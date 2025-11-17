Ново поскъпване на горивата, дизелът вече мина 2,50 лв. за литър

Последният уикенд донесе още едно поскъпване на бензина и дизела в България, малко повече от средно 3 стотинки за дизеловото гориво, и около 2 стотинки на литър за най-масовия бензин А95, показа проверка на „24 часа“.
Това обаче трябва да се добави към поскъпването от миналия уикенд и така цените на най-масовите горива у нас вече се изравниха с тези, които имаха миналата година по същото време. През лятото те струваха значително по-евтино.
В обектите на „Лукойл“ например 1 литър бензин А95 в момента струва 2,41 лв., но с отстъпката за редовни клиенти може да се купи за 2,36 лв. Изключение правят някои градски бензиностанции на веригата, където по традиция горивата се продават поне с 3 стотинки по-евтино, отколкото на обектите, разположени на възлови места по магистралите, които имат и по-голям оборот.
Прави впечатление, че във вериги, които традиционно продават на най-ниски цени, като „Круиз“ например, поскъпването в сравнение с миналата седмица е доста по-голямо – тогава А95 там струваше 2,21 лв. за литър с отстъпка, докато сега се продава за 2,30 лв., а за клиенти, които нямат чип за отстъпка, дори и 2,40 лв.
При дизела положението е същото, само че средната му цена в България в момента достига 2,50 лв. А в традиционно скъпи вериги като „Шел“ например дори се продава за 2,56 лв. Същото гориво в обект на ОМВ на магистрала „Тракия“ се продава дори за 2,61 лв. за клиенти без отстъпка, иначе е със 7 ст. по-евтино.“
