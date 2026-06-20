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Пускат допълнителни места във влаковете през летния сезон

Пускат допълнителни места във влаковете през летния сезон

20 Юни, 2026 06:09, обновена 20 Юни, 2026 05:12 650 5

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  • бдж

Част от композициите по линиите София - Варна и София - Бургас ще се движат с допълнителни вагони

Пускат допълнителни места във влаковете през летния сезон - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

"БДЖ - Пътнически превози“ ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието през летния сезон. Част от композициите по линиите София - Варна и София - Бургас ще се движат с допълнителни вагони.

От дружеството подчертават, че ежедневно следят натовареността на влаковете и при засилено търсене, както и при наличие на свободен подвижен състав, ще осигуряват допълнителни места за пътуване.

За да не се допуска пренаселване на композициите, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпване на наличните седящи места. От БДЖ препоръчват на пътниците да закупуват билети от рано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много хора пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба.

Каква част от влаковете до морето са оборудвани с климатизация, според Анатолий Атанасов – директор „Оперативна дейност“ в БДЖ?

„Климатизираните вагони, с които обслужваме влаковете от и за Черноморието, са около 90%. Като ежедневно извършваме профилактични проверки на състоянието на климатичните инсталации. В реално време се докладват проблемите, които и повредите, които има. Пътници се пренастаняват и на крайна гара повредите се отстраняват или, ако е невъзможно и изисква повече работа, вагоните се изваждат от експлоатация и заменят с други.“

- Какво е направено за отстраняване на проблемите с климатизацията на немските вагони, които през миналото лято изключваха климатичната система?

„На 60 вагона извършваме извънредна профилактика и освен това подменяме едни контролни платки, които са за управление на климатичната система и реално тяхната подмяна дава добри резултати.“

Ежедневно се извършва почистване на подовете, прозорците, санитарните възли и всички често докосвани повърхности. При престой на крайните гари, когато графикът позволява, се прави и допълнително почистване на вагоните. На всеки до 28 дни се извършва и основно почистване на подвижния състав. В периода от 1 май до 30 септември се извършва и пране на тапицираните седалки в мотрисните влакове, както и на мокетните настилки във вагоните, където има такива, каза Анатолий Атанасов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще го търсите вие тодор живков

    5 3 Отговор
    а къде отиде вагон-ресторанта?

    Коментиран от #3

    05:24 20.06.2026

  • 2 Чикита

    0 0 Отговор
    Ехааа, и дано и да са безплатни, като детските градини. Ние глупавите работещи сме плащали за да ни гледат децата и да ги социализират докато сме ходили на работа, а сега на безработните мързеливи майки и татковци с все още незавяхнало акне безплатно им е. Ами, че те карат чисто нови коли и БДЖ им не трябва.

    06:17 20.06.2026

  • 3 При СОЦА

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ще го търсите вие тодор живков":

    Се тъпчехме като говеда във вагоните
    Един върху друг в коридора
    На път за морето.

    Коментиран от #5

    06:36 20.06.2026

  • 4 интрресно

    2 0 Отговор
    че има ли кой да пътува още с бдж

    07:10 20.06.2026

  • 5 При СОЦА

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "При СОЦА":

    имаше даже вагон-ресторанти в бързите влакове... по "демокрацията" ви има .уиии

    07:17 20.06.2026

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