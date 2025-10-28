Новини
Швейцария подкрепя политиките на България в областта на миграцията с над 21 милиона швейцарски франка

Швейцария подкрепя политиките на България в областта на миграцията с над 21 милиона швейцарски франка

28 Октомври, 2025 17:04

На събитието присъства и посланикът на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман

Снимка: МИР
Светослава Ингилизова

Като външна граница на Европейския съюз имаме тежката отговорност от една страна да не допускаме навлизането на лица, които могат да представляват опасност за сигурността, а от друга страна да сме в състояние да оказваме помощ на нуждаещите се. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на подписването на Рамковото споразумение за изпълнение на Втория швейцарски принос към избрани страни членки на ЕС за подкрепа на мерки в областта на миграцията.

От швейцарска страна споразумението подписа заместник-директорът и ръководител на дирекция „Международни отношения“ в Швейцарския държавен секретариат по миграция Хендрих Краускопф. „Проектът, който се изпълнява в България, има за цел да укрепи съвместния механизъм за прилагане на миграционни политики, отчитащи човешките нужди. Това е още по-важно, когато говорим за уязвими групи като непридружени деца“, отбеляза той.

На събитието присъства и посланикът на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман. Той заяви, че подписването на споразумението е нова страница в силното партньорство между двете страни. Хагман добави, че то има за цел да допълни вече съществуващи мерки и че стъпва върху споделени ценности с фокус върху най-уязвимите групи, особено децата.

С финансова помощ на стойност 21 350 000 швейцарски франка до края на 2029 г. ще бъдат изпълнени следните мерки:

Културна медиация и подкрепа за търсещите убежище в България;

Укрепване на националната система за закрила на децата и на специализирания подход към защита на правата на деца-бежанци и деца-мигранти в България;

Дигитализация на процедурите за международна закрила;

Създаване на Звено за първоначален прием на непридружени деца-бежанци и мигранти, което ще осигурява медицински, психологически, правни и образователни услуги;

Подобряване на условията за настаняване и условията за живот в Сигурните зони за непридружени деца в България.

Отделните компоненти в рамките на Споразумението ще бъдат изпълнявани от Държавната агенция за бежанците, Мисията на Международна организация по миграция в България и УНИЦЕФ България, в партньорство с Българския червен кръст.


  • 1 От тия пари

    6 0 Отговор
    Ще видят нищо.

    17:11 28.10.2025

  • 2 Анoнимен

    9 0 Отговор
    ПАРИ ЗА МИГРАНТИ, ХА ХА , КАК ЩЕ СЕ НАЛАПАТ НЯКОИ. ТЕЗИ ШВЕЙЦАРЦИ СА СЪВСЕМ ПРОСТИ, ДО МИГРАНТИТЕ ЩЕ СТИГНАТ САМО ПСУВНИТЕ.

    17:11 28.10.2025

  • 3 Цвете

    6 0 Отговор
    ДОНЧЕВ ТРЯБВАШЕ ДА ПОПИТА КАКВО Е " ШВЕЙЦАРСКОТО ПРАВИЛО " И ДО КОГА ЩЕ ИЗМЪЧВАТ ПЕНСИОНЕРИТЕ С ТОВА " ПРАВИЛО " ????? КЪДЕ ДРУГАДЕ ИМА ТАКОВА ЧУДО???? ОЩЕ ПАРИ ДОБРЕ, НО ЗА СМЕТКА НА КОГО???? .

    17:13 28.10.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ГОРКИТЕ ШВЕЙЦАРЦИ.....ЩЕЛИ ДА ДАВАТ ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ......
    АМИ КАТО СА "ПРОСТИ" И СИ НЯМАТ ЕВРА.....
    НЕ МОГАТ ДА СЕ МЕРЯТ С "БОГАТИТЕ" БЪЛГАРИ

    17:18 28.10.2025

  • 5 Питам

    3 0 Отговор
    На подаяния ли ще я караме? Неможачи некадърни.

    17:22 28.10.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Така като гледам нито 1 франк не е предвиден за отблъскване на мигрите

    17:23 28.10.2025

  • 7 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    От тия 21 милиона мисля да открадна поне 20 хехе 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    17:24 28.10.2025

  • 8 Да ва е.. добрините

    1 0 Отговор
    Ало, мормоти завиващи шоколад, ние ще ви дадем още 21 милиона да си ги отглеждане и медиатирате със орките от изток.

    17:26 28.10.2025

  • 9 Пич

    0 0 Отговор
    Превод:
    - Ето ви политически мъ Р ши да крадете , но си дръжте маймуните при вас !!!

    17:26 28.10.2025

  • 10 Кво, кво???

    0 0 Отговор
    Швейцарците организират и финансират заливането на България с мигранти и мигрантски еничарчета, дето ще ни колят с ножове??? Че и ще ни държат сметка дали се грижим добре за тях! А ние пак спим, народът-мърша!

    17:28 28.10.2025

  • 11 министър на растежа на нови чекмеджета

    1 0 Отговор
    над 21 милиона швейцарски франка

    е пак ще има за едно ново

    17:31 28.10.2025

