С 18,7 млн. швейцарски франка България и Швейцария подобряват качеството на въздуха

Днес подписваме 7-то и 8-то споразумение от Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Предстои изпълнението на проекти, свързани с качеството на въздуха и управлението на миграцията. Тук не говорим само за финансова помощ, която е важна, но и за обмен на добри практики с хора и институции, от които има какво да научим, и за създаването на нови партньорства. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който днес, заедно с посланика на Швейцария Н.Пр. Раймунд Фурер и министрите на околната среда и водите Манол Генов и на вътрешните работи Даниел Митов, подписаха две програми. Те са част от Втория швейцарски принос – „Подобряване качеството на въздуха“ и „Осигуряване на подкрепа за управление на миграцията“ на обща стойност 18.7 млн. швейцарски франка.

Посланик Фурер отбеляза, че българската и швейцарската страна гледат в една посока. „Имаме еднакви интереси и искаме да постигнем нещо значимо. Това са две важни и много качествени програми“, добави той.

От страна на програмния оператор Министерство на околната среда и водите, министър Генов заяви, че швейцарската помощ ще предостави възможност на България за закупуване на най-модерно оборудване за измерването на качеството на въздуха и на данните, които страната обменя с европейската система за мониторинг на въздуха.

Програма „Подобряване качеството на въздуха“, с бюджет 15 млн. швейцарски франка, е насочена към модернизиране на Националната система за мониторинг на качеството на въздуха и осигуряване на достоверна информация по въпроса.

Програма „Осигуряване на подкрепа за управление на миграцията“, която е с бюджет 3,7 млн. швейцарски франка, цели да подкрепи България в интегрираното управление на границите и миграцията и в изпълнението на мерки за борба с трафика на хора. Тя е насочена към повишаване на капацитета на местните власти за работа с мигранти, укрепване и разширяване на центровете за интеграция на мигранти в София, Варна, Бургас и Пловдив, както и повишаване на обществената информираност относно позитивните страни от по-доброто интегриране на мигрантите. Програмата ще подпомогне също и предоставянето на подкрепа за хора, жертви на трафик и укрепването на капацитета на националната система за борба с трафика на хора. Партньори по Програмата са Международната организация по миграция, Националната комисия за борба с трафика на хора и швейцарската организация FIZ – Advocacy and Support for Migrant Women and Victims of Trafficking.

От страна на Министерство на вътрешните работи, което е програмен оператор, министър Даниел Митов заяви: „Важно е както хората, жертви на трафик, така и тези, получили международна закрила, да получават необходимия достъп до пазара на труда и до възможности за по-бърза социална интеграция“.