Трети ден търсят българина, изчезнал в Охридското езеро

Трети ден продължава издирването на българина, изчезнал във водите на Охридското езеро, посочи bTV.
52-годишният мъж от Пловдив заедно със свой приятел с каяк се гмуркали в езерото на дълбочина 89 метра.
Въпреки че издирването продължава, заради силното течение на водата в езерото гмуркачите не могат да се спуснат на голяма дълбочина.
От полицията в Охрид уточниха, че тялото все още не е открито и че операцията по издирването продължава и днес.
Сънародникът ни е влязъл в Охридското езеро заедно с водолаз от Македония, който е използвал водородна машина и експерименти, позволяващи достигане на големи дълбочини.
Знае се, че става дума за човек, който имал предишен опит с гмуркане, а не за турист.
В издирването участват полицията, Червеният кръст и професионални спасителни водолази.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 за такива дълбочини
18:57 11.08.2025
2 Мдаа
18:58 11.08.2025
3 Водолаза
18:59 11.08.2025
4 НЕМОЖЕ ДА Е БЪЛГАРИН
19:03 11.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОСТРОЕН ОТ ДРЕВНИТЕ УКРАИНЦИ ПОД БЪЛГАРИЯ
ДО ОХРИД :))
.....
19:06 11.08.2025