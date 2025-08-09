Започва ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк и горски бекас

CNN: Десетки хиляди войници на НАТО може да бъдат разположени около Киев и други големи градове в Украйна

Все по-голяма става вероятността в близките дни президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин да проведат среща, на която да обсъдят как м ...