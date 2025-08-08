Тодор Чобанов: Фантазии са твърденията, че ще се строи нова сграда върху Античния амфитеатър в София

Понеже много се спекулира, искам да използвам авторитетната трибуна на Българската национална телевизия да кажа, че са фантазии или даже злонамерени спекулации, че ще се строи нова сграда върху Античния амфитеатър, напротив, в имота, за който говорим, нашата цел е доста ясна и фокусирана - експониране на археологическите ценности и лятна сцена в духа на най-добрите световни практики, както това се случва и в Пловдив и на много други места по света. Това заяви в ефира на "Денят започва" доц. д-р Тодор Чобанов - зам.-министър на културата.

Спекулациите започнаха след включването на терена, където са открити останки от амфитеатъра, в списъка с държавни имоти с отпаднала необходимост.

"Всеки, който познава този казус, знае, че включването на терена в списъка с отпаднала необходимост е напрактика официален отказ на БЕХ (б.ред. "Български енергиен холдинг") преди това, на НЕК (б.ред. "Национална електрическа компания")да строи върху този имот. Тоест това, че нещо е попаднало в този списък, не означава автоматично продажба и след това строеж на нова сграда. Това е просто - структури, които имат някакви имот, казват дали могат да го използват, или не могат да го използват."

Чобанов подчерта, че Министерството на културата е съсобственик на идеалния център на София, който представлява археологически резерват.

"Малко хора знаят, че целият идеален център на София представлява археологически резерват, той е създаден официално още в далечната 1976 г. Ето тук съм си донесъл и документите. Това е един археологически обект с изключително значение, тъй като в древността нашата столица София е била римска столица на провинция - Сердика, с огромно политическо и военно значение, и императорите са полагали усилия да разкрасяват града и да създават в него представителни сгради.

Една от тях е въпросният амфитеатър на Сердика, който за първи път е доловен през далечната 1919 г., когато е намерено първото археологическо свидетелство за негово съществуване. Реално обаче преди около четвърт век, когато започва едно ново строителство в цялата зона на амфитеатъра, започват да се откриват и неговите основи и останките от това, което всъщност имаме като сграда, защото всъщност римската власт в периода пети-шести век е демонтирала, за разлика от Пловдив/Филипопол, една значителна част от съоръжението.

Тоест нека зрителите да не си мисля, че имаме нещо от порядъка на това, което е в Пловдив или на други места в Римската империя, говорим основно за основите на сградата. И всъщност, при строежа на хотела Арена ди Сердика, който мнозина познават, бяха експонирани от части няколко реда от основите и няколко пейки, които са били запазени по чудо в тази зона. Тук намираме при строителството останки от археологически структури.

БНТ: И те са запазени?

- Да, което е намерено, се пази много старателно, именно по тази причина имаме терени, които не са застроени, които седят празни, някой от тях повече от 20 години, тъй като всичко това попада, когато се слезе на минус едно, на нула, е в някакъв имот, било общински, държавен, частен, но когато слезе на минус едно, се влиза в акта за изключителна държавна собственост, т.е. ние имаме един режим на съсобственост в целия център, именно заради това НЕК, в последствие БЕХ, не можаха да осъществят своето намерение да си изградят офис сграда на терена, за който също става въпрос."

Зам.-министърът на културата отбеляза, че добрата новина е, че най-накрая БЕХ се е отказал от намерението си да строи офис-сграда на това място.

"Което освобождава нас, Министерство на културата, да започнем най-накрая работа по експонирането на значителни участъци от древната сграда, там, където тя е разкрита частично в имота на БЕХ, и в няколко съседни имота, които ще се опитаме във следващите една-две години, да окрупним, това ще бъде една доста сложна процедура. Поради отсъствието на действащ ПУП - подробен устройствен план, който да ни позволи по-лесно окрупняване, но ние сме мотивирани. Още преди и 40 дена нашият министър, г-н Бачев, проведе неофициален, а после официален разговор със министъра на енергетиката, изпратихме няколко документа, писма, имаме вече образувана процедура и ще направим всичко възможно да експонираме старината по един достоен начин, в духа на най-добрите европейски практики."

Чобанов заяви, че от Министерството на културата се надяват още другата пролет да започне работата по консервацията и реставрирането на останките от амфитеатъра в терена на БЕХ.

"Когато влезем във владение, ще започнем работа веднага, ние имаме идейни разработки, т.е. тука не сме съвсем на нулата, имаме доста добра концепция какво трябва да се случи. Колегите от Университета по строителство правиха няколко пъти теоретични разработки по въпроса, в сътрудничество с тях ние много бързо ще подготвим зоната и ще започнем консервация и реставрация, но, за съжаление, тук ще се мине и през съдебни фази, у нас те са непредсказуеми, имаме случай с по десет години дела се водят, така че, ще се опитаме…

БНТ: Защо съдебни фази, какво?

- Защото ще отчуждаваме един съседен имот, който ще ни трябва, за да получим по-голяма част от дъгата на амфитеатъра, за да експонираме колкото може повече, и тука дали ще успеем бързо да придобием този имот и при какви обстоятелства, за съжаление не зависи само от Министерството на културата. Три частни лица излизат по данните, с които разполагаме към настоящия момент, ходихме при г-н областния управител преди месец и половина на една консултация какво се случва с тези имоти, така че работим усилено, това, което зависи от нас, ще го правим максимално бързо, много се надяваме, да започнем още другата пролет работа в имота на БЕХ, който да ни бъде предоставен в кратки срокове."