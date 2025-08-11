Мъж от Варненско е с опасност за живота след падане от тротинетка

Мъж на 59 години от варненското село Медовец е в болница с опасност за живота, след като паднал от електрическа тротинетка.
Инцидентът е станал в ранните сутрешни часове на неделния ден, съобщи БТА.
При падането мъжът е получил пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра.
1 Сила
Коментиран от #4
12:52 11.08.2025
2 Като не може да кара
12:53 11.08.2025
3 Хм.....
12:53 11.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пламен
Явно на всички ни писна от тея ,,Емилита" .
12:59 11.08.2025
9 Без име
13:08 11.08.2025
10 ООрана държава
13:09 11.08.2025
11 Механик
Джендър, третополов, да, може но МЪЖ не.
В случая става въпрос за дърт велосипеден лост (ймам предвид, лостовете който натискате с крака, че да върви колелото. НЯма как да ползвам точната дума, че много трият тука.)
13:09 11.08.2025
12 пенсионер от Варна
13:15 11.08.2025
13 бюджет
13:27 11.08.2025
14 Бесен
13:32 11.08.2025
15 селянинът с...
Видяла жабата,че подковават коня и тя вдигнала крак
От тази писта мода,не мога да ходя
14:21 11.08.2025