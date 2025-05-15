От метрото увериха: Няма да прекъсваме движението си

Метрото в София няма да спира да се движи. В това увериха от Столичния Метрополитен.
От там допълниха, че и днес ще пуснат допълнителни влакове по четирите линии.
До 9,30 часа интервалът на движение по линии 1 и 4 ще бъде намален до под 3 минути в участъка от метростанциите "Сливница" и "Младост 1" и под 6 минути в участъците "Младост 1" – "Бизнес парк" и "Младост 1" – "Летище София".
От 09,30 ч. до 16,30 ч. интервалът ще бъде намален под 4,30 мин. в участъка МС "Сливница" - МС "Младост 1" и под 9 мин. в участъците МС "Младост 1" – МС "Бизнес парк" и МС "Младост 1" – МС "Летище София".
По Линия 2 интервалът ще бъде намален под 6 мин. в сутрешния час пик и под 9 мин. за времето 09,30 - 16,30 ч.
До 09,30 ч. интервалът на Линия 3, ще бъде намален под 4,30 мин., а във времето от 09,30 ч. до 16,30 ч. интервалът на движение по Линия 3 ще бъде под 6 мин.
Столичани може да получат актуална информация за движението на метрото днес в сайта на "Метрополитен" и официалната му Facebook страница.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
10:00 15.05.2025
2 това е добре
10:02 15.05.2025
3 НЯМА СПИРАНЕ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":НА КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ СИЛНИТЕ В СОС
НЯМА НУЖДА ОТ ОЩЕ НАСИЛИЕ НАД СОФИЯНЦИ
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ В МЕТРОТО СА НАЙ- БЕДНИТЕ И СМАЧКАНИ ОТ ВСИЧКИ СФЕРИ КОИТО НЯМАТ ЛИЧНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
ВСЯКО ТЪРПЕНИЕ ИМА ГРАНИЦИ
ЧУДЕСНО Е ТОВА ПРОЯСНЕНИЕ ОТ МЕТРОПОЛИТЕН ...
Коментиран от #13
10:11 15.05.2025
4 Майтапи
Коментиран от #6
10:11 15.05.2025
5 Аз не виждам
Мишена сме!
Къдравата Сю, чий го дири в Брюксел, а не си гледа работата? Тук!
10:16 15.05.2025
6 СПОКО И ТАМ ИМА КАСТИ
До коментар #4 от "Майтапи":БОЛШИНСТВОТО ВИСЯТ НА 30 ПРОЦЕТА ОТ ЗАРАБОТКАТА ПО ЗК
ЛЪВОВЕТЕ СА В ЧАСТНОТО
ОБИКОЛЕТЕ ЗАВЕДЕНИЯТА И ПО ПАРКИРАНИТЕ ИМ АВТОМОБИЛИ ШЕ СЕ ОРИЕНТИРАТЕ
НЯМА НУЖДА ОТ СТАТИСТИКА
А ЛС НЕ ПОЛЗВА ТРАНСПОРТА..
10:17 15.05.2025
7 иван кристов
10:20 15.05.2025
8 ЛЪЖЕТЕ БЕ ЛЪЖЦИ , МЕТРОТО ЩЕ СПРЕ
10:22 15.05.2025
9 Ако идиотите
Айдк, до скоро!
10:22 15.05.2025
10 Мисирки ООД
Мирослава Иванова - Нова Тв
Лора Инджова - Нова Тв
Полина Златарева - Канал 1
Бойко Василев - Канал 1
Мария Цънцарова - бТВ
Златимир Йочев - бТВ
Ирина Недева - БНР
Силвия Великова - БНР
Снежана Иванова - БНР
Светослав Иванов - бТВ
Цветанка Ризова - бТВ
Божидар Русев - Дарик
10:24 15.05.2025
11 Бойко Фандъков
10:24 15.05.2025
12 НЕ УМЕН СЪВЕТСКОФИЛ С РУБЛИ
ДА СИ ИЗИСКВАТ КАСОВ БОН
И КОГАТО ИМ „ВДИГНАТ” ЗАПЛАТИТЕ
НА„ СЛУЖАЩИТЕ” В ГР.ТРАНСПОРТ
ДА ИДАТ И ДА СИ ИСКАТ ПАРИТЕ
ОТ ТЯХ И ОТ КМЕТА....
Коментиран от #15
10:27 15.05.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #3 от "НЯМА СПИРАНЕ":В метрото няма роми защото е с пари.Ромите се возят без пари на автобуси и тролеи
Коментиран от #16
10:30 15.05.2025
14 Солидарност
10:38 15.05.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да бе
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Не си ли виждал как тутурутките пропускат по няколко човека. Цъкаш си картата и след теб още някой минава
10:49 15.05.2025
17 прави впечатление как
10:54 15.05.2025