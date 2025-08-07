Новини
България »
Джартов: Има 20% повече пожари този юли, няма тенденция за намаляване

Джартов: Има 20% повече пожари този юли, няма тенденция за намаляване

7 Август, 2025 08:47 302 4

  • александър джартов-
  • пожари

Опитваме се да се съобразяваме с метеорологичните условия - именно затова работим основно през нощта

Джартов: Има 20% повече пожари този юли, няма тенденция за намаляване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С повишено внимание следим пожарите в Харманли и Пирин - заради тежките терени и силният вятър на места, който се появява в следобедните часове. Това заяви пред БТВ директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов за текущото състояние на пожарите в България.

"Опитваме се да се съобразяваме с метеорологичните условия - именно затова работим основно през нощта."

"Промяната на метеорологичните условия много ни влияят."

Имахме сложни пожари в Балчик, Карнобат, каза Джартов.

Всяко денонощие имаме по 120 пожара. За жалост няма тенденция за намаляване, допълни той.

Тази година през юли имахме над 3500 пожара, за сравнение с миналия юни - бяха под 3000. Това е 20% увеличение.

"По-трудно от това да загасим пожарите, е да накараме хората да спрат да ги палят", разкри шефът на Пожарната.

Джартов обясни още, че е ежедневие хората, дори и неволно, да палят пожари: "По-често възрастните сме виновни – цигари, зимнина, почистване на дворове, земеделска техника – тези дейности се извършват в най-горещата част от деня".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 статистиката лъже

    1 1 Отговор
    но е нужно да ходят огнеборците да гасят . даже да няма пожар да има пожарникари и да обикалят . така по ще е сигурно . и дъжд има и лопатници .

    08:53 07.08.2025

  • 2 Превенция

    2 0 Отговор
    Вместо да търчите и да гасите, патрулирайте и следете за подпалвачи !!!

    Те пожарите всеки знае че са умишлени.

    08:53 07.08.2025

  • 3 Вервайте ми!

    1 0 Отговор
    Вижте кой ще сече дърветата и ще си отговорите на много въпроси!

    08:53 07.08.2025

  • 4 Иво

    0 0 Отговор
    И разсърдените и ядосани младежи не падат по-долу от тези които варят компоти в 3 ч следобед

    09:02 07.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове