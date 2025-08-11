Новини
Мъж от Варненско е с опасност за живота след падане от тротинетка

Мъж от Варненско е с опасност за живота след падане от тротинетка

11 Август, 2025 12:50 776 15

При падането мъжът е получил пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра

Мъж от Варненско е с опасност за живота след падане от тротинетка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 59 години от варненското село Медовец е в болница с опасност за живота, след като паднал от електрическа тротинетка.

Инцидентът е станал в ранните сутрешни часове на неделния ден, съобщи БТА.

При падането мъжът е получил пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра.


  • 1 Сила

    19 0 Отговор
    Много ме кефи БГ примата ....от скука вече , освен с автомобили и мотоциклети , започнаха масово да се самоубиват и с тротинетки ....почти всеки ден , млади и стари ....!!?

    Коментиран от #4

    12:52 11.08.2025

  • 2 Като не може да кара

    10 0 Отговор
    Се е качил на негова отговорност. Утре може и някой видове секс да пробва.

    12:53 11.08.2025

  • 3 Хм.....

    9 0 Отговор
    Не е важно как ще паднеш , а на какво ще се наденеш..

    12:53 11.08.2025

  • 8 Пламен

    18 1 Отговор
    Преди десетина дни станах свидетел на катастофа между две тротинетки точно до шадравана във Варна . Там е пешеходна зона , а тея караха като на писта . Претрепаха се , обаче на мен друго ми направи впечатление - никой присъстващите не отиде да им помогне .

    Явно на всички ни писна от тея ,,Емилита" .

    12:59 11.08.2025

  • 9 Без име

    12 1 Отговор
    Забранете тротинетките!

    13:08 11.08.2025

  • 10 ООрана държава

    2 6 Отговор
    Ако е ходел и се спъне пак същото щеше да стане

    13:09 11.08.2025

  • 11 Механик

    8 0 Отговор
    Думите МЪЖ и ТРОТИНЕТКА не могат да бъдат в едно изречение.
    Джендър, третополов, да, може но МЪЖ не.
    В случая става въпрос за дърт велосипеден лост (ймам предвид, лостовете който натискате с крака, че да върви колелото. НЯма как да ползвам точната дума, че много трият тука.)

    13:09 11.08.2025

  • 12 пенсионер от Варна

    11 0 Отговор
    снощи имах работа с колата след 21 часа. потокът от автомобили беше намалял, но беше пълна вакханалия - тичат малолетни дечица, неконтролирани от родителите си, бясно карат неосветени велосипедисти по платното, въпреки че велоалеята е на тротоара до тях, а най-невъзпитани бяха тротинеткаджиите, мъже и жени ! облечени в много тъмни дрехи, изскачащи бясно оттук и оттам и незачитащи ни светофари, ни каквото и да е било правило или предимство ! надявам се скоро блудното им царство да приключи !!!

    13:15 11.08.2025

  • 13 бюджет

    4 0 Отговор
    Такива елементи да си заплащат всички процедури по лечението.Каска,протектори за лакти и колене и застраховка.

    13:27 11.08.2025

  • 14 Бесен

    3 0 Отговор
    Огромното количество алкохол е виновно в ранните часове на деня . Тротинетката е невинна @

    13:32 11.08.2025

  • 15 селянинът с...

    0 0 Отговор
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло!
    Видяла жабата,че подковават коня и тя вдигнала крак
    От тази писта мода,не мога да ходя

    14:21 11.08.2025

