчера много хора не са били достатъчно информирани за целта на разполагането на самолетите. „След като стана ясно, че най-вероятно ще обслужват конфликта с Иран, изразиха твърдото си несъгласие и поискаха да направим възможност да заявят позицията си“, каза Русев.
Според него не са изключени и протестни действия. „Хората гледат какво се случва в Украйна, знаят, че при такива военни конфликти често има пострадали цивилни, не винаги се удрят само военни обекти и има такива опасения“, каза Русев.
Той отчете, че времето до очакваното решение е твърде кратко и вероятно предложението ще бъде одобрено от Народното събрание днес. „Независимо от това жителите искат да изразят мнението си и впоследствие подписката да бъде внесена в Министерството на отбраната. Много е възможно управляващите да осъзнаят, че голяма част от населението не е съгласно с това решение“, заяви кметът.
Кметът съобщи, че не е получил официална покана за срещата на министъра на отбраната с кметове от Ямболска област, но възнамерява да направи опит да присъства. „Ще се поинтересувам за срещата и с покана или без ще се постарая да присъствам. Най-малкото, което мога да направя, е да покажа, че голяма част от населението на Безмер се притеснява от това решение. Хората смятат, че има риск за сигурността им“, заяви той.
Русев допълни, че инициативата вече среща подкрепа и от други населени места в община Тунджа и региона. По думите му кметовете на Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката, като е възможно към нея да се присъединят и други населени места.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Старчо Сарача
Коментиран от #15, #112
12:12 22.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 подписка
Коментиран от #18, #67
12:14 22.07.2026
4 ПРАВИЛНО
12:15 22.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #53, #79, #89, #114
12:15 22.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Архимандрисандрит Бибиян
12:19 22.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 с 30 еврака !
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":Надница Ли ?
12:21 22.07.2026
10 Посолство на САЩ:
12:21 22.07.2026
11 604
12:22 22.07.2026
12 Ъхъ
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":Част от забавлението ще бъдат безплатни фойерверки!😂😂😂🚀🚀🚀
12:23 22.07.2026
13 Хайо
Коментиран от #40
12:25 22.07.2026
14 Сандо
Коментиран от #21
12:26 22.07.2026
15 Смотльо,
До коментар #1 от "Старчо Сарача":Преди фигуранта беше друг на тиквата и пак ги имаше на националното ни гражданско летище
12:26 22.07.2026
16 Див селянин
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":Тези самолети ако ги разположат на няколко километра от твоят дом ти как би реагирал?
Коментиран от #99
12:26 22.07.2026
17 Искаме Мир, а не НАТО!
Посочвам тези правни принципи във връзка с неадекватните оправдания, че ще предоставяме база за агресия срещу Иран заради някакъв договор от 2006-та година. Това е приказка за наивници. Бракът също е договор. Ако съпругата ви реши да обере банка, вие ще отидете ли с нея? И ако отидете, брачният договор ще ви спаси ли от последствията от деянието?
Какво е правното основание за агресията на САЩ? Самозащита - на другия край на кълбото? Или акция, разрешена от Съвета за сигурност? Или друго правно основание? Няма такива.
И в случая не е толкова важно това, че може да има ответен удар срещу предоставените бази. Само бих препоръчал на нашите съграждани да не приемат работа на или в близост до базата в Безмер. По-лошото е, че сме държава без характер и без достойнство, водеща йессъркска политика.
Коментиран от #33
12:26 22.07.2026
18 Смотльо,
До коментар #3 от "подписка":Вземи си ги в двора бе умник ? Или нямаш и двор и живееш в панелка ?
Коментиран от #44
12:26 22.07.2026
19 Гост
12:26 22.07.2026
20 Фори
12:27 22.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ей ся
12:28 22.07.2026
23 И по - голяма
12:28 22.07.2026
24 Боруна Лом
12:29 22.07.2026
25 Мдааа
12:29 22.07.2026
26 Само че
12:29 22.07.2026
27 Ганю Балкански
12:29 22.07.2026
28 Смешни купейки
12:29 22.07.2026
29 А да питам
12:29 22.07.2026
30 Гражданин Бг
Коментиран от #55
12:29 22.07.2026
31 хмм
12:30 22.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 путин кво иска?
До коментар #17 от "Искаме Мир, а не НАТО!":Всички искат мир ,но Фашиста путин иска война! Направете подписка срещу путин!
12:31 22.07.2026
34 ИВАН
Коментиран от #39
12:32 22.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 БАЗА ПО БАЗА ПОСТЕПЕННО
12:33 22.07.2026
37 руски танкове
Коментиран от #49, #69
12:33 22.07.2026
38 Безмер
Коментиран от #45, #62
12:34 22.07.2026
39 Протестирайте срещу руския Фашизъм!
До коментар #34 от "ИВАН":Защо не протестирате срещу Фашиста путин ,който започна война в братска Украйна????
Коментиран от #88
12:35 22.07.2026
40 точно
До коментар #13 от "Хайо":Не можем да оставим местните хора сами да се борят за сигурността си, защото става въпрос за сигурността на всички нас. Каузата е България и цялата държава трябва да се вдигне срещу това безумие на радевото правителство. Възраждане и Величие бързо да организират протести във всички български градове. Днес е Безмер, утре ще са София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе... Нито едно българско село, нито един български град, нито един български гражданин не бива да пострада за интересите на САЩ.
12:35 22.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хомосъветикус - лъже и краде !
Нали ви е ясно, че сделката със САЩ е самолети за освобождаване на руската Лукоил от санкции ?!
Същото каквото правеше бойко, турски поток - F16, реактори за беляНЕ - американски ТЕЦ ...
Всичко е заради зависимости и за едно ресто от бандитите в Кремъл !
12:35 22.07.2026
43 Kaлпазанин
12:36 22.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 а случайно
До коментар #38 от "Безмер":да правиш разлика между САЩ и НАТО? Тук натовски самолети ли ще казат или американски? Базите в България натовски ли са или са американски? НАТО участва ли във войната с Иран? А мисленето много ли е трудно?
12:37 22.07.2026
46 ЕвроАтлантик
12:37 22.07.2026
47 Пламен
Сега защо да не кацат американски?
12:38 22.07.2026
48 Павел Пенев
12:39 22.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Факт
Коментиран от #92
12:41 22.07.2026
51 Право в десятката
Нали знаете какво означава това? С две думи, означава, че ислямистите разглеждат Радев и неговите прогресивци, като безгръбначни страхливци. Прочее, днес става още по-безапелационно ясно историческото и стратегическо значение на това, че навремето нашите политически поколения защитихме националните интереси на България дългосрочно с членството в най-могъщите военно-политически и икономически съюзи на планетата - НАТО и ЕС. Защото, ако трябваше днес да разчитаме на родните фуражки и руската агентура...
12:42 22.07.2026
52 Радев играе
Ще даде и Равнец за база на САЩ
Коментиран от #65
12:43 22.07.2026
53 Копейка с IQ на xлебарка!🪳
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":При байТиТошу за всяко решение на Партията се питаше народа. 🤣🤣🤣
Така беше и продължава да е в московското царство - референдуми, демокрация, глас народен ... 🤣🤣🤣
Коментиран от #74
12:43 22.07.2026
54 Търновец
12:43 22.07.2026
55 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #30 от "Гражданин Бг":Разликата е огромна,тогава имахме ВВС а не като сега пародия,тя и сегашната ни армия е такава..
А военното летище в Безмер е построено по Съветски образец с помощта на руски специалисти.
От хамериканците какво има..
Коментиран от #113
12:43 22.07.2026
56 хихи
12:44 22.07.2026
57 Пламен
Сигурно заради това са наплашени хорицата.
12:44 22.07.2026
58 Инфо
12:44 22.07.2026
59 Безмер и Ямбол за кого гласуваха ?
