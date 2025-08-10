Новини
България »
Реакция на авиокомпания Ryanair, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета

10 Август, 2025 14:49 956 23

  • ryanair-
  • дете-
  • инвалидна количка

Гроздан Караджов определи действията на авиокомпанията като нечовешки

Реакция на авиокомпания Ryanair, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реакция от нискотарифната авиокомпания, която не позволи 4-членно семейство да лети с тях заради батерия на инвалидната количка на едно от децата им.

От "Райънеър" пишат, че по съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище "Васил Левски" – София, които са отговаряли за натоварването на количката в самолета, не са успели да установят дали батерията е изолирана.

Когато пътниците са били уведомени, че наземните служители на столичното летище не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция. Вчера министърът на транспорта Гроздан Караджов определи действията на авиокомпанията като нечовешки. Заяви, че батерията на количката е била сертифицирана да лети и нареди проверка по случая.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи

    13 1 Отговор
    вината си е изцяло на персонала на летището - нулева компетентност и неадекватни действия !

    14:51 10.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чавдар войвода

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    А ти какъв си бе, душицо безродна?!?

    Коментиран от #13

    14:57 10.08.2025

  • 7 6135

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Добре бе хора, свалете коня от този и го пратете на лечение.

    Коментиран от #12

    14:58 10.08.2025

  • 8 Персоналът

    9 1 Отговор
    на летището не знае ли условията при гелови акумулатори ? Ужасно неприятно за семейството всичко , което е преживяло , а можеше акумулатора да бъде изваден от количката и детето да си лети .

    14:58 10.08.2025

  • 9 Караджов

    11 0 Отговор
    да не се пеняви , а да види какви неграмотници работят на летището и тровят живота на пътниците , и да се покрие с наведена глава !

    15:01 10.08.2025

  • 10 Гочо

    7 1 Отговор
    Персоналът на летището/наземен персонал/ не е бил сигурен в обезопасяването на батерията.Така твърдят от Райънеър и ако това е така/трябва да се провери/,какво да направи екипажа на аероплана?Трябва ли да рискуват полета и живота на около 200 пътници?Повече размисъл след допълнителна обективна проверка и тогава правете изводите.Ама проверка за седмица,не за 6 месеца??!

    15:01 10.08.2025

  • 11 Пълно право

    1 1 Отговор
    Не трябва да търпи никой агресорите!

    15:02 10.08.2025

  • 12 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "6135":

    да де ама коня е по умен от оня

    15:02 10.08.2025

  • 13 стига с тоя хайдутлук бе

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Чавдар войвода":

    вие воевода ли сте или обикновен хайдутин?

    15:03 10.08.2025

  • 14 Хасковски каунь

    5 5 Отговор
    Да се рискуват пътниците заради акумулатор е престъпно. Компанията е права

    Коментиран от #19

    15:04 10.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 име

    2 1 Отговор
    Ако в България имаше граждаско общество, тази авиокомпания щеше да бъде бойкотирана, никой българин да не се качва на полетите и. Уви, няма. Нямаше гражданско общество когато шиши си направи лафките, нямаше когато ГСМ операторите се гавреха с хората, няма го когато горивата са необосновано скъпи и още много други примери за липса. Няма да има и сега.

    Коментиран от #18

    15:16 10.08.2025

  • 17 Летете но извън България раян ер

    1 1 Отговор
    Ненормални лъжци

    15:17 10.08.2025

  • 18 защо да я бойкотираме

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    За това че Командира на полета е опазил живота и здавето на останалите 200 пътници ли?

    Коментиран от #20

    15:19 10.08.2025

  • 19 кой да мисли

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хасковски каунь":

    По тая логика не трябва да се допускат лаптопи и телефони на борда?! Ама е по-лесно да повтаряш като папагал, вместо да мислиш.

    15:19 10.08.2025

  • 20 име

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "защо да я бойкотираме":

    Кое е застрашило живота и здравето на пътниците?

    Коментиран от #22

    15:20 10.08.2025

  • 21 АГРЕСИВНИ БЪЛГАРИ......НЕЩО

    0 2 Отговор
    НАПЪЛНО НОРМАЛНО........НО НИКОГА НЕ АГРЕСИРАТ СРЕЩУ ШИШОБОКОКОСТОВ...ПЕРЧАТ СЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТГОВАРЯЩИ ЗА САМОЛЕТ С ТРИСТА ПЪТНИЦИ...

    15:20 10.08.2025

  • 22 ник

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Опазил ги е от спонтанното възпламеняване на батерията във въздуха. Знаеш колко хиляди регулации и инструкции спазва командира?

    Коментиран от #23

    15:22 10.08.2025

  • 23 име

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ник":

    Как разбраха, че точно тази батерия има опасност да се възпламени спонтанно във въздуха, а при другите батерии на борда няма такава опасност?

    15:25 10.08.2025

