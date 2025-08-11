Правителството предлага линията на бедност да бъде 764 лева

Синдикатите и бизнесът започват разискванията на проекта на правителствено постановление, с който се предлага официалната линия на бедност за страната да бъде 764 лева от 1-и януари вместо сегашните 638 лева, съобщи БНР.
Документът вече премина едномесечно обществено обсъждане, и предстои тази седмица да бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Заседанието е насрочено за сряда. По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22 процента от населението на страната.Определянето на размера на линията на бедност за страната се извършва всяка година по специална методика.
Съгласно нея предложената от правителството стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот”. Линията на бедност нараства с 19,7% или 126 лева спрямо размера ѝ от предходната година.
По последни данни относителният дял на бедното население се увеличава със 75 400 души на годишна база и достига милион и четиристотин хиляди души. В доклада на социалния министър Борислав Гуцанов към проекта на постановление за новия размер на линията на бедност за догодина се посочва, че с увеличаването ѝ ще нараснат и социалните помощи по Закона за социално подпомагане, финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, финансовите помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението.
Традиционно при обсъжданията от социалните партньори, синдикатите критикуват методиката за определянето на линията на бедност и настояват тя да се актуализира с инфлацията.
1 Наблюдател
Огромни пари за стари самолети? - има!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!
Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха!
5% от БВП за въоръжаване? - намагнитените казват Да!
Ще си подарявате златото! - марионетките казват Да!
Ще си закриете "Южен поток"! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Фараони, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи и фалшиви комунисти.
А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.
Живееха по тези географски места навремето смели хора, които воюваха на 3 фронта и побеждаваха. Сегашните марионетки? - на трима господари лъскат бастуня и им благодарят с мазна усмивка, че им е разрешено да го докоснат!
Време е за Възраждане!!!
12:07 11.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7
12:08 11.08.2025
3 Данко Харсъзина
12:09 11.08.2025
4 здрасти
12:12 11.08.2025
5 Мислещ
Моля сега без оплаквания, сърцераздерателни драми и турски сериали.
12:12 11.08.2025
6 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да си изкарат повече от 400 евро. Работа бол. Вземи ги да мият чинии.
12:12 11.08.2025
7 що?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":къде е проблема?
Коментиран от #9
12:13 11.08.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...... ПРАВИТЕЛСТВОТО В ЗАТВОРА И
МЕСЕЧНАТА ИМ ИЗДРЪЖКА ДА БЪДЕ 765 ЛЕВА
...
( ВКЛЮЧИТЕЛНО ХРАНА, ЗАПЛАТА НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ , МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И Т.Н. )
12:14 11.08.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "що?":На свободният пазар на ток и парно само сметката за ток и парно ще бъде 400 евро.
Коментиран от #15
12:15 11.08.2025
10 Ганьо Лапнишарански
- Абе хора, вий защо бягате в чужбина? Веднага се връщайте и се борете за моето благоденствие.
12:16 11.08.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТРЯБВАТ 400 ЛЕВА ....
..... 300 ЛЕВА ЗА НЯКОЛКО ХУБАВИ ЯТАГАНА
....
И ТО ОСТАВАТ 64 ЛЕВА ЗА САНДВИЧ , ДЪВКИ И ПАКЕТ ЦИГАРИ .. :))
764 ЛЕВА СА ДАЖЕ ЛУКС !
12:20 11.08.2025
12 предложение
12:20 11.08.2025
13 Това е линията
12:21 11.08.2025
14 Шаран БГ
Линията на бедност би следвало да бъде далеч под размера на пенсиите , които милата Татковина дава на "строителите на социализма" на възраст над 70 години със стаж от 45 до 50 години. Съэщите / не знам колко живи са останали/ бяха безсъвестно ощеетеени от Ив.Й.Костов. В Момента мнозина от тях са с месечно подаяние от 630 л до 800 лева !?
За хляб и кисело мляко ктигат. За лекарства - не стигат, камо ли за прилично погреебеение. Благодарим ТИ , демократична Б ългариьо за грижите към твоите скромни работници !!
12:37 11.08.2025
15 глупости
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Естония която е в Евро и на свободния пазар, тока е 10-20 Евро за гарсониера.
12:39 11.08.2025