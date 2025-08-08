Новини
България »
Eврозоната: Платиха ли авансово банките данък печалба

8 Август, 2025 13:54 1 334 17

Правителството има няколко механизма за осигуряване на бюджетни приходи

Eврозоната: Платиха ли авансово банките данък печалба - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На фона на засиления обществен дебат за икономическата стабилност на страната и подготовката за приемане на еврото, в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS експерти коментираха ключови финансови въпроси. Кредитният консултант Тихомир Тошев и икономистът Румен Гълъбинов внесоха яснота по темите за данъчната политика спрямо банките, състоянието на бюджета и бъдещите икономически тенденции.

Платили ли са банките авансово данъците си?

Една от основните теми в разговора беше информацията, че банките са платили авансово данък печалба не само за текущата 2025 г., но и за 2026 г. Тихомир Тошев изрази скептицизъм към твърдението, че това се е случило за толкова далечен период, като подчерта, че подобен ход няма финансова логика.

„Всички компании в България имат срок до 15 април да прогнозират печалбите си и да започнат да внасят авансов данък за текущата година. Това е стандартна практика“, обясни Тошев. Той допълни, че е много вероятно банките да са направили авансови вноски за 2025 г. предвид рекордната им година, но плащане за 2026 г. би било прецедент.

Румен Гълъбинов разясни, че правителството има няколко механизма за осигуряване на бюджетни приходи, включително изискване на авансови данъци от сектори с висока печалба или емитиране на вътрешен държавен дълг. Според него подобни мерки се прилагат, за да се гарантира, че бюджетният дефицит ще остане в рамките на заложените 3% до края на годината.

Бюджетът и икономическите очаквания

И двамата експерти изразиха оптимизъм за приходната част на бюджета. „Много е вероятно приходите да бъдат изпълнени, защото икономическата среда в момента е много добра“, заяви Тошев. Той подчерта, че няма безработица, повечето компании отчитат ръст на печалбите, а банковият сектор е свръхликвиден.

Гълъбинов допълни, че очаква силно второ полугодие, подкрепено от сухопътния Шенген и силен туристически сезон, което ще генерира допълнителни бюджетни приходи. „Оптимист съм за приходната част, но трябва да се внимава с разходната. Не трябва да се допуска актуализация на бюджета“, предупреди той.

С наближаването на приемането на еврото един от основните страхове е свързан с инфлацията. Икономистът обаче е категоричен, че България ще изпълни критериите. „До края на годината ще успеем да се вместим около средната инфлация за еврозоната. Европейската централна банка вече свали инфлацията до своята цел от 2%“, коментира Гълъбинов.

Според Тошев, високите темпове на кредитиране (над 25% ръст при ипотечните кредити) няма да доведат до рязко покачване на лихвите.

България и Малта остават страните с най-ниски лихви в Европа. Не очаквам свободният ресурс от намаляването на задължителните банкови резерви да доведе до спад на лихвите. По-скоро те ще се задържат на сегашните си нива“, прогнозира кредитният консултант. Банките, от своя страна, ще продължат да бъдат активни в кредитирането, търсейки нови възможности за инвестиране на свободните си средства, включително в големи корпоративни проекти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бг банки

    16 1 Отговор
    луди ли сте ? ние не плащаме а прибираме

    13:59 08.08.2025

  • 2 Гражанин

    25 3 Отговор
    Платените лизачи и целувачи на правителствени дупета веднага са на фронтовата линия, да бранят като едни "матросовци" глупостите, които прави властта с бюджета. И да говорят откровени неистини и да " заразяват" с оптимизъм. Гади ми се и ми се повръща от такива. Носовете им са пораснали, вече до земята. Гьон сурати. Нямат срам. Да си скъсат дипломите.

    14:00 08.08.2025

  • 3 провинциалист

    20 1 Отговор
    "но плащане за 2026 г. би било прецедент"- е то не е въпрос дали е прецедент, а дали е факт. Иначе би било прецедент да не се краде в тая държава и тогава няма да се налагат такива гимнастики.

    14:01 08.08.2025

  • 4 Нямате право

    14 3 Отговор
    Да взимате авансово данък печалба на Банките. По същата логика Банките авансово могат да повишават такси на клиенти. Като липсват пари на фалшификаторите на критерии от Маастрихт, Нелегалните Партизани в НС, да не набутваха 5 милиона народ във фалиралата еврошийт зона.

    Коментиран от #8

    14:04 08.08.2025

  • 5 Ха ха

    18 1 Отговор
    Платили са,а това означава,че през 2026 няма да платят и евро цент.Не че до сега плащаха нещо.

    14:19 08.08.2025

  • 6 Да закърпим 2025

    22 1 Отговор
    А след това погром

    14:20 08.08.2025

  • 7 Така и не разбрахме най важното.

    16 0 Отговор
    Колко са платили ?

    14:21 08.08.2025

  • 8 Българин

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Нямате право":

    Кремълски Хибридчик, ти коментирай Руската Кочина!

    14:23 08.08.2025

  • 9 Така ли се "оправя" бюджетен дефицит ?

    15 2 Отговор
    А след нас потоп ...... Това вече мина всякакви граници на разумност

    14:23 08.08.2025

  • 10 Бъдеще

    16 2 Отговор
    Фалшифицираха бюджета на едро... Подценени разходи, надценени приходи, авансово данъци, завишени глоби.... сама и само да влезем в еврозоната. За да може да отпаднат ограниченията за теглене на заеми, и сегашната власт да си тегли спокойно. Да си купуват избори, да си царуват вечно... А заеми ще ги плаща народа, а не те...

    Но както са казали хора, пилците се броят на есен. Лъжите ще цъфнат, но ефект няма да има...

    14:27 08.08.2025

  • 11 Българяните Интернационални Троцкисти

    7 2 Отговор
    в най-алчният им разрушителен вид, пак решиха авансово да Грабят Бизнеса. Крайният резултат е банките нямат друг изход, освен да повишават таксите. Другари, дайте да дадем на ЕЦБ, Българите плащат.
    Да искаш предварителна печалба, какво да очакваш от Българяни Интернационални Троцкисти.
    Най-презряното племе, дори от съпартайците им Комунисти.

    Коментиран от #15

    14:33 08.08.2025

  • 12 Пълна фалшификация се извършва

    12 1 Отговор
    С данните за бюджетният дефицит в България. Някой примерно Теменужка трябва да влезе в затвора заедно с оня на БНБ Радев

    14:49 08.08.2025

  • 13 Ъхъъъъъ....

    6 2 Отговор
    Платиха ли авансово .....
    Загубата на ЕЦБ за годината е в размер на 7,9 млрд. евро (вижте раздел 1.3.3 „Отчет за приходите и разходите“). Както в предишната година Управителният съвет реши да пренесе тази загуба в баланса на ЕЦБ и тя да бъде компенсирана от бъдещи печалби. Печалбите и загубите са страничен ефект от първостепенната цел на ЕЦБ – ценова стабилност....34%
    покачване на пазарната цена на златото в евро е за 2024 г. ......След като ни нахакат еврото,от
    Нова година автоматично 8% от българските евра стават собственост на ЕЦБ ! Дали предателите в парламента не го знаят а?

    14:51 08.08.2025

  • 14 Ценовик

    9 1 Отговор
    Тези хора не ходят по магазините. Да разправяш, че инфлацията ще е 2% си е признак на добре платена слепота. Да, има продукти от първа необходимост (без месо,колбаси, сирена и т.н.), на кото цените не са се променили драстично, но всичко останало върви нагоре.

    14:54 08.08.2025

  • 15 Не Троцкисти

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българяните Интернационални Троцкисти":

    А Атлантици! С другото съм съгласен

    14:58 08.08.2025

  • 16 2026 година

    6 1 Отговор
    И без тва пенсии и заплати няма да има а може и да сте мобилизирани. Още малко остава то тоталният погром.

    15:00 08.08.2025

  • 17 Жбръц

    1 0 Отговор
    Банкер на загуба,е равносилно ,да търсиш вълна от костенурка.Ще си ги избият с печалба, още догодина.лихви по ипотечни кредити, с дузина такси.Само от таксите печелят няколко милиона месечно.Достатъчна сума,да си покрият заплати,осигуровки на целия персонал.Другото- лихви по кредити,в джоба!

    15:23 08.08.2025

Новини по градове:
