74-годишен мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа във Варна, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 август на централно кръстовище. Пешеходец излиза на пътя на червен светофар и пресича.

Мотористът е направил спасителна маневра и е паднал.

Той е настанен в реанимация и по случая се води разследване.