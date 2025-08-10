Реакция на авиокомпания Ryanair, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета

Реакция от нискотарифната авиокомпания, която не позволи 4-членно семейство да лети с тях заради батерия на инвалидната количка на едно от децата им.
От "Райънеър" пишат, че по съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище "Васил Левски" – София, които са отговаряли за натоварването на количката в самолета, не са успели да установят дали батерията е изолирана.
Когато пътниците са били уведомени, че наземните служители на столичното летище не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция. Вчера министърът на транспорта Гроздан Караджов определи действията на авиокомпанията като нечовешки. Заяви, че батерията на количката е била сертифицирана да лети и нареди проверка по случая.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи
14:51 10.08.2025
6 Чавдар войвода
До коментар #4 от "оня с коня":А ти какъв си бе, душицо безродна?!?
Коментиран от #13
14:57 10.08.2025
7 6135
До коментар #4 от "оня с коня":Добре бе хора, свалете коня от този и го пратете на лечение.
Коментиран от #12
14:58 10.08.2025
8 Персоналът
14:58 10.08.2025
9 Караджов
15:01 10.08.2025
10 Гочо
15:01 10.08.2025
11 Пълно право
15:02 10.08.2025
12 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "6135":да де ама коня е по умен от оня
15:02 10.08.2025
13 стига с тоя хайдутлук бе
До коментар #6 от "Чавдар войвода":вие воевода ли сте или обикновен хайдутин?
15:03 10.08.2025
14 Хасковски каунь
Коментиран от #19
15:04 10.08.2025
16 име
Коментиран от #18
15:16 10.08.2025
17 Летете но извън България раян ер
15:17 10.08.2025
18 защо да я бойкотираме
До коментар #16 от "име":За това че Командира на полета е опазил живота и здавето на останалите 200 пътници ли?
Коментиран от #20
15:19 10.08.2025
19 кой да мисли
До коментар #14 от "Хасковски каунь":По тая логика не трябва да се допускат лаптопи и телефони на борда?! Ама е по-лесно да повтаряш като папагал, вместо да мислиш.
15:19 10.08.2025
20 име
До коментар #18 от "защо да я бойкотираме":Кое е застрашило живота и здравето на пътниците?
Коментиран от #22
15:20 10.08.2025
21 АГРЕСИВНИ БЪЛГАРИ......НЕЩО
15:20 10.08.2025
22 ник
До коментар #20 от "име":Опазил ги е от спонтанното възпламеняване на батерията във въздуха. Знаеш колко хиляди регулации и инструкции спазва командира?
Коментиран от #23
15:22 10.08.2025
23 име
До коментар #22 от "ник":Как разбраха, че точно тази батерия има опасност да се възпламени спонтанно във въздуха, а при другите батерии на борда няма такава опасност?
15:25 10.08.2025