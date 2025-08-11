Новини
България »
Трети ден търсят българина, изчезнал в Охридското езеро

Трети ден търсят българина, изчезнал в Охридското езеро

11 Август, 2025 18:52 426 5

  • охрид-
  • езеро-
  • охридско езеро-
  • българин-
  • удавен-
  • водолаз

Продължава издирването на българина, който изчезна след гмуркане в Охридското езеро

Трети ден търсят българина, изчезнал в Охридското езеро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трети ден продължава издирването на българина, изчезнал във водите на Охридското езеро, посочи bTV.

52-годишният мъж от Пловдив заедно със свой приятел с каяк се гмуркали в езерото на дълбочина 89 метра.

Въпреки че издирването продължава, заради силното течение на водата в езерото гмуркачите не могат да се спуснат на голяма дълбочина.

От полицията в Охрид уточниха, че тялото все още не е открито и че операцията по издирването продължава и днес.

Сънародникът ни е влязъл в Охридското езеро заедно с водолаз от Македония, който е използвал водородна машина и експерименти, позволяващи достигане на големи дълбочини.

Знае се, че става дума за човек, който имал предишен опит с гмуркане, а не за турист.

В издирването участват полицията, Червеният кръст и професионални спасителни водолази.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за такива дълбочини

    0 0 Отговор
    са били яки кучета с паднали пердета

    18:57 11.08.2025

  • 2 Мдаа

    2 0 Отговор
    Съмнявам се че макета го издирват с тая гнусна омраза към нас.

    18:58 11.08.2025

  • 3 Водолаза

    3 1 Отговор
    Търсил си е кръстник, намерил го е. На 28 се гмурках на 54 метра, и след това като пиян бях по цял ден. Знаете ли какви пари трябват за да накараш човек, дето никога не се е гмуркал на такава дълбочина да слезе. Трябват им хора които всеки ден слизат на 30-40 метра, за да осъществят издирването. Вардарските българи море нямат, че на 90 метра да слязат? И то за българин? Няма начин, ще чакат да изплува. А в езерото и ало течения? Кьорфишеци Смакедонски.

    18:59 11.08.2025

  • 4 НЕМОЖЕ ДА Е БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    САМО МАКЕДОНЕЦ ЩЕ ДА Е,,,

    19:03 11.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ТЕЧЕНИЕТО ГО Е ЗАСМУКАЛО В ПОДВОДНИЯ ТУНЕЛ

    ПОСТРОЕН ОТ ДРЕВНИТЕ УКРАИНЦИ ПОД БЪЛГАРИЯ
    ДО ОХРИД :))
    .....

    19:06 11.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове