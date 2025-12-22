БНБ въвежда задължително използване на електронна платформа за лицензиране на банки

Българската народна банка прие промени в наредбата, която урежда издаването на лицензи и разрешения за банките. С тях се въвежда задължително използване на електронната платформа IMAS, чрез която ще се подават заявления и ще се обменя информация с Европейската централна банка. Това се отнася до процедури като издаване на лиценз за банкова дейност, промени в лиценза, както и одобрение за придобиване на дялове в банки у нас. Целта е процесите да станат по-ясни, по-бързи и изцяло дигитални.
Промените предвиждат и нов ред за надзорните такси при придобиване или увеличаване на дялово участие в банка. Размерът на таксата вече ще зависи от това дали участието се придобива пряко или чрез друго дружество.
