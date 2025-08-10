Реакция на авиокомпания Ryanair, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета

Реакция от нискотарифната авиокомпания, която не позволи 4-членно семейство да лети с тях заради батерия на инвалидната количка на едно от децата им.

От "Райънеър" пишат, че по съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище "Васил Левски" – София, които са отговаряли за натоварването на количката в самолета, не са успели да установят дали батерията е изолирана.

Когато пътниците са били уведомени, че наземните служители на столичното летище не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция. Вчера министърът на транспорта Гроздан Караджов определи действията на авиокомпанията като нечовешки. Заяви, че батерията на количката е била сертифицирана да лети и нареди проверка по случая.