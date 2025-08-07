74-годишен мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа във Варна, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 6 август на централно кръстовище. Пешеходец излиза на пътя на червен светофар и пресича.
Мотористът е направил спасителна маневра и е паднал.
Той е настанен в реанимация и по случая се води разследване.
1 тъжно
11:19 07.08.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Аз за НИТО ЕДИН, а на ден виждам поне по трима‼️
11:22 07.08.2025
3 Мексо
12:11 07.08.2025
4 ООрана държава
12:12 07.08.2025