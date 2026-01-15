Иван Таков: Положението с отпадъците е нетърпимо за стотици хиляди столичани

Положението с отпадъците е нетърпимо за стотици хиляди столичани, заяви на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) председателят на групата на "БСП за България" Иван Таков.
Той каза, че общинските съветници са очаквали да чуят реален план от кмета след четири месеца обещания за справяне с кризата. Вместо това, получихме една справка какви анекси били подписани - според юристи на ръба на закона, каза Таков.
По думите му Терзиев е неубедителен в обясненията си как се справя с кризата без реален план. Таков попита как се бориш с мафията като хем наричаш дружествата, с които досега си работил, мафия, а после даваш на същите още стотици милиони.
Иван Таков е на мнение, че "провалът в сферата на управлението на отпадъците на кмета и неговата администрация е крещящ". Ако нямаме адекватно решение, СОС ще трябва да търси трайно решение на проблема. Таков припомни, че СОС помогна на общинското дружество "Софекострой" като одобри отпускането на средства за подсилване на капацитета му, но явно това не върши работа, защото се виждат неубедителни действия в "Люлин" и "Красно село".
Еньо Савов, общински съветник от групата на БСП, каза на брифинга, че сметосъбирането, депонирането и сметоизвозването трябва да се извършват от общинско дружество. Савов изрази надежда кметът да се вслушва в общинските съветници, за да има по-добър диалог. Надяваме се, че поуките са извадени, за да не страдат софиянци повече, каза още Еньо Савов.
