Починали и ранени в катастрофата между кола и УАЗ-ка в Бургаско

Трима души пострадаха в катастрофа на пътя Елхово-Бургас, съобщава bTV.
Пътният инцидент е станал в 16:50 часа на разклона за село Маломирово между кола и военен автомобил УАЗ.
Към мястото са насочени полицейски екипи и екипи на бърза помощ.
Пострадалите са били транспортирани към болница. Те са двама военнослужещи, като единият от тях е в тежко състояние, и шофьорът на лекия автомобил.
При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски.
При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ - Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.
Това уточниха по-късно от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол.
Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни.
Временно е ограничено движението в района. Въведен е обходен маршрут: по път I-7 Елхово - Ямбол и път II-53 Калчево - Средец.
1 Хипотетично
Коментиран от #3, #6, #9
21:58 11.08.2025
2 Пешо
21:58 11.08.2025
3 Боруна Лом
До коментар #1 от "Хипотетично":УАЗката НЕ Е ВИНОВНА! ЯВНО ДРУГИЯТ АВТОМОБИЛ Е ВИНОВЕН! 30 ГОДИНИ СЛУЖБА И САМО ВЗВОДЕН КОМАНДИР! СВЕТЛА МУ ПАМЕТ! ЗАЩО НЯМАТ ФОРД?
22:06 11.08.2025
4 огромна болка и тъга
Поклон пред капитан Николай Илиев и искрени съболезнования към семейството му, към неговите близки и приятели.
Лек път, капитане! Почивай в мир!
Коментиран от #5
22:07 11.08.2025
5 НАТО...
До коментар #4 от "огромна болка и тъга":... и уазка!!! А аз се чудех, защо Паси плачеше при издигането на българския флаг в Брюксел!!!
22:10 11.08.2025
6 А50
До коментар #1 от "Хипотетично":Много жалко, а Уазка виждал ли си с предпазен колан
Коментиран от #7
22:10 11.08.2025
7 Абе,
До коментар #6 от "А50":имат колани , но са от толкова дебела ламарина , че не ми се вярва да са пострадали от удара с другата кола...
22:21 11.08.2025
9 СЛЕД 45 г.СЪВЕТСКО РОБСТВО
До коментар #1 от "Хипотетично":ТЕРОРА ПРОДЪЛЖАВА...БУХАНКА ФОРМА НА
СЪВЕТСКИ ХЛЯБ ОТ ВРЕМЕТО НА КОЛХОЗ
Е УАЗКАТА
22:33 11.08.2025