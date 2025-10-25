Новини
България »
Дете падна от скала край Седемте Рилски езера

Дете падна от скала край Седемте Рилски езера

25 Октомври, 2025 20:21 707 3

  • окото-
  • езеро-
  • седемте рилски езера-
  • дете-
  • падна-
  • скала

Инцидентът се случи при езерото Окото

Дете падна от скала край Седемте Рилски езера - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

10-годишно дете падна от скала в района на Седемте рилски езера днес следобед. Инцидентът се случи при езерото Окото, съобщи БНТ.

По първоначална информация момчето е получило травма в областта на главата. На място веднага реагираха планински спасители от отряда в Дупница, които оказаха първа медицинска помощ.

След оказването на първа помощ беше извикан медицински хеликоптер. Пострадалото дете беше транспортирано по въздух за лечение в болница.

Инцидентът е поредният случай на падане от скали в района на Седемте рилски езера през последните месеци. През лятото 17-годишно момче получи тежка травма на крака, също след падане от висока скала. Планинските спасители призовават туристите да бъдат внимателни и да спазват указанията по туристическите маршрути.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    6 3 Отговор
    Бащата е за бой ....чии го дири това дете там ??!

    Коментиран от #2

    20:25 25.10.2025

  • 2 ами

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Не само бащата е за бой, а тъпотията на новата мода да си правиш селфи дето нетрябва. Има табели където е описано на Български и Английски както и на Руски, че там нетрябва да се качваш защото е опасно, но тъпотията не ходи по гората а по хората.

    21:08 25.10.2025

  • 3 планинар

    0 0 Отговор
    По това време на годината,дете няма работа там. Като е с баща си,той Какво е направил!?
    Аман от дишащи чист въздух!

    21:17 25.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове