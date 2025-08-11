Трети ден търсят българина, изчезнал в Охридското езеро

Трети ден продължава издирването на българина, изчезнал във водите на Охридското езеро, посочи bTV.

52-годишният мъж от Пловдив заедно със свой приятел с каяк се гмуркали в езерото на дълбочина 89 метра.

Въпреки че издирването продължава, заради силното течение на водата в езерото гмуркачите не могат да се спуснат на голяма дълбочина.

От полицията в Охрид уточниха, че тялото все още не е открито и че операцията по издирването продължава и днес.

Сънародникът ни е влязъл в Охридското езеро заедно с водолаз от Македония, който е използвал водородна машина и експерименти, позволяващи достигане на големи дълбочини.

Знае се, че става дума за човек, който имал предишен опит с гмуркане, а не за турист.

В издирването участват полицията, Червеният кръст и професионални спасителни водолази.