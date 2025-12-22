Новини
БНБ въвежда задължително използване на електронна платформа за лицензиране на банки

22 Декември, 2025 14:19 470 5

Предвиждат се и промени в надзорните такси

БНБ въвежда задължително използване на електронна платформа за лицензиране на банки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската народна банка прие промени в наредбата, която урежда издаването на лицензи и разрешения за банките. С тях се въвежда задължително използване на електронната платформа IMAS, чрез която ще се подават заявления и ще се обменя информация с Европейската централна банка. Това се отнася до процедури като издаване на лиценз за банкова дейност, промени в лиценза, както и одобрение за придобиване на дялове в банки у нас. Целта е процесите да станат по-ясни, по-бързи и изцяло дигитални.

Промените предвиждат и нов ред за надзорните такси при придобиване или увеличаване на дялово участие в банка. Размерът на таксата вече ще зависи от това дали участието се придобива пряко или чрез друго дружество.


България
  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Не може да има каквото и да е свързано с трети страни - в случаят ЕС. Може да е за контрол.

    14:25 22.12.2025

  • 2 ВЪПРОС

    1 0 Отговор
    КЪМ ФАКТИТЕ
    ЧИЯ ПОДЛОГА СТЕ?
    МНОГО КОМЕНТАРИ ТРИЕТЕ.

    Коментиран от #4

    14:27 22.12.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 1 Отговор
    копейките вият на умрело, еврото иде‼️

    14:40 22.12.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ВЪПРОС":

    блатните подлоги и пияните ви робовладелци трябва да сте в чувал‼️

    14:41 22.12.2025

  • 5 Лос албинос

    0 0 Отговор
    НеНаЕврото

    15:21 22.12.2025

