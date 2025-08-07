Джартов: Има 20% повече пожари този юли, няма тенденция за намаляване

С повишено внимание следим пожарите в Харманли и Пирин - заради тежките терени и силният вятър на места, който се появява в следобедните часове. Това заяви пред БТВ директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов за текущото състояние на пожарите в България.

"Опитваме се да се съобразяваме с метеорологичните условия - именно затова работим основно през нощта."

"Промяната на метеорологичните условия много ни влияят."

Имахме сложни пожари в Балчик, Карнобат, каза Джартов.

Всяко денонощие имаме по 120 пожара. За жалост няма тенденция за намаляване, допълни той.

Тази година през юли имахме над 3500 пожара, за сравнение с миналия юни - бяха под 3000. Това е 20% увеличение.

"По-трудно от това да загасим пожарите, е да накараме хората да спрат да ги палят", разкри шефът на Пожарната.

Джартов обясни още, че е ежедневие хората, дори и неволно, да палят пожари: "По-често възрастните сме виновни – цигари, зимнина, почистване на дворове, земеделска техника – тези дейности се извършват в най-горещата част от деня".