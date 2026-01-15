Новини
България »
Йордан Иванов от ДСБ: Няма има скенери на изборите

Йордан Иванов от ДСБ: Няма има скенери на изборите

15 Януари, 2026 18:32 628 27

  • йордан иванов-
  • дсб-
  • скенери-
  • избори-
  • парламент-
  • машинен вот

Целта им е да се гласува само на хартия, посочи депутатът

Йордан Иванов от ДСБ: Няма има скенери на изборите - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Откровена неграмотност – така зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов определи Законопроекта за закриване на Антикорупционната комисия. Той обясни в „Лице в лице“, че предложението на ГЕРБ предвижда всички „дела-бухалки“ да се прехвърлят в ГДБОП.

„Борисов е преписал законопроекта на Пеевски, като има една добавка – делата за конфликт на интереси да се разглеждат от Сметната палата. Това е откровена неграмотност, защото е в разрез с европейските правила, в този вид не може да бъде прието. Нашата позиция е, че тази Комисия е бухалка и не си върши работата“, допълни Иванов.

По думите му парламентарната група на ПП-ДБ няма да изненада гражданите с гласуването си по темата.

„Ние сме демократична коалиция, ние считаме, че това е апендикс – антикорупционният орган в България се нарича прокуратура и МВР. От там насетне има аргументи и за тезата на колегите от ПП, за преформатиране, важното е обаче, че сме единни, че това е орган бухалка“, допълни той.

Иванов каза още, че тяхната парламентарна група са единни и ще настояват за 100% машинно гласуване, въпреки че на правна комисия идеята беше отхвърлена:

„Това, което се случи в правна комисия беше пълен скандал. Колегата Балачев от ГЕРБ каза, че машините можело да бъдат хаквани, тъй като той имал експертиза от игрални машини, тоест, той знае как се хакват ротативки и затова твърди, че българският вот може да бъде манипулиран. Те искат да се спасят с изборни манипулации“.

Той каза още, че на последните местни избори е имало 500 хил. невалидни бюлетини. „Те искат да направят същото, да се спасят с изборни манипулации след огромното гражданско недоволство. Ако сега са гласували „против“, за мен това означава, че не са си взели урока от преди Нова година и ще го научат по трудния начин.

Според него идеята на ГЕРБ-СДС да се броят бюлетините чрез скенери е невъзможна да се случи, чисто времево. Допълни, че целта им е да се гласува само на хартия.

„Когато сгънеш бюлетината се оставя черта, а скенерът може заради това да я отчете като невалидна. Ако леко зацапаш бюлетината или не се скъса правилно от кочана – и тогава може да е невалидна. В белите държави това се прави в хода на годините, правят се тестове. Накрая искат да кажат, че няма да стане със скенери и оставяме само на хартия“, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виж сега,

    7 3 Отговор
    Но няма да има и мъдуровки,само принтери на хартия . И така вашето ала бала този път, няма да се случи. Ако минете 4,%, трябва да викате ура

    Коментиран от #4, #7

    18:37 15.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Всеки българин има машина за гласуване в джоба -нарича се смартфон.И ще спестим 500 млн от изборите.

    Коментиран от #26

    18:38 15.01.2026

  • 3 Българин

    7 3 Отговор
    Нямам доверие на нищо, което искат като полудели имбецилите от ПП! Помня как Киро еднолично раздаваше кодовете от машините, когато дори и на държавата отказаха да ги дадат! Защо беше заметено това, а не разследвано и Киро арестуван? Нахалниците вече подмениха вота точно с тези машини за да се намърдат в парламента! Е , няма вече фандък!

    Коментиран от #6

    18:38 15.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Виж сега,":

    Няма значение как се гласува а кой брои.

    18:39 15.01.2026

  • 5 Пак сте бягали от час по граматика ..!

    3 0 Отговор
    ,,Няма има..."

    18:40 15.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Не машините правят измамите а хората.

    Коментиран от #10

    18:40 15.01.2026

  • 7 Стенли

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Виж сега,":

    Абе точно за тези така наречени мадурвки не съм сигурен дали са толкова лоши защото казват че с тази машини Мадуро е загубил изборите но тяхното ЦИК подменило протоколите така че машините може и да са читави но крайният резултат да е" такъв какъвто трябва" направен от едни хора

    Коментиран от #8

    18:42 15.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Машините не са виновни а техниците от Сиела.

    Коментиран от #20, #21

    18:43 15.01.2026

  • 9 БИ ЕМ ДАБЪЛ Ю

    1 0 Отговор
    няма има скенери к0п3л333333333

    18:44 15.01.2026

  • 10 Бъларин

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Много глупаво разсъждение! Да дадеш машини на ПП ще е като да дадеш шперцове на касоразбивач. Защо да им улесняваш престъплението?

    Коментиран от #13, #16

    18:44 15.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да де, ама

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бъларин":

    Ама кое надделява при Борисов и Пеевски?! Проститията или кражбите им?!

    Коментиран от #17, #18

    18:48 15.01.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    В шок съм - ще помоля власт имащите тук да обяснят кое точно не отговаря на: "oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на"

    Хайде ПЕЙ!!! КОЕ НЕ ОТГОВАРЯ! ПОСОЧИ И АРГУМЕНТИРАЙ!

    18:48 15.01.2026

  • 15 Йеронимус БОШ

    3 0 Отговор
    Каво значи заглавието - НЯМА ИМА ?
    Означава , че в този сайт НЯМА редактори !
    Означава , че в този сайт ИМА мърлячи !

    18:50 15.01.2026

  • 16 Само да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бъларин":

    Няма ли най-накрая някой да обясни как точно се хакват тези машини? Иначе са празни приказки и конспирации.

    Коментиран от #22

    18:51 15.01.2026

  • 17 фАНТОМасс

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да де, ама":

    И простотията , и кражбите , и корупцията , и лицемерието им се борят кое от тях да надделява ! И всички са най-отгоре !

    18:53 15.01.2026

  • 18 Бъларин

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да де, ама":

    Само отявлен глупак може да оправдава едни глупаци и крадци с аргумента, че и други били глупаци и крадци! ГЕРБ и ПП/ ДБ са еднакви - продажници и крадци!

    18:53 15.01.2026

  • 19 Албанец

    3 1 Отговор
    Ако има скенери за хартиени бюлетини, схемата ще е ту-туууу, "българският влак" пристига.

    18:53 15.01.2026

  • 20 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Точно казано и нали машините се настройват от хора така че никога не може да има сто процента честност но все пак да не е чак както беше на миналите избори, според мен най честни бяха когато Иван Дерменджиев беше министър

    18:54 15.01.2026

  • 21 Първия Перничанин

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    А нещо за писачите на софтуера от кръга на Божо и Мирчев да кажеш?

    18:55 15.01.2026

  • 22 Бъларин

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Само да питам":

    Много глупаво е да питаш, след като ти казах! Кодовете бяха единствено в Киро, и вече трябваше да бъде арестуван и разсичан.

    Коментиран от #25

    18:55 15.01.2026

  • 23 Къде са Коки, Ивчо и Гномчо?

    1 0 Отговор
    Тая вечер ще има ли безплатни бири и концерт за зомби-джен-зи-тата ви на жълтите павета?

    19:00 15.01.2026

  • 24 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Ясно гербнн печелят изборите, там се видяха машинациите, ще вкарат и слави патерицата и зафироф флинстоуна

    19:01 15.01.2026

  • 25 Само да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бъларин":

    Какво ще прави с някакви кодове? И изобщо какви кодове? Явно си нямаш никакво понятие от програмиране и програмни езици. Уточнявай се какви кодове. Програмен код? Код като парола? Ако говориш за хеша, това не е код а маркер за идентификация и проверка дали програмата или фаилът е редактиран, което няма нищо общо с код.

    19:07 15.01.2026

  • 26 така е.

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Значи с телефона си мога да купя Мерцедес,но не мога да гласувам.Така е защото няма вратички за манипулация на вота.Телефона има памет и помни как е гласувано.Никога няма да го разрешат.А нашето семейство ще гласува когато въведат американските скенери.До тогава ще има "баче Цено"и селски манипулации,празни чували и други подигравки.

    19:08 15.01.2026

  • 27 "Няма има скенери на изборите"

    1 1 Отговор
    Няма има или има няма... да живее грамотността!

    19:18 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове