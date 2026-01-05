Разследват смъртта на мъж в жилището му в Кюстендил

Разследват смъртта на 61-годишен мъж в жилището му в Кюстендил, съобщиха от полицията.
Мъжът е намерен на 30 декември.
При извършения оглед на място следи от насилие не са установени.
Тялото му е закарано за аутопсия. За случая е уведомена прокуратурата.
1 Отчитаме дейност
Тогава какво разследват?
Коментиран от #2, #3
12:47 05.01.2026
2 Може
До коментар #1 от "Отчитаме дейност":да има връзка с Русия. 🤣
13:23 05.01.2026
3 Еми да
До коментар #1 от "Отчитаме дейност":Се види дали не може да се прибере един имот в полза на държавата
13:33 05.01.2026