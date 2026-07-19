Газова бутилка се взриви в Пловдив

Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив днес преди обяд, съобщава БНТ. Инцидентът е станал в квартал "Тракия" в апартамент на четвъртия етаж на жилищен блок, докато двете жени са приготвяли храна.
На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и Спешна помощ. Медиците са прегледали пострадалите, като от по-сериозно лечение се нуждае по-възрастната жена. При взрива са нанесени материални щети – основно счупени стъкла.
От РДПБЗН – Пловдив напомнят, че използването на газови бутилки в домашни условия крие сериозни рискове. Дори малък теч на пропан-бутан може да доведе до образуване на взривоопасна смес, която се възпламенява от най-малката искра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коkор4o 💋🍌
17:36 19.07.2026
2 Весело
17:48 19.07.2026
3 АБВ
17:58 19.07.2026
4 оня с коня
17:58 19.07.2026
5 само питам
Коментиран от #7
18:00 19.07.2026
6 Дърти кукундели
Никакви бутилки - забрана!
18:01 19.07.2026
7 Не ги познаваш
До коментар #5 от "само питам":И с електрически котлон могат да гръмнат не по-зле.
18:11 19.07.2026