Новини
България »
Мая Манолова: Дори хората без вода, ще плащат 3 нови такси „водомер“ с промени в закона за ВиК

Мая Манолова: Дори хората без вода, ще плащат 3 нови такси „водомер“ с промени в закона за ВиК

10 Август, 2025 11:18 730 20

  • мая манолова-
  • вик-
  • такса водомер-
  • безводие

За сметка на това в закона продължават да липсват определения и гаранции за подкрепа на „водно бедните“ у нас

Мая Манолова: Дори хората без вода, ще плащат 3 нови такси „водомер“ с промени в закона за ВиК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Тихомълком, точно преди лятната ваканция, Министерски съвет внася новия Закон за ВиК. Реформа в сектора не се предвижда. Не са отразени препоръките и на заседавалата 6 месеца парламентарна комисия за безводието.

Проектът натоварва гражданите с нови 3 такси – достъп до водоподаване, до отвеждане, до пречистване на вода. Тоест дори хората без вода и тези които не живеят в жилището си, все пак ще трябва да плащат всеки месец 3 такси за вода, която не ползват.“

Това заявява Мая Манолова лидер на гражданската платформа Изправи се.БГ в своя позиция. Тя уточнява, че размерът на новите такси „водомер“ и какви разходи ще се покриват с тях не се уточнява в закона като това е оставено на подзаконови актове на чиновниците в МРРБ.

По думите на Манолова законопроектът преписва отхвърляните на два пъти закони от 2020г и 2022г, като не отговаря и на изискванията в Плана за възстановяване и устойчивост, от който се чакат над 1 млрд. лв.

На следващо място в позицията си от гражданската платформа критикуват намерението на държавата да закрие общинските ВиК дружества като ги задължи да се включат във водните асоциации. По думите на Манолова общинските дружества поддържат по-ниски цени на водата, времето за реакция е по-бързо и клиентите имат по-пряка връзка с отговорните за водата им лица. От Изправи се.БГ критикуват и предвижданията при тези сливания да се запази порояния подход за единна цена на водата в цялата област като така „общини с гравитачно водоподаване и естествено чиста вода ще плащат еднакви сметки с такива с помпено водоподаване и необходимост от повече усилия за пречистване на водата“.

“За сметка на това в закона продължават да липсват определения и гаранции за подкрепа на „водно бедните“ у нас, които с постоянното нарастване на цените на водата стават все повече. Области като Разград, където водата е най-скъпа, сметки за вода от по над 50-60лв са обичайни.” – допълва позицията си Мая Манолова.

По думите ѝ няма решение и за справедливото разпределяне на „общото потребление“ на вода от отделните домакинства в етажната собственост като се запазват порочни възможности за повторно плащане на едни и същи количества потребена вода и несправедливо натоварване на коректните платци за сметка на некоректните.

В позицията си лидерът на Изправи се.БГ заключва, че всички тези проблеми очевидно не са приоритет за Министерски съвет, като вместо да облекчават сметките на натоварените с покачващи се цени хора, ги товарят с нови такси.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минутите

    13 3 Отговор
    По-алчен разбойник от банкянският селяк, няма и банда е събрал от подобни.

    Коментиран от #14

    11:23 10.08.2025

  • 2 Дзегун

    9 1 Отговор
    Тоягааааа!!!!!

    Коментиран от #15

    11:23 10.08.2025

  • 3 Мая

    3 7 Отговор
    Много ма е яд ,че се отказах от тилата омБУЦИман

    11:26 10.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    УЧЕТЕ СЕ ДА ЛЕТИТЕ ДРОНОВЕ НА КОМПЮТРИТЕ
    .. .. ТЕ ЩЕ ОБЪРНАТ ПАЛАЧИНКАТА
    ... МУТРАТА МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ ОТ КАЛАШНИК,
    НО ОТ ДРОН НЕ :))
    .... ДРОНА Е КАТО КОМАРА , ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ТОАЛЕТНАТА И ГО ЛОВИШ ДОКАТО Е НА ТОАЛЕТНАТА ЧИНИЯ:))

    Коментиран от #11

    11:30 10.08.2025

  • 5 Режим

    2 1 Отговор
    Във ВиК сектора все още са в социализЪма с малки изключения, кражби на корем, никакъв контрол над дружествата, колосални загуби по водопреносната мрежа, в крайна сметка, режим, дори и в големи градове.

