Започва ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк и горски бекас

Днес се открива ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк и горски бекас.
Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и ловни хрътки. Над 2000 нови ловджии са издържали успешно изпитите за право на лов тази година, пише БНР. Близо 123 000 души са заверили ловните си билети.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тогава
09:22 09.08.2025
2 А ЗЕЛЕНОГЛАВ
09:26 09.08.2025
3 Буданов.....
Коментиран от #37, #49
09:27 09.08.2025
4 007 лиценз ту кил
Коментиран от #17, #20
09:27 09.08.2025
5 А ловният сезон за
09:28 09.08.2025
6 007 лиценз ту кил
09:29 09.08.2025
7 щамов работник
09:30 09.08.2025
8 на село
09:31 09.08.2025
9 кабел
09:33 09.08.2025
10 ловджии убийци
09:38 09.08.2025
11 Факт
Коментиран от #13
09:38 09.08.2025
12 Ловец
09:38 09.08.2025
13 Това
До коментар #11 от "Факт":Съм аз, оранжевия хубавец с розовите чорапи от паветната ловна дружинка. Що пушки съм изгърмял!
09:42 09.08.2025
14 А за
09:43 09.08.2025
15 Анонимен
09:44 09.08.2025
16 Косовете
09:45 09.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Една жена
Коментиран от #26
09:46 09.08.2025
19 пожелание
09:46 09.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А защо
09:46 09.08.2025
22 Не са гладни
09:46 09.08.2025
23 Сега ми стана ясно
09:47 09.08.2025
24 Кашик
09:49 09.08.2025
25 Кашик
09:50 09.08.2025
26 Тогава
До коментар #18 от "Една жена":Защо душиш животното?
09:50 09.08.2025
27 дано има повече отстрелян едър
09:54 09.08.2025
28 Факт
Коментиран от #30
09:57 09.08.2025
29 тиквенсониада
09:57 09.08.2025
30 Зайо Байо
До коментар #28 от "Факт":Това значи ли , че който копае СВОЙ гроб , ДРУГ ще падне в него ?
09:58 09.08.2025
31 всичките така наречени ловци са жалка
10:02 09.08.2025
32 Факт
10:06 09.08.2025
33 И нея
10:10 09.08.2025
34 Оги
Коментиран от #36
10:14 09.08.2025
35 Механик
А спорт ли е да убиваш невинна животинка, просто щото можеш??
Ако ви се убива, има достатъчно хора за убиване. Оставете животните на мира!
п.п.
И последен въпрос.
Вярно ли е, че на един мъж колкото му е по-малко чушлето, толкова по-голям джип си купува и по съвременна оптика??
Коментиран от #44
10:20 09.08.2025
36 Механик
До коментар #34 от "Оги":Ние, хората, още по начало сме сбъркани тотално. Нещо в сметките ли, в чертежите ли, ама явно сме конструирани след тежък съботен запой.
Снимаме се убити животни, на гаджетата си подаряваме умрели/откъснати цветя. И ред други неща, дето ако се замислиш, ще ги видиш и ти .
10:30 09.08.2025
37 Снайпер
До коментар #3 от "Буданов.....":А в погребалното, запази ли си час, келеш смотан?
10:33 09.08.2025
38 Гами
Много жени ще се радват на възможността да се срещнат с този-онзи
10:33 09.08.2025
39 Сила
10:37 09.08.2025
40 Забранете
Коментиран от #43
10:37 09.08.2025
41 Анонимен
10:39 09.08.2025
42 Факт
10:40 09.08.2025
43 Няма вредни животни
До коментар #40 от "Забранете":Вредни са само хората! Да се избиват помежду си. Пример да дадат политиците. От тях полза никаква. Само вреда!
10:40 09.08.2025
44 Ловец и рибар
До коментар #35 от "Механик":За жипката е вярно, за оптиката - не.
10:44 09.08.2025
45 вехтия
10:45 09.08.2025
46 Авджия
10:45 09.08.2025
47 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
10:48 09.08.2025
48 Панчо
10:50 09.08.2025
49 Ивелин Михайлов
До коментар #3 от "Буданов.....":Откривам ловният сезон за джендъри
10:50 09.08.2025
50 Факт
10:54 09.08.2025
51 00014
10:54 09.08.2025