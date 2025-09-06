Новини
Харалан Александров: Битката за лидерство ще се развие в полето на регреса, който е най-див и кръвожаден, той ще спечели

6 Септември, 2025 17:11 630 10

  • харалан александров-
  • битка-
  • лидерство-
  • регрес-
  • печалба

„Това, което тревожи обществото, не е самото влизане в еврозоната, а страхът, че ще станем прекалено зависими от лидерството на Европейския съюз.“, коментира още социалният антрополог

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След бруталния побой над полицейски началник в Русе, темата за нарастващата агресия сред младите хора отново излезе на дневен ред. В ефира на предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS социалният антрополог Харалан Александров коментира тревожните тенденции в българското общество, като подчерта, че се намираме в период на сериозен социален и емоционален срив.

„Наблюдаваме вълна от агресия сред младите. След случая в Русе стана ясно, че всеки може да стане жертва – независимо от статута и позицията си“, посочи Александров.

По думите му става въпрос за провал не просто на институции, а на самата афективна система – способността на психиката да удържа агресията и да я преобразува в съревнование или във вербално изразяване.

„Това се случва все по-често. Това е не само родителски провал, но и провал на нашето разбиране за движещите сили на обществения живот“, подчерта експертът.

Според него фрустрацията на огромна част от обществото е основен източник на тази агресия, която се материализира най-видимо сред младите хора – чрез насилие, улични конфликти и липса на базова емпатия.

Александров подчерта, че оттук нататък въпросът е какъв подход ще възприеме държавата спрямо агресията у младежите: „Има два пътя – терапевтичният, при който разглеждаме младите като жертва на лоши социални обстоятелства и ги култивираме, или репресивният – с наказание и контрол.“

Според него, само със сила не може да се постигне промяна, защото проблемът е дълбоко вкоренен и изисква системен, дългосрочен отговор, включително в сферата на образованието, семейството и публичната среда.

За протестите на „Възраждане“ и „Величие“: „Битка за лидерство в полето на регреса“

Александров коментира и текущите политически събития, включително протестите на „Възраждане“ и „Величие“.

„Битката за лидерство ще се развие в полето на регреса – тоест, който е най-див и кръвожаден, той ще спечели. За щастие, огромен процент от българското общество не е склонно да подкрепи радикално управление“, добави социалният антрополог.

Накрая Александров отбеляза, че въпреки насоченото внимание към еврозоната, истинската тревога на хората е другаде: „Това, което тревожи обществото, не е самото влизане в еврозоната, а страхът, че ще станем прекалено зависими от лидерството на Европейския съюз.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха

    5 0 Отговор
    европейските ценности до там водят

    17:15 06.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Най

    2 1 Отговор
    Добре да сме си с руските зависимости ,както е до сега

    17:18 06.09.2025

  • 4 Дърт тарикат

    4 0 Отговор
    Класическия метод за възпитание на децата е този с моркова и тоягата! Всичко друго - да не правиш забележки да не му се караш или евентуално да го плеснеш през ръцете или по дупето са джендърски простотии!

    17:23 06.09.2025

  • 5 Даа...

    1 1 Отговор
    След случая с Русе се разбра, че българските мyтpo-милиционери няма дъно, което да не могат да достигнат. И като го достигнат започват да копаят.
    Вече им загубих бройката на версиите и лъжите на милиционерите по случая - фитнеси, полунощ, 1, 3, 5:30, сам , с жената. с детето, после и комшия се появи ...
    За мен случая е ясен - тези деца , тежащи по 50-55 кг., нямат никаква възможност да бият когото и да било, а най вероятно са яли шамарите и за това не са ги прибрали 2-те патрулки. На милиционерското шефче му е нямало нищо като си е тръгнал - при счупено ребро, пробило бъбрека, няма да може да седи седнал, камо ли да си тръгне.
    По пътя за вкъщи или е правил кълбета по стълбите или е ял бой от истински мyтpи .

    17:23 06.09.2025

  • 6 Майданчета

    2 0 Отговор
    Напомня на Украйна, през 2014. Как ли ще се развият нещата?

    17:24 06.09.2025

  • 7 Говорещи глави за 20к

    3 0 Отговор
    След всеки гаф на милиционери, прокурори, политици ... гледаме говорещите глави да замажат гафа. 🤣🤣🤣
    Не се ли усещат, че тези глави са едни и същи от 30 г. и никой не им вярва, а напротив?

    17:26 06.09.2025

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Много е точен - само дето не е така нищо. Културата е основана вече на - богат-беден. Може би е правилно. Няма как да няма агресия в този вид на общуване. Човекът иска да поправи може би отношенията - но никога няма да стане - то не стана и при комунизма.

    Всеки влачи пари да има. Не е ясно и кой - кого е раздразнил първи - при тази - по същество - пиянска свада - полицейски ръководител - в 5-30 сутринта.

    17:34 06.09.2025

  • 9 Антрополог от патологията!

    1 0 Отговор
    Антропологично физиономията на племето много прилича на афганистанската!
    Не случайно антрополози, археолози и историци, доказаха, че племето идва на Балканите от Североизточен Афганистан!

    17:43 06.09.2025

  • 10 Не са виновни, че се раждат де билчета

    0 0 Отговор
    Проф. Иво Христов го каза:
    " 80% от народонаселението е де билизирано"!

    17:45 06.09.2025