Коментиран от #96
12:44 22.07.2026
60 Трол
12:45 22.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Безмер":НЕ "България е в ЕС и НАТО ! ",
а ЕС и НАТО са в България❗
Коментиран от #71
12:45 22.07.2026
63 Летец Пешеходец
Коментиран от #95
12:45 22.07.2026
64 Мишел
12:46 22.07.2026
65 Как според теб едновременно играе за
До коментар #52 от "Радев играе":Тръмп и за Путин. Защо заблуждаваш хората така ? Плащат ли ти за това ?!? Соросоид си. Очевадно.
12:47 22.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Кобра Кай 🥋
До коментар #3 от "подписка":Хахах "глопак" си ти бе 🤭
12:47 22.07.2026
68 Факт
12:48 22.07.2026
69 ТИР
До коментар #37 от "руски танкове":Защото е нямало тогава заплаха за местното население на Безмер , освен това имахме армия- ВВС и ПВО...
12:48 22.07.2026
70 Гарга Сарис
12:48 22.07.2026
71 Копейка с IQ на xлебарка!🪳
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Е някои го чувствате вътрешно и болезнено ЕС и НАТО, с моментни парения от към зад. 🤣🤣🤣
Коментиран от #80
12:50 22.07.2026
72 Феникс
12:52 22.07.2026
73 ЧЕТИРИ ДЕЦА СА ПОСТРАДАЛИ
До коментар #49 от "точно":А НЕ УБИТИ ...КЪЪЪЪЪК ЛЪЖЕЕЕЕШ САМО В ПАЛЕСТИНА УТРЕПАХА 400 ДЕЦА ЗА ЕДИН ДЕН....
12:53 22.07.2026
74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #53 от "Копейка с IQ на xлебарка!🪳":КЕ ЛЕШ с IQ на xлебарка!🪳❗
При Бай Тошо НС се свикваше веднъж на няколко месеца, а депутатите си ходеха на работа по работните места❗
Не като сегашните по френското
ПАРЛАРЕ- ГОВОРЯ и МЕНТА- лъжа/и❗
При Бай Тошо , перата ток, вода, парно, здравеопазване , образование....
въобще не бяха проблем за семейния бюджет❗
Ама Вие само ВИЕ ТЕ е ,
без дори да знаеТЕ❗
12:53 22.07.2026
75 Абе
12:53 22.07.2026
76 Ха ХаХа
Никога Иран няма да насочи ракета през Турция за България и никога Турция няма да е допусне да лети в нейно пространство.
Румен Радев е военен пилот,а не лаик като опозицията.
Той добре знае това и ще изтъргува разполагането на самолетите в интерес на България
Коментиран от #91
12:54 22.07.2026
77 смях в залата
12:54 22.07.2026
78 Безмерчани,
12:55 22.07.2026
79 !!!?
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путлер прави "референдуми" само в окупирани от него територии...не се е сетил за "Камчия" да направи един такъв референдум !!!?
Коментиран от #84
12:55 22.07.2026
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #71 от "Копейка с IQ на xлебарка!🪳":КЕ ЛЕШ с IQ на xлебарка!🪳❗
Дори не можеш да направиш съпоставка
и да проУМееш разликата между двете твърдения❗
От IQ-то ти е ❗
12:56 22.07.2026
81 Из падмасковие
12:56 22.07.2026
82 Мдаа
Коментиран от #108
12:57 22.07.2026
83 седесарко
12:58 22.07.2026
84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #79 от "!!!?":Значи в Косово, дори без референдум -
няма проблем❗
А в Крим дори с референдум-
има проблем❗
И разликата е , че в Косово ,
ШАШт си направиха база,
а в Крим- не бяха допуснати
в руските бази❗
Коментиран от #94
12:58 22.07.2026
85 роми и цигани
12:59 22.07.2026
86 Никакви цистерни!
12:59 22.07.2026
87 Пламен
Те знаят само да пискат, че да са в новините. :)
Дайте да помислим обаче .
