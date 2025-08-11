Новини
Починали и ранени в катастрофата между кола и УАЗ-ка в Бургаско

11 Август, 2025 21:51 995 9

Към мястото са насочени полицейски екипи и екипи на Бърза помощ

Починали и ранени в катастрофата между кола и УАЗ-ка в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Трима души пострадаха в катастрофа на пътя Елхово-Бургас, съобщава bTV.

Пътният инцидент е станал в 16:50 часа на разклона за село Маломирово между кола и военен автомобил УАЗ.

Към мястото са насочени полицейски екипи и екипи на бърза помощ.

Пострадалите са били транспортирани към болница. Те са двама военнослужещи, като единият от тях е в тежко състояние, и шофьорът на лекия автомобил.

При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски.

При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ - Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.

Това уточниха по-късно от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни.

Временно е ограничено движението в района. Въведен е обходен маршрут: по път I-7 Елхово - Ямбол и път II-53 Калчево - Средец.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хипотетично

    4 6 Отговор
    Вероятно капитанът е бил без предпазен колан.

    Коментиран от #3, #6, #9

    21:58 11.08.2025

  • 2 Пешо

    0 0 Отговор
    :( :( :(

    21:58 11.08.2025

  • 3 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    УАЗката НЕ Е ВИНОВНА! ЯВНО ДРУГИЯТ АВТОМОБИЛ Е ВИНОВЕН! 30 ГОДИНИ СЛУЖБА И САМО ВЗВОДЕН КОМАНДИР! СВЕТЛА МУ ПАМЕТ! ЗАЩО НЯМАТ ФОРД?

    22:06 11.08.2025

  • 4 огромна болка и тъга

    10 2 Отговор
    Съпричастни сме.
    Поклон пред капитан Николай Илиев и искрени съболезнования към семейството му, към неговите близки и приятели.
    Лек път, капитане! Почивай в мир!

    Коментиран от #5

    22:07 11.08.2025

  • 5 НАТО...

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "огромна болка и тъга":

    ... и уазка!!! А аз се чудех, защо Паси плачеше при издигането на българския флаг в Брюксел!!!

    22:10 11.08.2025

  • 6 А50

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    Много жалко, а Уазка виждал ли си с предпазен колан

    Коментиран от #7

    22:10 11.08.2025

  • 7 Абе,

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    имат колани , но са от толкова дебела ламарина , че не ми се вярва да са пострадали от удара с другата кола...

    22:21 11.08.2025

  • 9 СЛЕД 45 г.СЪВЕТСКО РОБСТВО

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    ТЕРОРА ПРОДЪЛЖАВА...БУХАНКА ФОРМА НА
    СЪВЕТСКИ ХЛЯБ ОТ ВРЕМЕТО НА КОЛХОЗ
    Е УАЗКАТА

    22:33 11.08.2025

