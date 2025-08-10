Мая Манолова: Дори хората без вода, ще плащат 3 нови такси „водомер“ с промени в закона за ВиК

„Тихомълком, точно преди лятната ваканция, Министерски съвет внася новия Закон за ВиК. Реформа в сектора не се предвижда. Не са отразени препоръките и на заседавалата 6 месеца парламентарна комисия за безводието.
Проектът натоварва гражданите с нови 3 такси – достъп до водоподаване, до отвеждане, до пречистване на вода. Тоест дори хората без вода и тези които не живеят в жилището си, все пак ще трябва да плащат всеки месец 3 такси за вода, която не ползват.“
Това заявява Мая Манолова лидер на гражданската платформа Изправи се.БГ в своя позиция. Тя уточнява, че размерът на новите такси „водомер“ и какви разходи ще се покриват с тях не се уточнява в закона като това е оставено на подзаконови актове на чиновниците в МРРБ.
По думите на Манолова законопроектът преписва отхвърляните на два пъти закони от 2020г и 2022г, като не отговаря и на изискванията в Плана за възстановяване и устойчивост, от който се чакат над 1 млрд. лв.
На следващо място в позицията си от гражданската платформа критикуват намерението на държавата да закрие общинските ВиК дружества като ги задължи да се включат във водните асоциации. По думите на Манолова общинските дружества поддържат по-ниски цени на водата, времето за реакция е по-бързо и клиентите имат по-пряка връзка с отговорните за водата им лица. От Изправи се.БГ критикуват и предвижданията при тези сливания да се запази порояния подход за единна цена на водата в цялата област като така „общини с гравитачно водоподаване и естествено чиста вода ще плащат еднакви сметки с такива с помпено водоподаване и необходимост от повече усилия за пречистване на водата“.
“За сметка на това в закона продължават да липсват определения и гаранции за подкрепа на „водно бедните“ у нас, които с постоянното нарастване на цените на водата стават все повече. Области като Разград, където водата е най-скъпа, сметки за вода от по над 50-60лв са обичайни.” – допълва позицията си Мая Манолова.
По думите ѝ няма решение и за справедливото разпределяне на „общото потребление“ на вода от отделните домакинства в етажната собственост като се запазват порочни възможности за повторно плащане на едни и същи количества потребена вода и несправедливо натоварване на коректните платци за сметка на некоректните.
В позицията си лидерът на Изправи се.БГ заключва, че всички тези проблеми очевидно не са приоритет за Министерски съвет, като вместо да облекчават сметките на натоварените с покачващи се цени хора, ги товарят с нови такси.
1 Минутите
Коментиран от #14
11:23 10.08.2025
2 Дзегун
Коментиран от #15
11:23 10.08.2025
3 Мая
11:26 10.08.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. .. ТЕ ЩЕ ОБЪРНАТ ПАЛАЧИНКАТА
... МУТРАТА МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ ОТ КАЛАШНИК,
НО ОТ ДРОН НЕ :))
.... ДРОНА Е КАТО КОМАРА , ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ТОАЛЕТНАТА И ГО ЛОВИШ ДОКАТО Е НА ТОАЛЕТНАТА ЧИНИЯ:))
Коментиран от #11
11:30 10.08.2025
5 Режим
11:31 10.08.2025
6 Николай Колев
ИМА ХОРА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА ИМАТ ЖИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ.НЕ НОРМАЛНО Е ДА ПЛАЩАШ НЕЩО КОЕТО НЕ ПОЛЗВАШ НЕ ФУНКЦИОНИРА. АКИ НЕ ПЛАЩАТ ЩЕ ГИ ДАВАТ НА СЪДИЯ ИЗПАЛНИТЕЛ ЗАПОР ЗАПЛАТИ СМЕТКИ ИМУШЕСТВО И Т.Н. СЕГА ЩЕ ПОЧНАТ ОТКАЗИ ОТ ВИК УСЛУГИ ОТ ВИЛАСЖИИТЕ И ОТ ЕМИГРСНТИТЕ.И ВИК ЩЕ ФАЛИРАТ.ТЕ НЕ ПРЕДЛАГАТ И КАЧЕСТВЕННА ВОДА ДАЖЕ И ТИЯ БЕЗ ВОДА ЩЕЛИ ДА ПЛАЩАТ! ГЕРБ ТРЯБВА СПЕШНО ЧИСТКА ДА СИ ХОДЯТ НИЩО ДОБРО ЗА ХОРАТА ОТ ТИЯ САМО ГИ БАЛАМОСВАТ.
Коментиран от #13
11:31 10.08.2025
7 Гешев
11:33 10.08.2025
8 Паци
11:35 10.08.2025
9 МАИ ЧЕ
11:36 10.08.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЦЕНИТЕ , ХОРАТА ПОЧВАТ ДА ОБСЪЖДАТ НОВИТЕ ЦЕНИ
.....
А ВСЪЩНОСТ ТРЯБВА ДА ОБСЪЖДАТ СМЯНАТА НА ВЛАСТТА
11:37 10.08.2025
11 ДААААА
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":КОМАРАРИТЕ РАЗНАСЯТ ВИРУСА СПИН но ЖИЛАТА ТРЯБВА ДА СА ПО ГОЛЕМИ ОТ 15 САНТИМЕТРА
Коментиран от #16
11:39 10.08.2025
12 РСМ
11:40 10.08.2025
13 358
До коментар #6 от "Николай Колев":Много са, каране демем на фарове свалят номерата за гражданска, сградна инсталация, такса водомер, скоро такса електромер(вече я има- пренос на енергия...), но кой, кой ще намери компромис??? Възраждане? Меч ли? Величие ли? , оная с кьофтетата! Ще ме уморите от смях
Коментиран от #20
11:42 10.08.2025
14 Прав си!
До коментар #1 от "Минутите":Балканският простак Борисов и герберските му крадливи министри и депутати смъкнаха кожите на обикновените хора.
Коментиран от #19
11:42 10.08.2025
15 Много тияги
До коментар #2 от "Дзегун":Как не се засити от кражби простата Тиква Борисов. Няма насищане този крадлив търбух.
11:44 10.08.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "ДААААА":ПРИ ДЕТОНАЦИЯТА НА 2 КИЛА ЖИЛО ,
ТОАЛЕТНАТА СЛЕД ТОВА Е ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ :)
....
11:45 10.08.2025
17 Я виж ти?!
Да ама с водата не е така…платил си си да ти я доставят канализация и тръбопровод, слагаш дистанционен водомер да те проверяват… за какво да плащаш(за вече платена услуга) достъпа за вода… това е текст в закона, който няма никакво логично и фискално обяснение!!!
11:45 10.08.2025
18 Казах на
11:46 10.08.2025
19 А, дали е
До коментар #14 от "Прав си!":простак, не, не е върги ни на малкия си пръст лапа си пачките и ни затрива, ние се кефим, какви наптилигентни зурли
ни правят на прасета, хак да ни е .
11:55 10.08.2025
20 Драгунов
До коментар #13 от "358":се нарича решението СВД, да започва есенния лов на пернати зурли
11:58 10.08.2025