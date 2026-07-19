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Газова бутилка се взриви в Пловдив

Газова бутилка се взриви в Пловдив

19 Юли, 2026 17:34 737 7

  • пловдив-
  • взрив-
  • газова бутилка

Пострадаха майка и дъщеря

Газова бутилка се взриви в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив днес преди обяд, съобщава БНТ. Инцидентът е станал в квартал "Тракия" в апартамент на четвъртия етаж на жилищен блок, докато двете жени са приготвяли храна.

На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и Спешна помощ. Медиците са прегледали пострадалите, като от по-сериозно лечение се нуждае по-възрастната жена. При взрива са нанесени материални щети – основно счупени стъкла.

От РДПБЗН – Пловдив напомнят, че използването на газови бутилки в домашни условия крие сериозни рискове. Дори малък теч на пропан-бутан може да доведе до образуване на взривоопасна смес, която се възпламенява от най-малката искра.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коkор4o 💋🍌

    2 3 Отговор
    и ся как ще си готвят кристали и топлят вода за подмиване панелните неудачници от пловДИВ ???

    17:36 19.07.2026

  • 2 Весело

    5 1 Отговор
    Не било газова бутилко, най-ми било Супер Бойко пръднал на събрание на ГЕРБ. Пловдив, Стара Загора, Бургас, Габрово, Банкя последните крепости на залязващият Супер Бойко.

    17:48 19.07.2026

  • 3 АБВ

    2 0 Отговор
    Петров и Баширов ?

    17:58 19.07.2026

  • 4 оня с коня

    2 1 Отговор
    като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн

    17:58 19.07.2026

  • 5 само питам

    1 2 Отговор
    докато има ток защо се готви на газ?

    Коментиран от #7

    18:00 19.07.2026

  • 6 Дърти кукундели

    5 3 Отговор
    Мани ами заминават и съседните жилища при пожара!
    Никакви бутилки - забрана!

    18:01 19.07.2026

  • 7 Не ги познаваш

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "само питам":

    И с електрически котлон могат да гръмнат не по-зле.

    18:11 19.07.2026

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