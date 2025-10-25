Дете падна от скала край Седемте Рилски езера

10-годишно дете падна от скала в района на Седемте рилски езера днес следобед. Инцидентът се случи при езерото Окото, съобщи БНТ.
По първоначална информация момчето е получило травма в областта на главата. На място веднага реагираха планински спасители от отряда в Дупница, които оказаха първа медицинска помощ.
След оказването на първа помощ беше извикан медицински хеликоптер. Пострадалото дете беше транспортирано по въздух за лечение в болница.
Инцидентът е поредният случай на падане от скали в района на Седемте рилски езера през последните месеци. През лятото 17-годишно момче получи тежка травма на крака, също след падане от висока скала. Планинските спасители призовават туристите да бъдат внимателни и да спазват указанията по туристическите маршрути.
