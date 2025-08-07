Продължава борбата с горските пожари в Сакар и Пирин

Трети ден продължава борбата с мащабния пожар в Сакар. Огнената стихия вече е изпепелила над 30 хиляди декара и прехвърли автомагистрала „Марица“, където движението бе временно спряно.
В гасенето на пожара отново се включиха двата шведски самолета и военен хеликоптер „Кугър“. Частично бедствено положение остава в сила за селата Йерусалимово, Доситеево и Коларово. На място продължават действията на огнеборците, като работата им все още не е приключила.
Другият голям пожар, който се успокои през последното денонощие, но все още не е локализиран, е в района на Илинденци в Пирин планина. След близо седмица борба с пламъците и там се наложи в гасенето да се включи военен хеликоптер „Кугър“.
Локализиран беше пожарът над Балчик. На критичните места дежурят екипи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
07:29 07.08.2025
2 Град Козлодуй
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
07:30 07.08.2025
3 Град Козлодуй
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
Коментиран от #6
07:30 07.08.2025
4 Госあ
Коментиран от #5
07:36 07.08.2025
5 Цецо фаса
До коментар #4 от "Госあ":За кво да ги палиме тогава??
08:02 07.08.2025
6 Човече
До коментар #3 от "Град Козлодуй":При ватенките безплатен обяд, няма
08:04 07.08.2025
7 ей ама все едно борбата с врага в окопа
08:56 07.08.2025