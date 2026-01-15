Новини
България »
Иван Таков: Положението с отпадъците е нетърпимо за стотици хиляди столичани

Иван Таков: Положението с отпадъците е нетърпимо за стотици хиляди столичани

15 Януари, 2026 18:04 671 24

  • иван таков-
  • софия-
  • боклук-
  • васил терзиев-
  • криза

Общинските съветници са очаквали да чуят реален план от кмета

Иван Таков: Положението с отпадъците е нетърпимо за стотици хиляди столичани - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Положението с отпадъците е нетърпимо за стотици хиляди столичани, заяви на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) председателят на групата на "БСП за България" Иван Таков.

Той каза, че общинските съветници са очаквали да чуят реален план от кмета след четири месеца обещания за справяне с кризата. Вместо това, получихме една справка какви анекси били подписани - според юристи на ръба на закона, каза Таков.

По думите му Терзиев е неубедителен в обясненията си как се справя с кризата без реален план. Таков попита как се бориш с мафията като хем наричаш дружествата, с които досега си работил, мафия, а после даваш на същите още стотици милиони.

Иван Таков е на мнение, че "провалът в сферата на управлението на отпадъците на кмета и неговата администрация е крещящ". Ако нямаме адекватно решение, СОС ще трябва да търси трайно решение на проблема. Таков припомни, че СОС помогна на общинското дружество "Софекострой" като одобри отпускането на средства за подсилване на капацитета му, но явно това не върши работа, защото се виждат неубедителни действия в "Люлин" и "Красно село".

Еньо Савов, общински съветник от групата на БСП, каза на брифинга, че сметосъбирането, депонирането и сметоизвозването трябва да се извършват от общинско дружество. Савов изрази надежда кметът да се вслушва в общинските съветници, за да има по-добър диалог. Надяваме се, че поуките са извадени, за да не страдат софиянци повече, каза още Еньо Савов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 9 Отговор
    Носете си боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    Коментиран от #6

    18:05 15.01.2026

  • 2 1488

    12 6 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Вие какво обещавате ???

    Коментиран от #19

    18:12 15.01.2026

  • 3 САНДОКАН

    18 1 Отговор
    Стайлинга му е еднакво зле с Барни .Тия от къде ги намират

    Коментиран от #15, #22

    18:12 15.01.2026

  • 4 Евродебил

    10 3 Отговор
    Пеко,защо не си на въжето Пеко?И ти,и терзиичето,и бойкиев,и дайнов,...и цялата ви пасмина от комунистически чеда,превърнали се в най кръвожадни неолиберални еничари?Точно за това наказанията по времето на Пол Пот и червените кхмери бяха общи за целия род на гадовете без разлика на пол и възраст.Такива като теб и от коремите на майките ви изтърбушваха.

    Коментиран от #5

    18:14 15.01.2026

  • 5 Миндич

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Евродебил":

    Това на Пеко внука бе.Ти ги обърка.

    18:16 15.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тоалетната хартия

    9 3 Отговор
    Когато шопа е заринат в боклук, се чувста в свои води...

    18:26 15.01.2026

  • 9 Фен

    6 11 Отговор
    Радев довлече Кики. Кики довлече всичкият останал отпадък.

    18:28 15.01.2026

  • 10 Сийка

    15 2 Отговор
    А защо не кажеш, че боклуджийските фирми са вързани с Герб и искат от Кмет увеличение на цените с 300- 400%. Т.е. ние ,гражданите, да плащаме. И онова дребното арменче / те го считат за срам на нацията/ седи зад ъгъла и потрива ръце.

    Коментиран от #18, #20, #23

    18:32 15.01.2026

  • 11 Всичките много знаят

    6 1 Отговор
    Акъл дават
    Заплати големи навреме
    За София не им дреме
    Защо не се обединиха ида решат проблема задружно
    Не, според тях това не е нужно
    Жалко че ги избраха всичките с двата крака в батака
    София нека да чака
    Друг състав друг късмет и
    Всичко ще е наред

    18:33 15.01.2026

  • 12 Пешо

    7 7 Отговор
    Не е вярно.Никой не протестира за боклуците.Така , че София все повече ще заприлича на клоака.

    18:34 15.01.2026

  • 13 К.К

    11 2 Отговор
    Вместо да плюете и храчите, да съботирате всичко конструктивно, седнете и свършете нещо позитивно за хората, които ви плащат заплатите, абсолютно незаслужено. Създавате само проблеми и съботажи. Няма ли поне няколко достойни и морални хора в тоя общински съвет? Засрамете се!

    18:36 15.01.2026

  • 14 Мислител

    11 2 Отговор
    Ами защо не решите въпроса в НС ами лаете комуняги ?

    18:41 15.01.2026

  • 15 Ще те допълня

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "САНДОКАН":

    Мазните и Охранени бесепари са ученици и подражатели на Мазнитеи Охранени Пеевски и Тиквата Борисов.

    18:43 15.01.2026

  • 16 ГНИДИ КРАСНЪЕ

    9 1 Отговор
    Колкото и да го повтаряте, нетърпимите сте вие червени евразийски бклц

    18:44 15.01.2026

  • 17 При толкова

    3 1 Отговор
    отпадък довлякъл се от кол и въже , без възпитание и култура , дори и как да си изхвърля отпадъците - какво да е ? Боклукчиите трябва да остават всичко обемисто и пълните огромни чували пред вратите им !

    18:45 15.01.2026

  • 18 Чудя се

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сийка":

    Още ли вярваш на празни приказки на неолиберали.Някой беше казал,че са ходещи кречатала. Чудя се --хубаво ,избрахте си Терзиев за кмет.Ама сега,като виждате ,че не се справя,значи си заслужавате положението.Кметът хем не се справя с боклука, хем проявява високомерие и не търси помощ.Бил спестил.Нищо не е спестил,а просто не се чисти.То и аз,ако спра да се къпя,ще спестя едни пари,но ще мириша.

    18:48 15.01.2026

  • 19 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Тиии, какъв номерджия си :)

    18:51 15.01.2026

  • 20 Сийке,

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сийка":

    Как така,за четири района можаха да подпишат с т.нар."мафиотски фирми" и то на нормални цени,а с други се направиха на ербап мъже и оставиха хората в мизерия.Разбери,бе Сийке,проумей го,че можеше да подпишат и с другите райони анекси и УСПОРЕДНО да си правят общинска фирма.Камиони и персонал не се осигуряват ей така,с щракане на пръсти,т.е на магия.Време трябва.Поне да признаят,че не са преценили,ама не.

    18:57 15.01.2026

  • 21 Пеко Такос

    3 0 Отговор
    Ти си по-нетърпим

    19:15 15.01.2026

  • 22 Пеко Такос

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "САНДОКАН":

    Мяза на дяда си Пеко Таков, крушата не пада по-далеч от дървото

    19:17 15.01.2026

  • 23 Пеко Такос

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сийка":

    Не, како Сийке, не потрива ръце, а дуупе

    19:21 15.01.2026

  • 24 Скрий

    4 1 Отговор
    Се,бе долен интригант.Нещо полезно направил ли си в живота за другите.Само се показва да злослови и така цял живот на хранилка Изчезвайте вече неудачници,които до тук нищо не сте направили за просперира на държавата,ама нищо.

    19:21 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове