Слави Василев: Модерните либерали и евроатлантици са свирепи сталинисти

Модерните либерали, евроатлантици, са всъщност свирепи сталинисти, които, под претекст защита на свободата и демокрацията, методично съсипват именно нея. Такова мнение изрази политологът Слави Василев във Facebook.

"Фокус" публикува думите му без редакторска намеса:



"Слушах речта на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс в Мюнхенската конференция по сигурността. За тези, които не знаят, това е престижен неформален международен форум, посветен на проблемите на сигурността. Понеже форумът се провежда в хотел в Мюнхен, Bayerischer Hof, места са много ограничени, и обикновено присъстват само подбрани високопоставени държавни ръководители.



Впрочем прави впечатление, че от българска страна, при наличието на редовно правителство, присъства Румен Радев, а не новият премиер. Това показва ясно "who’s who“, но не това е темата.



Само за сведение, на този форум през 2007г. Путин произнесе речта, в която анонсира завоя на руската външна политика от еднополюсен, към многополюсен свят, и чиито последствия се усещат до ден днешен. Тоест форумът е важен.



Най-очакваният момент от тазгодишното издание на конференцията бе именно речта на Ванс, защото тя анонсира първите щрихи на новата американската външна политика, особено спрямо Европа.



Няма да правя квалификации за речта на Ванс, нито да правя многословен анализ. Вместо това ще цитирам няколко основни пасажа от речта, за да си направите изводите сами.



Преди да цитирам ще вметна само, че по темата Украйна Ванс каза едно единствено изречение. Смятам, че ще постигнем "разумно споразумение между Русия и Украйна“. (i.e. “reasonable settlement between Russia and Ukraine").



И тук е важно да отбележим, че новоизбраният американски вицепрезидент произнася 19 минутна реч, в която споменава войната в Украйна един единствен път, в едно единствено изречение. И това се случва в навечерието на преговорите за решаване на кризата, на най-високия европейски форум, посветен на проблемите на сигурността?



Това, приятели, показва значението на континента в световната политика. Така, кратко лирическо отклонение. Това е резултат от политиката на евроястребите, тип Урсула Фон Дер Лайен и Кая калас.



За това и последващата реч на германския външен министър остро критикува Ванс. Защото европейците ги няма на картата.



Но какво точно каза Ванс в 19 минутната му реч, щом не говори за Украйна?



Ще цитирам ключовото изречение на английски, след което ще преведа.



"The threat that I worry the most about vis-a vis Europe it’s not Russa, it’s not China, it’s not any other external actor. What I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared by the United States of America. “



"Заплахата, казва Ванс, която най-много ме притеснява по отношение на Европа не е Русия, не е Китай, или какъвто и да е друг външен фактор. Това, което ме притеснява най-много е заплахата, идваща отвътре. Отстъплението от страна на Европа от най-фундаменталните ценности е основната заплаха за Европа“ според американския вицепрезидент.



За това българските евроатлантици, и европейските им Фон Дер Лайен аналози, са еквиваленти на най-свирепите сталинисти от края на 50-те години на 20 век. И всички се пенят през устата като чуят Тръмп, или Ванс.



Ето примерите, които Ванс даде, на все по-мълчаливата аудитория в Хотел Bayerischer Hof, която представлява “la crème de la crème" на същия този политически елит, който съвсем директно бива обвиняван от Ванс в авторитарни тенденции, без да употреби директно думата.



"Бях учуден да видя, казва Джей Ди Ванс, как бивш еврокомисар казал по телевизията с голямо удовлетворение, че румънското правителство анулирали изборите (бел. Ред. Румънския конституционен съд анулира изборите защото кремълска кампания в Тик Ток повлияла на гражданите!?!). Той (същият този еврокомисар) предупреди, че ако нещата не вървят по план, същото нещо би могло да се случи и в Германия. "



"Това - продължава Ванс - е шокиращо за американската публика. С години наред на нас ни се казваше, че цялата ни външна политика, всичко, което финансираме и подкрепяме, е в името на нашите споделени демократични ценности. Всичко, от нашата политика по отношение на Украйна, през дигиталната цензура, е изградено, за да защити демокрацията. Но когато виждаме европейски съдилища да отменят избори и висши политици да заплашват да отменят бъдещи такива, си задаваме въпроса дали се придържаме на висотата на стандартите, които ни определят.“



Ванс дава още примери от безумията, които се случват в Европа днес, и то в името на защита на ценностите, които, уж, ни определят. За това казвам, че модерните либерали, евроатлантици, са всъщност свирепи сталинисти, които, под претекст защита на свободата и демокрацията, методично съсипват именно нея. И много хора им се връзват. Вижте кои критикува речта на Ванс в България, и ще познаете част от кохортата.



Тоест, най-големия проблем на Европа, според американския вицепрезидент, са, да си го кажем в прав текст, европейските либерали, които, за стотинки, или малко повече от това, са готови да продадат Европа, да отменят избори, за налагат цензура, само и само да унищожат опозицията.



Защото сталинистите не толерират различното мнение, камо ли опозиция".