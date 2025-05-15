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От метрото увериха: Няма да прекъсваме движението си

От метрото увериха: Няма да прекъсваме движението си

15 Май, 2025 09:58 439 17

  • метрополитен-
  • метро-
  • влакове

По Линия 2 интервалът ще бъде намален под 6 мин. в сутрешния час пик и под 9 мин. за времето 09:30 - 16:30 ч.

От метрото увериха: Няма да прекъсваме движението си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Метрото в София няма да спира да се движи. В това увериха от Столичния Метрополитен.

От там допълниха, че и днес ще пуснат допълнителни влакове по четирите линии.

До 9,30 часа интервалът на движение по линии 1 и 4 ще бъде намален до под 3 минути в участъка от метростанциите "Сливница" и "Младост 1" и под 6 минути в участъците "Младост 1" – "Бизнес парк" и "Младост 1" – "Летище София".

От 09,30 ч. до 16,30 ч. интервалът ще бъде намален под 4,30 мин. в участъка МС "Сливница" - МС "Младост 1" и под 9 мин. в участъците МС "Младост 1" – МС "Бизнес парк" и МС "Младост 1" – МС "Летище София".

По Линия 2 интервалът ще бъде намален под 6 мин. в сутрешния час пик и под 9 мин. за времето 09,30 - 16,30 ч.

До 09,30 ч. интервалът на Линия 3, ще бъде намален под 4,30 мин., а във времето от 09,30 ч. до 16,30 ч. интервалът на движение по Линия 3 ще бъде под 6 мин.

Столичани може да получат актуална информация за движението на метрото днес в сайта на "Метрополитен" и официалната му Facebook страница.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Трябва да назначат тъпкачи като в Сингапур да тъпчат хората във вагоните.

    Коментиран от #3

    10:00 15.05.2025

  • 2 това е добре

    3 2 Отговор
    така и перничани ще стигат до фирмите . и учениците до училищата . метрото не бибитка, не катастрофира, няма стар дебел чичка да оглежда хората .

    10:02 15.05.2025

  • 3 НЯМА СПИРАНЕ

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НА КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ СИЛНИТЕ В СОС

    НЯМА НУЖДА ОТ ОЩЕ НАСИЛИЕ НАД СОФИЯНЦИ

    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ В МЕТРОТО СА НАЙ- БЕДНИТЕ И СМАЧКАНИ ОТ ВСИЧКИ СФЕРИ КОИТО НЯМАТ ЛИЧНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

    ВСЯКО ТЪРПЕНИЕ ИМА ГРАНИЦИ

    ЧУДЕСНО Е ТОВА ПРОЯСНЕНИЕ ОТ МЕТРОПОЛИТЕН ...

    Коментиран от #13

    10:11 15.05.2025

  • 4 Майтапи

    8 5 Отговор
    Няква ватманка днеска по сутрешния блок вика аз взимам 3200лв.,ама искам още 500 лв.,ама ти си ватманка не си докторка, ватманите искат вече по 4000лв.хаха

    Коментиран от #6

    10:11 15.05.2025

  • 5 Аз не виждам

    7 1 Отговор
    Никаква охрана в метрото!
    Мишена сме!
    Къдравата Сю, чий го дири в Брюксел, а не си гледа работата? Тук!

    10:16 15.05.2025

  • 6 СПОКО И ТАМ ИМА КАСТИ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майтапи":

    БОЛШИНСТВОТО ВИСЯТ НА 30 ПРОЦЕТА ОТ ЗАРАБОТКАТА ПО ЗК

    ЛЪВОВЕТЕ СА В ЧАСТНОТО

    ОБИКОЛЕТЕ ЗАВЕДЕНИЯТА И ПО ПАРКИРАНИТЕ ИМ АВТОМОБИЛИ ШЕ СЕ ОРИЕНТИРАТЕ

    НЯМА НУЖДА ОТ СТАТИСТИКА

    А ЛС НЕ ПОЛЗВА ТРАНСПОРТА..

    10:17 15.05.2025

  • 7 иван кристов

    3 1 Отговор
    Това са казали началниците, а работещите в метрото казват, че и то ще спре до дни .

    10:20 15.05.2025

  • 8 ЛЪЖЕТЕ БЕ ЛЪЖЦИ , МЕТРОТО ЩЕ СПРЕ

    3 1 Отговор
    САМО ГЛЕЙТЕ ! ТОВА КОЕТО СТАВА НЕ СЕ ТЪРПИ ПОВЕЧЕ !

    10:22 15.05.2025

  • 9 Ако идиотите

    8 0 Отговор
    Не бяха премахнали изградена система на околовръстната ж п линия и с малко средства можеха да я преустроят за пътници, сега освен подземна железница, щяхме да имме и надземна. Хем с пейзаж и въздух и удобно!
    Айдк, до скоро!

    10:22 15.05.2025

  • 10 Мисирки ООД

    6 1 Отговор
    Виктор Николаев - Нова Тв
    Мирослава Иванова - Нова Тв
    Лора Инджова - Нова Тв
    Полина Златарева - Канал 1
    Бойко Василев - Канал 1
    Мария Цънцарова - бТВ
    Златимир Йочев - бТВ
    Ирина Недева - БНР
    Силвия Великова - БНР
    Снежана Иванова - БНР
    Светослав Иванов - бТВ
    Цветанка Ризова - бТВ
    Божидар Русев - Дарик

    10:24 15.05.2025

  • 11 Бойко Фандъков

    1 2 Отговор
    Софиянци трябва да страдат защото ме смениха

    10:24 15.05.2025

  • 12 НЕ УМЕН СЪВЕТСКОФИЛ С РУБЛИ

    1 2 Отговор
    ТЕЗИ КОИТО СА ПОЛАЗВАЛИ ТАКСИ
    ДА СИ ИЗИСКВАТ КАСОВ БОН
    И КОГАТО ИМ „ВДИГНАТ” ЗАПЛАТИТЕ
    НА„ СЛУЖАЩИТЕ” В ГР.ТРАНСПОРТ
    ДА ИДАТ И ДА СИ ИСКАТ ПАРИТЕ
    ОТ ТЯХ И ОТ КМЕТА....

    Коментиран от #15

    10:27 15.05.2025

  • 13 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "НЯМА СПИРАНЕ":

    В метрото няма роми защото е с пари.Ромите се возят без пари на автобуси и тролеи

    Коментиран от #16

    10:30 15.05.2025

  • 14 Солидарност

    0 0 Отговор
    Гърците скоро няма да ги стигнем, рая сме

    10:38 15.05.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Не си ли виждал как тутурутките пропускат по няколко човека. Цъкаш си картата и след теб още някой минава

    10:49 15.05.2025

  • 17 прави впечатление как

    2 0 Отговор
    метрото извози всички ето ходят някъде . значи е достатъчно . за какво е другия не еко транспорт . трамваи, тролеи . седалката е направена за човек 75 кг. а стачниците са връз едри . двойно . значи не се побират на седалката . кабината не е изпълнена добре . жега, теснотия, а парите не стигат . 65 дб е разрешено . но трамвай вдига 200 децибела . стърже и скърца . ромовете гратис .

    10:54 15.05.2025

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