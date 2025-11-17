Новини
Ново поскъпване на горивата, дизелът вече мина 2,50 лв. за литър

17 Ноември, 2025 08:56 652 20

Изключение правят някои градски бензиностанции на веригата, където по традиция горивата се продават поне с 3 стотинки по-евтино

Ново поскъпване на горивата, дизелът вече мина 2,50 лв. за литър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последният уикенд донесе още едно поскъпване на бензина и дизела в България, малко повече от средно 3 стотинки за дизеловото гориво, и около 2 стотинки на литър за най-масовия бензин А95, показа проверка на „24 часа“.

Това обаче трябва да се добави към поскъпването от миналия уикенд и така цените на най-масовите горива у нас вече се изравниха с тези, които имаха миналата година по същото време. През лятото те струваха значително по-евтино.

В обектите на „Лукойл“ например 1 литър бензин А95 в момента струва 2,41 лв., но с отстъпката за редовни клиенти може да се купи за 2,36 лв. Изключение правят някои градски бензиностанции на веригата, където по традиция горивата се продават поне с 3 стотинки по-евтино, отколкото на обектите, разположени на възлови места по магистралите, които имат и по-голям оборот.

Прави впечатление, че във вериги, които традиционно продават на най-ниски цени, като „Круиз“ например, поскъпването в сравнение с миналата седмица е доста по-голямо – тогава А95 там струваше 2,21 лв. за литър с отстъпка, докато сега се продава за 2,30 лв., а за клиенти, които нямат чип за отстъпка, дори и 2,40 лв.

При дизела положението е същото, само че средната му цена в България в момента достига 2,50 лв. А в традиционно скъпи вериги като „Шел“ например дори се продава за 2,56 лв. Същото гориво в обект на ОМВ на магистрала „Тракия“ се продава дори за 2,61 лв. за клиенти без отстъпка, иначе е със 7 ст. по-евтино.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    16 2 Отговор
    Скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47 с пълнител.

    08:58 17.11.2025

  • 2 си дзън

    5 7 Отговор
    А дано скоро и 3 евро / литър, че големи задръствания бе.

    08:58 17.11.2025

  • 3 няма държава

    20 1 Отговор
    Да ни е честита деругацията , и още ще ни сурвакат!!

    08:59 17.11.2025

  • 4 може да понамалят акциза

    6 1 Отговор
    те не могат да прогнозират и немогат да анализират . говорят глупости и празни приказки .

    Коментиран от #10

    08:59 17.11.2025

  • 5 Веднага

    10 0 Отговор
    да се намеси ОТУ, демек Спеца ! Немедленно !

    09:00 17.11.2025

  • 6 още

    9 1 Отговор
    За горивата има увеличения,а за пенсионерите новогодишни добавки ня-ма.

    09:02 17.11.2025

  • 7 влък

    4 0 Отговор
    ОТУ или Ту-туууу?

    09:03 17.11.2025

  • 8 Територия БГ

    10 0 Отговор
    В Германия е около 1,60 евро. Нима си мислете, че след нова година цената няма да се изравни? И това ще стане, само гледайте.

    09:04 17.11.2025

  • 9 пешО

    2 2 Отговор
    качественият дизел, max motion е минал три лева... тоя за 2,50 става само за държавната статистика и за по-стари камиони и коли. Ако сложиш от евтиния на кола до десет години таблото светва като коледна елха...

    09:05 17.11.2025

  • 10 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "може да понамалят акциза":

    Блажени са вярващите ха ха ха

    09:05 17.11.2025

  • 11 Хахаха

    6 0 Отговор
    Няма да се плашите !!!След нова година ще е 2,30 евро ще е по евтин в цифричките.Е и заплатата ще е наполовина,ама всичко е точно,ще се чувстваме като богатите в европата или поне ще плащаме на техните цени.Тая бирокрация и администрация трябва да яде бе хора.

    Коментиран от #20

    09:06 17.11.2025

  • 12 опа

    4 0 Отговор
    Делян Добрев: Смятаме и можем да докажем, че горивото ни е надписано с 1 лв. за литър - 31/10/2022
    Искал е да каже, че горивото трябва да поскъпне с 1 лв като дойдат на власт :)
    туземците не са го разбрали

    09:07 17.11.2025

  • 13 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ТОЛУПИТЕ, КАЗАХА,ЧЕ НЯМА ТАКОВА НЕЩО ✝️✝️✝️🐷🎃

    09:07 17.11.2025

  • 14 Бегам с 200

    4 0 Отговор
    Лъжат, че българина е европеец. Плаща висока цена за да е в Европа, но живее мизерно.

    09:08 17.11.2025

  • 15 дядо поп

    3 0 Отговор
    Не може да бъде , политиците казаха , че няма да има поскъпване , сигурно пресата се шегува.

    09:09 17.11.2025

  • 16 1488

    1 0 Отговор
    Лъжат, че българина е европеец.
    Всъщност е с тюркски корени.

    09:10 17.11.2025

  • 17 Боко БорисоФ

    2 0 Отговор
    Въпреки, че има Оново поскъпване на горивата,
    аС ще ви фкарам в клуба на богатите!

    09:11 17.11.2025

  • 18 1488

    0 0 Отговор
    само вчера 400 българи умряха от глад щото не са дочакали заветния 1ви януари когато влизаме в клуба на богатите

    09:11 17.11.2025

  • 20 Точно в десетката

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хахаха":

    Това е целта. Да плащаме високите сметки на европейците, както и лихвите по европейския заем оръжия за Украйна. Те го казаха в прав текст.

    09:11 17.11.2025