    11:31 10.08.2025

  • 6 Николай Колев

    6 0 Отговор
    ВСИЧКО ТРЯБВА ДА ВЛИЗА В КУБИЦИТЕ ИЗРАСХОДВАНА ВОДА ТАКСИ И ДР.
    ИМА ХОРА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА ИМАТ ЖИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ.НЕ НОРМАЛНО Е ДА ПЛАЩАШ НЕЩО КОЕТО НЕ ПОЛЗВАШ НЕ ФУНКЦИОНИРА. АКИ НЕ ПЛАЩАТ ЩЕ ГИ ДАВАТ НА СЪДИЯ ИЗПАЛНИТЕЛ ЗАПОР ЗАПЛАТИ СМЕТКИ ИМУШЕСТВО И Т.Н. СЕГА ЩЕ ПОЧНАТ ОТКАЗИ ОТ ВИК УСЛУГИ ОТ ВИЛАСЖИИТЕ И ОТ ЕМИГРСНТИТЕ.И ВИК ЩЕ ФАЛИРАТ.ТЕ НЕ ПРЕДЛАГАТ И КАЧЕСТВЕННА ВОДА ДАЖЕ И ТИЯ БЕЗ ВОДА ЩЕЛИ ДА ПЛАЩАТ! ГЕРБ ТРЯБВА СПЕШНО ЧИСТКА ДА СИ ХОДЯТ НИЩО ДОБРО ЗА ХОРАТА ОТ ТИЯ САМО ГИ БАЛАМОСВАТ.

    Коментиран от #13

    11:31 10.08.2025

  • 7 Гешев

    8 0 Отговор
    Защо никой не попита каква е месечната на един от шефовете на ВиК! Някои си раздават по 50000 лева месечно! Съвременни феодалчета!

    11:33 10.08.2025

  • 8 Паци

    10 0 Отговор
    Само маямата захапа темата с такса водомер, омбусманката мълчи

    11:35 10.08.2025

  • 9 МАИ ЧЕ

    2 0 Отговор
    ТОВА Е ГУУД НЮЗ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕНА ТУ ТУУУУ-и БГ ФЕНОМЕНА -ел ниньо НЮ НЮ

    11:36 10.08.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ЗАБЕЛЯЗАЛ СЪМ ЧЕ КОГАТО ВДИГНАТ
    ЦЕНИТЕ , ХОРАТА ПОЧВАТ ДА ОБСЪЖДАТ НОВИТЕ ЦЕНИ
    .....
    А ВСЪЩНОСТ ТРЯБВА ДА ОБСЪЖДАТ СМЯНАТА НА ВЛАСТТА

    11:37 10.08.2025

  • 11 ДААААА

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    КОМАРАРИТЕ РАЗНАСЯТ ВИРУСА СПИН но ЖИЛАТА ТРЯБВА ДА СА ПО ГОЛЕМИ ОТ 15 САНТИМЕТРА

    Коментиран от #16

    11:39 10.08.2025

  • 12 РСМ

    0 0 Отговор
    Мизерна циганска държавица

    11:40 10.08.2025

  • 13 358

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Николай Колев":

    Много са, каране демем на фарове свалят номерата за гражданска, сградна инсталация, такса водомер, скоро такса електромер(вече я има- пренос на енергия...), но кой, кой ще намери компромис??? Възраждане? Меч ли? Величие ли? , оная с кьофтетата! Ще ме уморите от смях

    Коментиран от #20

    11:42 10.08.2025

  • 14 Прав си!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Минутите":

    Балканският простак Борисов и герберските му крадливи министри и депутати смъкнаха кожите на обикновените хора.

    Коментиран от #19

    11:42 10.08.2025

  • 15 Много тияги

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дзегун":

    Как не се засити от кражби простата Тиква Борисов. Няма насищане този крадлив търбух.

    11:44 10.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДААААА":

    ПРИ ДЕТОНАЦИЯТА НА 2 КИЛА ЖИЛО ,
    ТОАЛЕТНАТА СЛЕД ТОВА Е ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ :)
    ....

    11:45 10.08.2025

  • 17 Я виж ти?!

    1 2 Отговор
    Нормално е да плащаш за парното, въпреки, че не го ползваш… не си си бил в апартамента една година, влизаш през януари вътре и е 16 градуса, при външни минус 10 например. На вилата, дори и санирана, няма такива неща…колкото е навън, толкова и вътре. Следователно ползваш част от енергията, която ползват останалите и е нормално да я платиш!
    Да ама с водата не е така…платил си си да ти я доставят канализация и тръбопровод, слагаш дистанционен водомер да те проверяват… за какво да плащаш(за вече платена услуга) достъпа за вода… това е текст в закона, който няма никакво логично и фискално обяснение!!!

    11:45 10.08.2025

  • 18 Казах на

    2 0 Отговор
    инкасатора през зимата да ви пише по пет кубика, за да си помогна за лятото. Водомера ми обаче се пукна от студовете, водомайстора дойде, смени го платих си, написа ми протокол 29 кулика предплатени, започнах да си плащам по новия водомер, а в вик ми викат - пари не връщаме, не приспадаме, глей си работата, красавици, таман за клона и въжето плачат.

    11:46 10.08.2025

  • 19 А, дали е

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Прав си!":

    простак, не, не е върги ни на малкия си пръст лапа си пачките и ни затрива, ние се кефим, какви наптилигентни зурли
    ни правят на прасета, хак да ни е .

    11:55 10.08.2025

  • 20 Драгунов

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "358":

    се нарича решението СВД, да започва есенния лов на пернати зурли

    11:58 10.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове