Харалан Александров: Битката за лидерство ще се развие в полето на регреса, който е най-див и кръвожаден, той ще спечели

След бруталния побой над полицейски началник в Русе, темата за нарастващата агресия сред младите хора отново излезе на дневен ред. В ефира на предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS социалният антрополог Харалан Александров коментира тревожните тенденции в българското общество, като подчерта, че се намираме в период на сериозен социален и емоционален срив.
„Наблюдаваме вълна от агресия сред младите. След случая в Русе стана ясно, че всеки може да стане жертва – независимо от статута и позицията си“, посочи Александров.
По думите му става въпрос за провал не просто на институции, а на самата афективна система – способността на психиката да удържа агресията и да я преобразува в съревнование или във вербално изразяване.
„Това се случва все по-често. Това е не само родителски провал, но и провал на нашето разбиране за движещите сили на обществения живот“, подчерта експертът.
Според него фрустрацията на огромна част от обществото е основен източник на тази агресия, която се материализира най-видимо сред младите хора – чрез насилие, улични конфликти и липса на базова емпатия.
Александров подчерта, че оттук нататък въпросът е какъв подход ще възприеме държавата спрямо агресията у младежите: „Има два пътя – терапевтичният, при който разглеждаме младите като жертва на лоши социални обстоятелства и ги култивираме, или репресивният – с наказание и контрол.“
Според него, само със сила не може да се постигне промяна, защото проблемът е дълбоко вкоренен и изисква системен, дългосрочен отговор, включително в сферата на образованието, семейството и публичната среда.
За протестите на „Възраждане“ и „Величие“: „Битка за лидерство в полето на регреса“
Александров коментира и текущите политически събития, включително протестите на „Възраждане“ и „Величие“.
„Битката за лидерство ще се развие в полето на регреса – тоест, който е най-див и кръвожаден, той ще спечели. За щастие, огромен процент от българското общество не е склонно да подкрепи радикално управление“, добави социалният антрополог.
Накрая Александров отбеляза, че въпреки насоченото внимание към еврозоната, истинската тревога на хората е другаде: „Това, което тревожи обществото, не е самото влизане в еврозоната, а страхът, че ще станем прекалено зависими от лидерството на Европейския съюз.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха
17:15 06.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Най
17:18 06.09.2025
4 Дърт тарикат
17:23 06.09.2025
5 Даа...
Вече им загубих бройката на версиите и лъжите на милиционерите по случая - фитнеси, полунощ, 1, 3, 5:30, сам , с жената. с детето, после и комшия се появи ...
За мен случая е ясен - тези деца , тежащи по 50-55 кг., нямат никаква възможност да бият когото и да било, а най вероятно са яли шамарите и за това не са ги прибрали 2-те патрулки. На милиционерското шефче му е нямало нищо като си е тръгнал - при счупено ребро, пробило бъбрека, няма да може да седи седнал, камо ли да си тръгне.
По пътя за вкъщи или е правил кълбета по стълбите или е ял бой от истински мyтpи .
17:23 06.09.2025
6 Майданчета
17:24 06.09.2025
7 Говорещи глави за 20к
Не се ли усещат, че тези глави са едни и същи от 30 г. и никой не им вярва, а напротив?
17:26 06.09.2025
8 Никой
Всеки влачи пари да има. Не е ясно и кой - кого е раздразнил първи - при тази - по същество - пиянска свада - полицейски ръководител - в 5-30 сутринта.
17:34 06.09.2025
9 Антрополог от патологията!
Не случайно антрополози, археолози и историци, доказаха, че племето идва на Балканите от Североизточен Афганистан!
17:43 06.09.2025
10 Не са виновни, че се раждат де билчета
" 80% от народонаселението е де билизирано"!
17:45 06.09.2025