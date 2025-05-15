От метрото увериха: Няма да прекъсваме движението си

Метрото в София няма да спира да се движи. В това увериха от Столичния Метрополитен.

От там допълниха, че и днес ще пуснат допълнителни влакове по четирите линии.

До 9,30 часа интервалът на движение по линии 1 и 4 ще бъде намален до под 3 минути в участъка от метростанциите "Сливница" и "Младост 1" и под 6 минути в участъците "Младост 1" – "Бизнес парк" и "Младост 1" – "Летище София".

От 09,30 ч. до 16,30 ч. интервалът ще бъде намален под 4,30 мин. в участъка МС "Сливница" - МС "Младост 1" и под 9 мин. в участъците МС "Младост 1" – МС "Бизнес парк" и МС "Младост 1" – МС "Летище София".

По Линия 2 интервалът ще бъде намален под 6 мин. в сутрешния час пик и под 9 мин. за времето 09,30 - 16,30 ч.

До 09,30 ч. интервалът на Линия 3, ще бъде намален под 4,30 мин., а във времето от 09,30 ч. до 16,30 ч. интервалът на движение по Линия 3 ще бъде под 6 мин.

Столичани може да получат актуална информация за движението на метрото днес в сайта на "Метрополитен" и официалната му Facebook страница.