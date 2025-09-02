Новини
ГДБОП разби международна група за трафик на хора от България към Швейцария

ГДБОП разби международна група за трафик на хора от България към Швейцария

2 Септември, 2025 17:41

Съвместната операция е продължение на разследване, започнало през 2022 година, срещу организирана престъпна група, създадена с цел трудова експлоатация - трафик на български граждани, които да извършват просия в Швейцария

ГДБОП разби международна група за трафик на хора от България към Швейцария - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под ръководството на прокуратурата ГДБОП проведе специализирана полицейска операция по международно разследване за трафик на хора от България към Швейцария.

Акцията е проведена в изпълнение на молба за правна помощ. Реализирана е в град Долни Дъбник, област Плевен, на 2 септември 2025 г. В нея участват представители на прокуратурите и съдебните власти на двете страни, следователи от Националната следствена служба и полицейски служители от ОД МВР - Плевен. Осъществена е под ръководството на Международния отдел на Върховна касационна прокуратура.

Съвместната операция е продължение на разследване, започнало през 2022 година, срещу организирана престъпна група, създадена с цел трудова експлоатация - трафик на български граждани, които да извършват просия в Швейцария. Шестима българи, арестувани у нас и в партньорската страна преди 3 години, са осъдени от властите в Женева за трафик на хора и пране на пари. Издадените присъди са до 7 години лишаване от свобода, съобщават от прокуратурата.

Установено е, че те са трансферирали десетки българи от ромските махали на градове от Северна България, които са държани при нечовешки условия, като средствата от осъществяваната от тях дейност са превеждани от организаторите на канала към България.

При проведената полицейска операция след събрани допълнително данни по случая са претърсени 3 адреса на свързани с организаторите на групата лица. Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства, имащи отношение към воденото производство. Разпитани са свидетели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Работнички

    3 0 Отговор
    за баровете , мургавелки !

    17:43 02.09.2025

  • 3 че тез баршедеи

    4 0 Отговор
    до 7 години лишаване от свобода
    ще си прекарат много по добри в швейцарския затвор
    отколко бг пенсионерите в домове и хосписи за възрастни

    после ще излезат угоени и ще изровят чекмеджетата
    по тиквен патент

    17:54 02.09.2025

  • 4 Мицкоски

    1 1 Отговор
    Долна мизерна циганска клоака набедена за държава

    Коментиран от #5

    18:14 02.09.2025

  • 5 Скачай

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мицкоски":

    в трапа, безродник!

    18:26 02.09.2025

  • 6 Стига

    0 0 Отговор
    с тези роми, в Енциклопедия Британика понятието е само циганин.

    18:28 02.09.2025

  • 7 Старчески до

    0 0 Отговор
    Работна ръка за пенсионерите от Долна саксония

    18:29 02.09.2025

