Правителството предлага линията на бедност да бъде 764 лева

11 Август, 2025 12:06 505 15

  • правителство-
  • предложение-
  • линия на бедността

Документът вече премина едномесечно обществено обсъждане, и предстои тази седмица да бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество

Правителството предлага линията на бедност да бъде 764 лева - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синдикатите и бизнесът започват разискванията на проекта на правителствено постановление, с който се предлага официалната линия на бедност за страната да бъде 764 лева от 1-и януари вместо сегашните 638 лева, съобщи БНР.

Заседанието е насрочено за сряда. По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22 процента от населението на страната.Определянето на размера на линията на бедност за страната се извършва всяка година по специална методика.

Съгласно нея предложената от правителството стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот”. Линията на бедност нараства с 19,7% или 126 лева спрямо размера ѝ от предходната година.

По последни данни относителният дял на бедното население се увеличава със 75 400 души на годишна база и достига милион и четиристотин хиляди души. В доклада на социалния министър Борислав Гуцанов към проекта на постановление за новия размер на линията на бедност за догодина се посочва, че с увеличаването ѝ ще нараснат и социалните помощи по Закона за социално подпомагане, финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, финансовите помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението.

Традиционно при обсъжданията от социалните партньори, синдикатите критикуват методиката за определянето на линията на бедност и настояват тя да се актуализира с инфлацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Огледало на намагнитения, продажен политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!

    Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха!

    5% от БВП за въоръжаване? - намагнитените казват Да!

    Ще си подарявате златото! - марионетките казват Да!

    Ще си закриете "Южен поток"! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Фараони, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи и фалшиви комунисти.
    А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.


    Живееха по тези географски места навремето смели хора, които воюваха на 3 фронта и побеждаваха. Сегашните марионетки? - на трима господари лъскат бастуня и им благодарят с мазна усмивка, че им е разрешено да го докоснат!

    Време е за Възраждане!!!

    12:07 11.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Предлагам членовете на правителството да карат един месец с 400 евро в еврозоната.

    Коментиран от #6, #7

    12:08 11.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Държавата ще дава повече пари на циганите и търтеите. Демек работещите ще кихат повече кинти на неработещите.

    12:09 11.08.2025

  • 4 здрасти

    2 0 Отговор
    Къде ще ги намерите тези 764 лева след 1 януари 2026?

    12:12 11.08.2025

  • 5 Мислещ

    7 2 Отговор
    Правителството го избраха онези 70% българи, които не отидоха да гласуват.
    Моля сега без оплаквания, сърцераздерателни драми и турски сериали.

    12:12 11.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да си изкарат повече от 400 евро. Работа бол. Вземи ги да мият чинии.

    12:12 11.08.2025

  • 7 що?

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    къде е проблема?

    Коментиран от #9

    12:13 11.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ
    ...... ПРАВИТЕЛСТВОТО В ЗАТВОРА И
    МЕСЕЧНАТА ИМ ИЗДРЪЖКА ДА БЪДЕ 765 ЛЕВА
    ...
    ( ВКЛЮЧИТЕЛНО ХРАНА, ЗАПЛАТА НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ , МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И Т.Н. )

    12:14 11.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "що?":

    На свободният пазар на ток и парно само сметката за ток и парно ще бъде 400 евро.

    Коментиран от #15

    12:15 11.08.2025

  • 10 Ганьо Лапнишарански

    2 1 Отговор
    Аз съм свикнал да седя на масата с шише ракия и да чакам някой да си сложи главата в торбата и направи живота ми хубав, богат и безгрижен.

    - Абе хора, вий защо бягате в чужбина? Веднага се връщайте и се борете за моето благоденствие.

    12:16 11.08.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ЗА ПРАВЕНЕТО НА 10 КИЛА БОМБИ С КОИТО ДА ВЗРИВИШ ДИЛИЖАНСА НА БАНКАТА НА МАДЖО
    ТРЯБВАТ 400 ЛЕВА ....
    ..... 300 ЛЕВА ЗА НЯКОЛКО ХУБАВИ ЯТАГАНА
    ....
    И ТО ОСТАВАТ 64 ЛЕВА ЗА САНДВИЧ , ДЪВКИ И ПАКЕТ ЦИГАРИ .. :))
    764 ЛЕВА СА ДАЖЕ ЛУКС !

    12:20 11.08.2025

  • 12 предложение

    1 1 Отговор
    Предлагам всички депутати да живеят със 764 лв. Това не е бедност това е мизерия!

    12:20 11.08.2025

  • 13 Това е линията

    1 0 Отговор
    за мизерност, линията на бедност е два пъти по-висока

    12:21 11.08.2025

  • 14 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Много непонятни за мен са демагогиите на праавителството на РБ, начело с Евро-то Желяз
    Линията на бедност би следвало да бъде далеч под размера на пенсиите , които милата Татковина дава на "строителите на социализма" на възраст над 70 години със стаж от 45 до 50 години. Съэщите / не знам колко живи са останали/ бяха безсъвестно ощеетеени от Ив.Й.Костов. В Момента мнозина от тях са с месечно подаяние от 630 л до 800 лева !?
    За хляб и кисело мляко ктигат. За лекарства - не стигат, камо ли за прилично погреебеение. Благодарим ТИ , демократична Б ългариьо за грижите към твоите скромни работници !!

    12:37 11.08.2025

  • 15 глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Естония която е в Евро и на свободния пазар, тока е 10-20 Евро за гарсониера.

    12:39 11.08.2025