Вярвате ли , джендерал Радеф може да реши нещо без съгласието на г-за Мордофанова ?
Всичко е решено , а селската подПиска става само за едно нещо . :)
Коментиран от #93
13:00 22.07.2026
88 Малко се обърка
До коментар #39 от "Протестирайте срещу руския Фашизъм!":Зеления е фашист,наркоман и просяк.
А укрите никога не са ни били братски народ.
Братски са руснаците.
13:03 22.07.2026
89 Начо Крика
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Жени, деца и роби не са "демос" , затуй решението си е демократично :)))
13:04 22.07.2026
90 Стига глупости
13:04 22.07.2026
91 Луд
До коментар #76 от "Ха ХаХа":Що реши ,че ракетата не може да мине над Армения ,Грузия през Черно море и директно в Безмер .Нито в Армения или Грузия могат да я усетят ,още пък по малко да я спрат .
Коментиран от #109
13:04 22.07.2026
92 Софиянци нямат такава подписка
До коментар #50 от "Факт":Но според мен ако трябва да има самолети трябва да са в София точно защото те си мълчат.
13:04 22.07.2026
93 Иво
До коментар #87 от "Пламен":Пламка знаеш си урока ,наготвил съм ти едни 10€врака ,само трябва да си ги заработиш,огнярино-параджия 😂😂😂
Коментиран от #97
13:07 22.07.2026
94 !!!?
До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В Косово са 95% албанци и те си извоюваха недависимостта, а Крим е украински дори и по руската Конституция до 2014 година, а населението е смесено, като основната част от московците са привнесени, най вече заради военните бази на полуострова.
То и окупацията му се осъществи благодарение на същите военни бази !
Коментиран от #118, #120
13:08 22.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 абе, да
До коментар #59 от "Безмер и Ямбол за кого гласуваха ?":И за кого точно трябваше да гласуват? Коя от всички партии, които участваха в изборите, би направила нещо различно от това, което прави Радев в момента? Шанс да влязат в парламента от 36 години имат само предателите и ако някой читав се опита да влезе, веднага се оплюва, мобилизира се цялата пропагандна машина и държавни бухалки срещу него. Защо мислиш, че бяха създадени толкова НПО, които от десетилетия живеят на грантове? Ще ти подскажа, не е защото им пука за демокрацията и добруването на България. И накрая - не е срамно да бъдеш излъган, срамно е да лъжеш. В този ред на мисли Радев трябва да се срамува, че е излъгал избирателите си, а не обратното.
Коментиран от #100
13:13 22.07.2026
97 Пламен
До коментар #93 от "Иво":Ивчо, Степан ми каза , че те е надувал с компресор. Каза ми , че много ти е харесало.
Искаш ли и аз да те надуя ?10 дигитални рубли ще ти дам.
13:14 22.07.2026
98 смях в залата
13:15 22.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 хихи
До коментар #96 от "абе, да":Всички истински мъже гласуват само за БДЖ - пееха НЛО -членуват-пееха но все тая
13:20 22.07.2026
101 Рогач
Нали така?
13:24 22.07.2026
102 Ех ще има пържено безмерско месо
Да благодарим на генерал РАДЕВ че спаси СОФИЯ
ЗА КАКВО НИ Е БЪЛГАРИЯ БЕЗ СОФИЯ??
КАМИКАЗЗЕТАТА ОТ БЕЗМЕР ПОДПИКА ПРАВЯТ
АБЕ НАЛИ децата са в София !!!
Няма опасност няма спете спокойно👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
13:25 22.07.2026
103 Ямбол и безмер ще изкупват вината за
Колко е далновиден нашия вожд РАДЕВ
НАСОЧИ РАКЕТИТЕ НА ОТМЪЩЕНИЕТО ПО ЯМБОЛ
13:27 22.07.2026
104 Рогач
13:28 22.07.2026
105 Така Така
13:28 22.07.2026
106 Готов за бой
Коментиран от #110
13:29 22.07.2026
107 Див селянин
До коментар #99 от "Mими Кучева🐕🦺":Не ми липсва.Оди при американският аскер да ти начеше крастата.
13:31 22.07.2026
108 Не манипулирай
До коментар #82 от "Мдаа":Кой сме нападали тогава?
Била е за отбрана
Сега наподоме ирански децаа
13:34 22.07.2026
109 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #91 от "Луд":мн00го пр00ст матрял БАЛИСТИЧНАТА РАКЕТА МИНАВА ПРЕЗ КОСМОСА И ПАДА В БЕЗМЕР ...НООО ИРАН НЯМА ДА ЦЕЛИ БЕЗМЕР АМИ ЛУКОЙЛА В БУРГАС .И ЩЕ ИМА ГОЛЯМ ФОЕРВЕРК . АСЕГА РАЗБРАХТЕ ЛИ ???ВСЕЧКИ АМЕРИКАНСКИ БАЗИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК С ПЕЙТРИАТИ СА РАЗРУШЕНИ ..ЗА ТОВА СЕ ТЪРСИ БЪЛГАРИЯ .
13:49 22.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Мосерно
13:56 22.07.2026
112 Изкуствения Интелект на РРадев
До коментар #1 от "Старчо Сарача":малко късно но се досетили
гражданите какво..
ще дойдем да
разговаряме
до скоро
13:58 22.07.2026
113 сеги
До коментар #55 от "Софийски селянин,Пенсионер":шти праснаат га zo с америчка помощ
14:07 22.07.2026
114 Заблуда
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Въобще демоса сме необходими, когато трябва да се върши работа или да се плащат някакви пари, при всички други случаи на нас се гледа, като на добитък или планктон, никой никога не е и имал намерение да пита демоса за нещо.
14:07 22.07.2026
115 смях в залата
14:09 22.07.2026
116 Протестират ама не за каквото трябва
14:11 22.07.2026
117 ХА ХАХА
14:11 22.07.2026
118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #94 от "!!!?":Яко си облъчен ❗
Косово НИЩО не си е извоювало само❗
Подариха им КР заради САШтинската база там, а даже имаше осъдени КОСОВАРИ за търговия с органи и дрога❗
А Крим НИКОГА не е бил у...йски-
АВТОНОМНА ОБЛАСТ знаеш ли какво значи❓
14:33 22.07.2026
119 Вече си требе бунт и гражданска война
14:41 22.07.2026
120 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #94 от "!!!?":Чети баааааавно:
Прищина,
02.07.2026 15:55
(БТА)
:Специалният съд за Косово в Хага ще обяви на 16 септември присъдата по случая с бившия президент на Косово Хашим Тачи и други трима бивши лидери на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК), съобщи вестник „Коха диторе“.
Четиримата бивши командири на АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми
военни престъпления и престъпления срещу човечеството,
извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г.
Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу тях започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. и беше планирано да приключи през декември 2025 г. В началото на февруари 2026 г. Прокуратурата към Специалния съд за Косово в Хага поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата бивши лидери на АОК, а до 18 февруари бяха изслушани заключителните пледоарии на страните."
14:46 22.07.2026
121 250 БОКЛУКА ОТ САЩ ЩЕ ВИ ОПРАВЯТ
14:49 22.07.2026
122 ЯМБОЛ СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОСЕТЕН ОТ
14:53 22.07.2026
123 В ТОЯ СТЪЛБ НА ВРЕМЕТО ЧЕСТО СЕ УДРЯХА
14:56 22.07.2026
124 КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ВИДА НАСЕЛЕНИЕ ОБИТА
15:03 22.07.2026
125 ВОЙСКАТА ЩЕ СЕ ВЪРНЕ
15:06 22.07.2026
126 Горски
15:10 22.07.2026
127 Горски
15:15 22.07.2026
128 Тошо
16:25 22.07.2026
129 С протести няма да стане
16:53 22.07.2026
130 Ска пънк
20:11 22.07.2026