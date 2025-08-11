Починали и ранени в катастрофата между кола и УАЗ-ка в Бургаско

Трима души пострадаха в катастрофа на пътя Елхово-Бургас, съобщава bTV.

Пътният инцидент е станал в 16:50 часа на разклона за село Маломирово между кола и военен автомобил УАЗ.

Към мястото са насочени полицейски екипи и екипи на бърза помощ.

Пострадалите са били транспортирани към болница. Те са двама военнослужещи, като единият от тях е в тежко състояние, и шофьорът на лекия автомобил.

При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски.

При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ - Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.

Това уточниха по-късно от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни.

Временно е ограничено движението в района. Въведен е обходен маршрут: по път I-7 Елхово - Ямбол и път II-53 Калчево - Средец.