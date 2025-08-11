Мъж от Варненско е с опасност за живота след падане от тротинетка

Мъж на 59 години от варненското село Медовец е в болница с опасност за живота, след като паднал от електрическа тротинетка.

Инцидентът е станал в ранните сутрешни часове на неделния ден, съобщи БТА.

При падането мъжът е получил пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра.