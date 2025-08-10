Наталия Киселова към президента: Не сме продали нито един от държавните имоти

Изказването на президента е по-скоро политическо, нищо не е продавано, става дума за обществено обсъждане. Това коментира пред БТА председателят на Народното събрание Наталия Киселова.
Коментарът ѝ е по повод изказването на президента Румен Радев, който днес заяви, че: "Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските".
По-рано днес от Министерския съвет съобщиха, че в писмо изпратено до председателя на парламента Наталия Киселова, предлагат на Народното събрание да одобри Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия. "Предложението, приетата програма да се разгледа от Народното събрание, цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост", пишат от МС.
По думите на Киселова, тъй като вече е направена заявка от страна на правителството, че ще бъде внесен проект, с който да се предложи имотите, които предстои да бъдат представени за продажба, да бъдат включени в списък, одобрен от Народното събрание, коментарът на президента е политически.
По повод подготовката на първия бюджет на България в евро Наталия Киселова коментира, че: "Закон за бюджета по принцип е сериозно изпитание за всеки парламент".
"Тъй като това е част от бюджетната процедура, очакванията са да бъде внесен, както е предвидено по правилата", отбеляза тя посочи, че очаква бюджетът да бъде внесен през есента и да бъде приет преди да настъпи новата финансова година, така че всичко да бъде по правилата на Закона за публичните финанси.
На въпрос кои са най-важните задачи за предстоящата есенна сесия на парламента, председателят на Народното събрание отбеляза, че една от най-важните задачи е именно Законът за бюджета:
"Другата основна задача е да продължим с усилията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да могат да бъдат получени следващи траншове", добави Киселова. Тя каза, че друга важна задача през предстоящата сесия е да бъдат решени онези проблеми, които са във фокуса на ежедневието на гражданите.
На въпрос има ли опасност България да загуби средства по ПВУ, председателят на Народното събрание посочи, че: "Усилията на правителството на Росен Желязков показват, че не се губят, а по-скоро се спасяват средства по ПВУ. И още: "Всички усилия ще бъдат насочени към това, каквото е възможно да бъде спасено и оползотворено в интерес на гражданите".
1 Боруна Лом
Коментиран от #13
18:56 10.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Комуняги
18:56 10.08.2025
4 Крадете крадете
18:57 10.08.2025
5 гнуске
18:58 10.08.2025
6 Зельо
19:02 10.08.2025
7 Гробар
19:02 10.08.2025
8 Никой
19:02 10.08.2025
9 1488
като тениската ти с еф бет ?
19:03 10.08.2025
10 Ах...!
19:06 10.08.2025
11 дедо
19:07 10.08.2025
12 тервел
Коментиран от #23
19:12 10.08.2025
13 БСП ли?! Е няма такива измекяри!
До коментар #1 от "Боруна Лом":Прегърнаха се с мафията на Тиквата Борисов и Пеевски, прибират по някое огризка и теглят кредит след кредит заедно с тях и чалгавите на Слави.
Коментиран от #15
19:15 10.08.2025
14 ВИЖДА СЕ
Коментиран от #20
19:20 10.08.2025
15 Тези
До коментар #13 от "БСП ли?! Е няма такива измекяри!":Ти не се ли сещаш че всичките са от една мафия.Например ГЕРБ и Бойко,Г.Първанов,Р.Петков и онзи сина на полицая да си чул да се плюят.Това с партиите е само да ви занимават т.акъли.Разликата е само че едните са от ГРУ а другите от КГБ.Но еднакво грабят в полза на себе си и на онези от изток.И че Бойчето и онзи дебелия са само едни артисти дето ви ги изкарват да се вълнувате.
19:27 10.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И теб ли те изкараха
19:38 10.08.2025
18 Тая
19:39 10.08.2025
19 и кое е наложило
19:42 10.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Радев
19:45 10.08.2025
22 Понеже недвижимите имотите ще поскъпнат
19:51 10.08.2025
23 Наивник на средна възраст
До коментар #12 от "тервел":За съжаление всичко казано от Вас е вярно,но възмездие за осъществилите го няма.Тази "юристка" каза,че въпросът бил предложен на обществено обсъждане,интересно - как,кога,къде и по какъв начин?Обществено обсъждане не преполага гласуване в парламента,където всичко е ясно....С такава "честна и безпристрастна" съдебна система, защитена от въведеният функционален имуните,справедливост и възмездие няма да видим,Тази форма на управление,система изградена от зависимости и корупция е пагубна за останалото от държавата ни.Но,както е казал Оруел - всички ние,които нищо не предприемаме,сме съучастници,престъпниците на всички са ясни кои са...дано се събудим вече...иначе скоро и Борисов,по примера на Костов,книга ще напише за своето "величаво" управление...
19:54 10.08.2025
24 ГОСТ
20:09 10.08.2025
25 КОИ СТЕ ВИЕ ДА ПРОДАВАТЕ ИМОТИ БЕ КРАДЦИ
20:10 10.08.2025
26 Оставка крадлива мафиотка
20:13 10.08.2025