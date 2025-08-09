Новини
Започва ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк и горски бекас

9 Август, 2025

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка

Започва ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк и горски бекас - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

Днес се открива ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк и горски бекас.

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и ловни хрътки. Над 2000 нови ловджии са издържали успешно изпитите за право на лов тази година, пише БНР. Близо 123 000 души са заверили ловните си билети.


България
  • 1 Тогава

    3 18 Отговор
    наслука на авджиите !

    09:22 09.08.2025

  • 2 А ЗЕЛЕНОГЛАВ

    8 3 Отговор
    ПАПУНЯК КОГА

    09:26 09.08.2025

  • 3 Буданов.....

    6 18 Отговор
    Откривам ловният сезон за копейки....

    Коментиран от #37, #49

    09:27 09.08.2025

  • 4 007 лиценз ту кил

    26 1 Отговор
    И защо трябва да се избиват птичките? Толкова ли сте гладни или бедни?

    Коментиран от #17, #20

    09:27 09.08.2025

  • 5 А ловният сезон за

    13 1 Отговор
    Политици с гургулици с цици, кога?

    09:28 09.08.2025

  • 6 007 лиценз ту кил

    20 1 Отговор
    Ето го и селяндура на снимката, изложил ги като отрезани партизански глави...

    09:29 09.08.2025

  • 7 щамов работник

    6 3 Отговор
    Започва ловният сезон на попърдъци.

    09:30 09.08.2025

  • 8 на село

    3 1 Отговор
    Ловният сезон ще е по пътъци.

    09:31 09.08.2025

  • 9 кабел

    2 5 Отговор
    По горския бекас-тряс и прас!

    09:33 09.08.2025

  • 10 ловджии убийци

    17 1 Отговор
    Дано и вас подпука някой да ва стрелят за трофеи вас и цялата ви рода.

    09:38 09.08.2025

  • 11 Факт

    15 0 Отговор
    Какъв е този гай?

    Коментиран от #13

    09:38 09.08.2025

  • 12 Ловец

    3 4 Отговор
    Аа , опуквам само гургулици ! Право в двуцевката......аааа.....с двуцевката исках да кажа!!!

    09:38 09.08.2025

  • 13 Това

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Съм аз, оранжевия хубавец с розовите чорапи от паветната ловна дружинка. Що пушки съм изгърмял!

    09:42 09.08.2025

  • 14 А за

    8 2 Отговор
    Прасета кога

    09:43 09.08.2025

  • 15 Анонимен

    4 7 Отговор
    Мъжкарска работа!

    09:44 09.08.2025

  • 16 Косовете

    3 5 Отговор
    ми изядоха доматите, ще викам май този от снимката.

    09:45 09.08.2025

  • 18 Една жена

    15 1 Отговор
    Аз съм против всякакво убиване на животни.

    Коментиран от #26

    09:46 09.08.2025

  • 19 пожелание

    15 4 Отговор
    Ей тъй да му наредят родата барабар с него на капака на колата и да се штракне за снимка ухилен убиеца с труповете.

    09:46 09.08.2025

  • 21 А защо

    13 2 Отговор
    Не се разделят на два отбора и да се стрелят,ами ще избиват малкото останали птички

    09:46 09.08.2025

  • 22 Не са гладни

    18 2 Отговор
    Ловците са вреден дивеч!

    09:46 09.08.2025

  • 23 Сега ми стана ясно

    12 0 Отговор
    123 000 ловджии, хора с пушки...А няма кой да направи една малка революция. Да гони пъдпъдъците из къра, докато децата му ги мачкат като гниди.

    09:47 09.08.2025

  • 24 Кашик

    14 0 Отговор
    Е този от снимката да ми беше дошъл за 1 г. новобранец в казармата!!!

    09:49 09.08.2025

  • 25 Кашик

    11 0 Отговор
  • 26 Тогава

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Една жена":

    Защо душиш животното?

    09:50 09.08.2025

  • 27 дано има повече отстрелян едър

    10 1 Отговор
    рогат ловец ,и да оставят пъдпъдъците на спокойствие ,те си имат достатъчно врагове сред другите хищници

    09:54 09.08.2025

  • 28 Факт

    9 0 Отговор
    Който чужд гроб копае, сам пада в него!

    Коментиран от #30

    09:57 09.08.2025

  • 29 тиквенсониада

    11 0 Отговор
    А кога почва сезона са свине , шопари , тулупи , тикви ? За едни познати питам , нищо лично !

    09:57 09.08.2025

  • 30 Зайо Байо

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Това значи ли , че който копае СВОЙ гроб , ДРУГ ще падне в него ?

    09:58 09.08.2025

  • 31 всичките така наречени ловци са жалка

    16 0 Отговор
    картинка ,който ги е виждал знае че няма мъже сред тях един мъж спасява и защитава по слабите и беззащитни ,всички са под чехъл и рогоносци с тежки комплекси за малоценност като убиват беззащитни и нищо не подозиращи животинки ,за някакво извратено удоволствие

    10:02 09.08.2025

  • 32 Факт

    2 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    10:06 09.08.2025

  • 33 И нея

    1 0 Отговор
    И на пуми! ;))

    10:10 09.08.2025

  • 34 Оги

    16 0 Отговор
    Колко болен трябва да си, да позираш горд след като си очистил няколко дребни животинки, свободни и невинни птички?! Нито ти правят нещо, нищо ще се наядеш, природа. И ти да изпитваш удоволствие да го убиеш. Това е психично заболяване.

    Коментиран от #36

    10:14 09.08.2025

  • 35 Механик

    12 0 Отговор
    Все ми се ще да попитам авджиите, толкова ли са гладни и нямат пари да си купят храна, та се налага да убиват? Или го правят "за спорта"?
    А спорт ли е да убиваш невинна животинка, просто щото можеш??
    Ако ви се убива, има достатъчно хора за убиване. Оставете животните на мира!
    п.п.
    И последен въпрос.
    Вярно ли е, че на един мъж колкото му е по-малко чушлето, толкова по-голям джип си купува и по съвременна оптика??

    Коментиран от #44

    10:20 09.08.2025

  • 36 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Оги":

    Ние, хората, още по начало сме сбъркани тотално. Нещо в сметките ли, в чертежите ли, ама явно сме конструирани след тежък съботен запой.
    Снимаме се убити животни, на гаджетата си подаряваме умрели/откъснати цветя. И ред други неща, дето ако се замислиш, ще ги видиш и ти .

    10:30 09.08.2025

  • 37 Снайпер

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Буданов.....":

    А в погребалното, запази ли си час, келеш смотан?

    10:33 09.08.2025

  • 38 Гами

    7 0 Отговор
    Близо 123 000 души са заверили ловните си билети

    Много жени ще се радват на възможността да се срещнат с този-онзи

    10:33 09.08.2025

  • 39 Сила

    4 0 Отговор
    Само за инфо ....точно тоя изброените забрани неща масово ги използват така наречените "спортисти " ....не се наплюскаха тия уроди !!!

    10:37 09.08.2025

  • 40 Забранете

    5 1 Отговор
    напълно ловът на тези птици! Който иска да убива птици,има вредни такива:гарвани, врани,сойки,гарги и др.!

    Коментиран от #43

    10:37 09.08.2025

  • 41 Анонимен

    0 0 Отговор
    Гледай да уцелиш!

    10:39 09.08.2025

  • 42 Факт

    4 0 Отговор
    Прекалената употреба на женски хормони се отразява зле на някои мъжаги!

    10:40 09.08.2025

  • 43 Няма вредни животни

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Забранете":

    Вредни са само хората! Да се избиват помежду си. Пример да дадат политиците. От тях полза никаква. Само вреда!

    10:40 09.08.2025

  • 44 Ловец и рибар

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    За жипката е вярно, за оптиката - не.

    10:44 09.08.2025

  • 45 вехтия

    0 0 Отговор
    нямат търпение,да отидат да се нахакат едно хубаво сред природата

    10:45 09.08.2025

  • 46 Авджия

    1 1 Отговор
    И ловният сезон на копейки!!!

    10:45 09.08.2025

  • 47 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    2 0 Отговор
    НА ТОЯ ШКЕМБАК НА СНИИМКАТА УУ Я НЕМА ДА МУ СТАНЕ УБИВАЙКИ ТЕЗ НЕЩАСТНИ ДРЕБНИ ПТИЦИ.СТРАХОТЕН МЪЖАГА Е ТОЗМИНДИЛ.

    10:48 09.08.2025

  • 48 Панчо

    1 0 Отговор
    И на тези врабчета какво им ядете,че ги избивате?Те се хранят с комари,мухи.Така прекъсвате хранителната верига.Изобщо защо трябва да има ловджии които да избиват птици и животни?Спортна стрелба-да.Да гърмят панички на воля.

    10:50 09.08.2025

  • 49 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Буданов.....":

    Откривам ловният сезон за джендъри

    10:50 09.08.2025

  • 50 Факт

    0 0 Отговор
    Някои стрелят само халосни!

    10:54 09.08.2025

  • 51 00014

    0 0 Отговор
    Всички ловци са кучкари - убийци.

    10:54 09.08.2025

