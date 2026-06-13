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В понеделник пускат метрото до станция "Хаджи Димитър" и "Театрална“

В понеделник пускат метрото до станция "Хаджи Димитър" и "Театрална“

13 Юни, 2026 14:36 628 3

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  • хаджи димитър

Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности свързани с разширението на метрото към кварталите "Слатина" и "Младост

В понеделник пускат метрото до станция "Хаджи Димитър" и "Театрална“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От понеделник, 15 юни се възстановява движението на метрото в София до станциите "Театрална“ и "Хаджи Димитър“.

Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности свързани с разширението на метрото към кварталите "Слатина" и "Младост". Първоначално предвидения краен срок беше 20 юни.

Целта на съкратените срокове за строителните дейности е да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити, посочиха от ръководството на „Метрополитен”.


България
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