Мая Манолова: Дори хората без вода, ще плащат 3 нови такси „водомер“ с промени в закона за ВиК

„Тихомълком, точно преди лятната ваканция, Министерски съвет внася новия Закон за ВиК. Реформа в сектора не се предвижда. Не са отразени препоръките и на заседавалата 6 месеца парламентарна комисия за безводието.

Проектът натоварва гражданите с нови 3 такси – достъп до водоподаване, до отвеждане, до пречистване на вода. Тоест дори хората без вода и тези които не живеят в жилището си, все пак ще трябва да плащат всеки месец 3 такси за вода, която не ползват.“

Това заявява Мая Манолова лидер на гражданската платформа Изправи се.БГ в своя позиция. Тя уточнява, че размерът на новите такси „водомер“ и какви разходи ще се покриват с тях не се уточнява в закона като това е оставено на подзаконови актове на чиновниците в МРРБ.

По думите на Манолова законопроектът преписва отхвърляните на два пъти закони от 2020г и 2022г, като не отговаря и на изискванията в Плана за възстановяване и устойчивост, от който се чакат над 1 млрд. лв.

На следващо място в позицията си от гражданската платформа критикуват намерението на държавата да закрие общинските ВиК дружества като ги задължи да се включат във водните асоциации. По думите на Манолова общинските дружества поддържат по-ниски цени на водата, времето за реакция е по-бързо и клиентите имат по-пряка връзка с отговорните за водата им лица. От Изправи се.БГ критикуват и предвижданията при тези сливания да се запази порояния подход за единна цена на водата в цялата област като така „общини с гравитачно водоподаване и естествено чиста вода ще плащат еднакви сметки с такива с помпено водоподаване и необходимост от повече усилия за пречистване на водата“.

“За сметка на това в закона продължават да липсват определения и гаранции за подкрепа на „водно бедните“ у нас, които с постоянното нарастване на цените на водата стават все повече. Области като Разград, където водата е най-скъпа, сметки за вода от по над 50-60лв са обичайни.” – допълва позицията си Мая Манолова.

По думите ѝ няма решение и за справедливото разпределяне на „общото потребление“ на вода от отделните домакинства в етажната собственост като се запазват порочни възможности за повторно плащане на едни и същи количества потребена вода и несправедливо натоварване на коректните платци за сметка на некоректните.

В позицията си лидерът на Изправи се.БГ заключва, че всички тези проблеми очевидно не са приоритет за Министерски съвет, като вместо да облекчават сметките на натоварените с покачващи се цени хора, ги товарят с нови такси.