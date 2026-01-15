Йордан Иванов от ДСБ: Няма има скенери на изборите

Откровена неграмотност – така зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов определи Законопроекта за закриване на Антикорупционната комисия. Той обясни в „Лице в лице“, че предложението на ГЕРБ предвижда всички „дела-бухалки“ да се прехвърлят в ГДБОП.
„Борисов е преписал законопроекта на Пеевски, като има една добавка – делата за конфликт на интереси да се разглеждат от Сметната палата. Това е откровена неграмотност, защото е в разрез с европейските правила, в този вид не може да бъде прието. Нашата позиция е, че тази Комисия е бухалка и не си върши работата“, допълни Иванов.
По думите му парламентарната група на ПП-ДБ няма да изненада гражданите с гласуването си по темата.
„Ние сме демократична коалиция, ние считаме, че това е апендикс – антикорупционният орган в България се нарича прокуратура и МВР. От там насетне има аргументи и за тезата на колегите от ПП, за преформатиране, важното е обаче, че сме единни, че това е орган бухалка“, допълни той.
Иванов каза още, че тяхната парламентарна група са единни и ще настояват за 100% машинно гласуване, въпреки че на правна комисия идеята беше отхвърлена:
„Това, което се случи в правна комисия беше пълен скандал. Колегата Балачев от ГЕРБ каза, че машините можело да бъдат хаквани, тъй като той имал експертиза от игрални машини, тоест, той знае как се хакват ротативки и затова твърди, че българският вот може да бъде манипулиран. Те искат да се спасят с изборни манипулации“.
Той каза още, че на последните местни избори е имало 500 хил. невалидни бюлетини. „Те искат да направят същото, да се спасят с изборни манипулации след огромното гражданско недоволство. Ако сега са гласували „против“, за мен това означава, че не са си взели урока от преди Нова година и ще го научат по трудния начин.
Според него идеята на ГЕРБ-СДС да се броят бюлетините чрез скенери е невъзможна да се случи, чисто времево. Допълни, че целта им е да се гласува само на хартия.
„Когато сгънеш бюлетината се оставя черта, а скенерът може заради това да я отчете като невалидна. Ако леко зацапаш бюлетината или не се скъса правилно от кочана – и тогава може да е невалидна. В белите държави това се прави в хода на годините, правят се тестове. Накрая искат да кажат, че няма да стане със скенери и оставяме само на хартия“, допълни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Виж сега,
Коментиран от #4, #7
18:37 15.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #26
18:38 15.01.2026
3 Българин
Коментиран от #6
18:38 15.01.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Виж сега,":Няма значение как се гласува а кой брои.
18:39 15.01.2026
5 Пак сте бягали от час по граматика ..!
18:40 15.01.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Българин":Не машините правят измамите а хората.
Коментиран от #10
18:40 15.01.2026
7 Стенли
До коментар #1 от "Виж сега,":Абе точно за тези така наречени мадурвки не съм сигурен дали са толкова лоши защото казват че с тази машини Мадуро е загубил изборите но тяхното ЦИК подменило протоколите така че машините може и да са читави но крайният резултат да е" такъв какъвто трябва" направен от едни хора
Коментиран от #8
18:42 15.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Стенли":Машините не са виновни а техниците от Сиела.
Коментиран от #20, #21
18:43 15.01.2026
9 БИ ЕМ ДАБЪЛ Ю
18:44 15.01.2026
10 Бъларин
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Много глупаво разсъждение! Да дадеш машини на ПП ще е като да дадеш шперцове на касоразбивач. Защо да им улесняваш престъплението?
Коментиран от #13, #16
18:44 15.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да де, ама
До коментар #10 от "Бъларин":Ама кое надделява при Борисов и Пеевски?! Проститията или кражбите им?!
Коментиран от #17, #18
18:48 15.01.2026
14 ДрайвингПлежър
Хайде ПЕЙ!!! КОЕ НЕ ОТГОВАРЯ! ПОСОЧИ И АРГУМЕНТИРАЙ!
18:48 15.01.2026
15 Йеронимус БОШ
Означава , че в този сайт НЯМА редактори !
Означава , че в този сайт ИМА мърлячи !
18:50 15.01.2026
16 Само да питам
До коментар #10 от "Бъларин":Няма ли най-накрая някой да обясни как точно се хакват тези машини? Иначе са празни приказки и конспирации.
Коментиран от #22
18:51 15.01.2026
17 фАНТОМасс
До коментар #13 от "Да де, ама":И простотията , и кражбите , и корупцията , и лицемерието им се борят кое от тях да надделява ! И всички са най-отгоре !
18:53 15.01.2026
18 Бъларин
До коментар #13 от "Да де, ама":Само отявлен глупак може да оправдава едни глупаци и крадци с аргумента, че и други били глупаци и крадци! ГЕРБ и ПП/ ДБ са еднакви - продажници и крадци!
18:53 15.01.2026
19 Албанец
18:53 15.01.2026
20 Стенли
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Точно казано и нали машините се настройват от хора така че никога не може да има сто процента честност но все пак да не е чак както беше на миналите избори, според мен най честни бяха когато Иван Дерменджиев беше министър
18:54 15.01.2026
21 Първия Перничанин
До коментар #8 от "Последния Софиянец":А нещо за писачите на софтуера от кръга на Божо и Мирчев да кажеш?
18:55 15.01.2026
22 Бъларин
До коментар #16 от "Само да питам":Много глупаво е да питаш, след като ти казах! Кодовете бяха единствено в Киро, и вече трябваше да бъде арестуван и разсичан.
Коментиран от #25
18:55 15.01.2026
23 Къде са Коки, Ивчо и Гномчо?
19:00 15.01.2026
24 ООрана държава
19:01 15.01.2026
25 Само да питам
До коментар #22 от "Бъларин":Какво ще прави с някакви кодове? И изобщо какви кодове? Явно си нямаш никакво понятие от програмиране и програмни езици. Уточнявай се какви кодове. Програмен код? Код като парола? Ако говориш за хеша, това не е код а маркер за идентификация и проверка дали програмата или фаилът е редактиран, което няма нищо общо с код.
19:07 15.01.2026
26 така е.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Значи с телефона си мога да купя Мерцедес,но не мога да гласувам.Така е защото няма вратички за манипулация на вота.Телефона има памет и помни как е гласувано.Никога няма да го разрешат.А нашето семейство ще гласува когато въведат американските скенери.До тогава ще има "баче Цено"и селски манипулации,празни чували и други подигравки.
19:08 15.01.2026
27 "Няма има скенери на изборите"
19:18 15.01.2026