Новини
България »
Наталия Киселова към президента: Не сме продали нито един от държавните имоти

Наталия Киселова към президента: Не сме продали нито един от държавните имоти

10 Август, 2025 18:54 713 26

  • наталия киселова-
  • продажба-
  • държавни имоти

Закон за бюджета по принцип е сериозно изпитание за всеки парламент

Наталия Киселова към президента: Не сме продали нито един от държавните имоти - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изказването на президента е по-скоро политическо, нищо не е продавано, става дума за обществено обсъждане. Това коментира пред БТА председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Коментарът ѝ е по повод изказването на президента Румен Радев, който днес заяви, че: "Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските".

По-рано днес от Министерския съвет съобщиха, че в писмо изпратено до председателя на парламента Наталия Киселова, предлагат на Народното събрание да одобри Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия. "Предложението, приетата програма да се разгледа от Народното събрание, цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост", пишат от МС.

По думите на Киселова, тъй като вече е направена заявка от страна на правителството, че ще бъде внесен проект, с който да се предложи имотите, които предстои да бъдат представени за продажба, да бъдат включени в списък, одобрен от Народното събрание, коментарът на президента е политически.

По повод подготовката на първия бюджет на България в евро Наталия Киселова коментира, че: "Закон за бюджета по принцип е сериозно изпитание за всеки парламент".

"Тъй като това е част от бюджетната процедура, очакванията са да бъде внесен, както е предвидено по правилата", отбеляза тя посочи, че очаква бюджетът да бъде внесен през есента и да бъде приет преди да настъпи новата финансова година, така че всичко да бъде по правилата на Закона за публичните финанси.

На въпрос кои са най-важните задачи за предстоящата есенна сесия на парламента, председателят на Народното събрание отбеляза, че една от най-важните задачи е именно Законът за бюджета:

"Другата основна задача е да продължим с усилията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да могат да бъдат получени следващи траншове", добави Киселова. Тя каза, че друга важна задача през предстоящата сесия е да бъдат решени онези проблеми, които са във фокуса на ежедневието на гражданите.

На въпрос има ли опасност България да загуби средства по ПВУ, председателят на Народното събрание посочи, че: "Усилията на правителството на Росен Желязков показват, че не се губят, а по-скоро се спасяват средства по ПВУ. И още: "Всички усилия ще бъдат насочени към това, каквото е възможно да бъде спасено и оползотворено в интерес на гражданите".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    19 2 Отговор
    ЛИЦЕМЕРИ!

    Коментиран от #13

    18:56 10.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Комуняги

    25 4 Отговор
    Тлъстата пуйка на всяка манджа в чорбата топната. Взела се е за нещо, от което е на светлинни години.

    18:56 10.08.2025

  • 4 Крадете крадете

    21 2 Отговор
    В гроба никой не го е занесъл!

    18:57 10.08.2025

  • 5 гнуске

    18 3 Отговор
    от парламента отиваш камериерка в хотел берлин

    18:58 10.08.2025

  • 6 Зельо

    15 3 Отговор
    Имам нов план за победа .,да покажем тая от снимката на руснаците и те ще избягат

    19:02 10.08.2025

  • 7 Гробар

    20 3 Отговор
    Не сте, но ще ги продадете. Долу крадливите ръчички.

    19:02 10.08.2025

  • 8 Никой

    21 2 Отговор
    не е казал, че сте ги продали, Готвите се да ги продадете. Ако мислите, че "държавата е лош стопанин" давайте си оставките, защото вие представлявате държавата.

    19:02 10.08.2025

  • 9 1488

    14 1 Отговор
    а са обявени за продан само за заблуда на врага ?
    като тениската ти с еф бет ?

    19:03 10.08.2025

  • 10 Ах...!

    6 1 Отговор
    Моята скъпа и прескъпа ( защото и продавам скъпо и прескъпо един огромен дълъг и дебел парцел ) красавица !

    19:06 10.08.2025

  • 11 дедо

    16 1 Отговор
    Много е нагла.Коалицията даде назад ,след като Асен Василев ги разобличи и сега ще го направят през парламента ,където имат мнозинство и пак ще си гласуват да продадат тия 4400 имота. Особено атрактивни са тези по морето ,които са военни поделения и се намират на географски носове. Станислав Зулуса пък има апетити за Островната зона под Аспарухов мост, която е особено атрактивен имот. Това са апетитни имоти ,които струват милиарди ,но ще бъдат купувани от ГЕРБ-ДПС НН-ИТН-БСП на символични цени. Нос Червенка струва милиарди, а ще го прилапа някой дерибей от ДПС ,за да строи Сараи и да прави конттрабанда с горива и наркотици през морската граница.

    19:07 10.08.2025

  • 12 тервел

    13 1 Отговор
    След престъпната приватизация , боновите книжки , заменките на земеделски имоти срещу имоти на първа линия на морето , дойде и момента на разграбването на 4400 държавни имота по брега на морето , граничните пунктове и зелените площи и паркове в градовете. Грабеж след Грабеж ,след Грабеж и винаги намесени БСП , Борисов и Пеевски. Тези муртри станаха по богати и от Джеф Безос , разграбиха държавата пред очите ни и ни натресоха милярди дългове , а оня нечистоплътния гони лекарите ни в Сицилия.

    Коментиран от #23

    19:12 10.08.2025

  • 13 БСП ли?! Е няма такива измекяри!

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Прегърнаха се с мафията на Тиквата Борисов и Пеевски, прибират по някое огризка и теглят кредит след кредит заедно с тях и чалгавите на Слави.

    Коментиран от #15

    19:15 10.08.2025

  • 14 ВИЖДА СЕ

    13 1 Отговор
    Ем грозна, ем лъжкиня.

    Коментиран от #20

    19:20 10.08.2025

  • 15 Тези

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "БСП ли?! Е няма такива измекяри!":

    Ти не се ли сещаш че всичките са от една мафия.Например ГЕРБ и Бойко,Г.Първанов,Р.Петков и онзи сина на полицая да си чул да се плюят.Това с партиите е само да ви занимават т.акъли.Разликата е само че едните са от ГРУ а другите от КГБ.Но еднакво грабят в полза на себе си и на онези от изток.И че Бойчето и онзи дебелия са само едни артисти дето ви ги изкарват да се вълнувате.

    19:27 10.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И теб ли те изкараха

    13 1 Отговор
    Жалко човече, Президента не каза, че сте продали, а че се готви. Нещастница. Пълно е с боклук тук.

    19:38 10.08.2025

  • 18 Тая

    8 0 Отговор
    другарка от де се появи да се обяснява през медиите ? Елементарщина !

    19:39 10.08.2025

  • 19 и кое е наложило

    7 0 Отговор
    Киселова да си развали ваканцията, че да отговаря публично на Радев? Критиката на президента беше към Министерски съвет, в който Киселова не участва, но пък се обажда като черна станция. И като и без друго се е разработила по време на ваканция, да вземе да ни обясни защо гори България и защо не свика извънредно заседание на НС, за да се реши как да се спасяват горите, нивите и селата. Кое е по-важно - това, че България гори или това, че ще се извърши поредната огромна кражба, в резултат на което България става все по-бедна и по-бедна.

    19:42 10.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Радев

    4 0 Отговор
    Ама имате намерение,без оправдания.

    19:45 10.08.2025

  • 22 Понеже недвижимите имотите ще поскъпнат

    4 0 Отговор
    С влизането в Еврозоната недвижимите имоти ще поскъпнат чувствително що да не продадат на безценица държавно имущество! Таман ще изперат мръсните си пари от различни контрабанди и то с много добра печалба! На бедният народ - Честито

    19:51 10.08.2025

  • 23 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "тервел":

    За съжаление всичко казано от Вас е вярно,но възмездие за осъществилите го няма.Тази "юристка" каза,че въпросът бил предложен на обществено обсъждане,интересно - как,кога,къде и по какъв начин?Обществено обсъждане не преполага гласуване в парламента,където всичко е ясно....С такава "честна и безпристрастна" съдебна система, защитена от въведеният функционален имуните,справедливост и възмездие няма да видим,Тази форма на управление,система изградена от зависимости и корупция е пагубна за останалото от държавата ни.Но,както е казал Оруел - всички ние,които нищо не предприемаме,сме съучастници,престъпниците на всички са ясни кои са...дано се събудим вече...иначе скоро и Борисов,по примера на Костов,книга ще напише за своето "величаво" управление...

    19:54 10.08.2025

  • 24 ГОСТ

    3 0 Отговор
    това киселото го мислех за нормален но явно власта убива всичко нормално у човека който преди е критикувал всички.

    20:09 10.08.2025

  • 25 КОИ СТЕ ВИЕ ДА ПРОДАВАТЕ ИМОТИ БЕ КРАДЦИ

    3 0 Отговор
    АМИ СТАНЕТЕ БРОКЕРИ БЕ МОШЕНИЦИ !

    20:10 10.08.2025

  • 26 Оставка крадлива мафиотка

    1 0 Отговор
    Шарлатанка

    20:13 10.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове