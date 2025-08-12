Богдан Милчев: Няма война на пътя! МВР не се грижи за пътната безопасност!

"Тази свинщина, която се случва по нашите пътища – българските граждани трябва да се събудим и да дадем червен картон на тези, които управляват пътищата ни."

Тази позиция изрази пред БНР д-р инж. Богдан Милчев, който оглавява Институт за пътна безопасност и е бивш шеф на КАТ.

"Работата в тъмнина и тишина създава безобразия по нашите пътища", каза Милчев.

Заданията за ремонт и поддръжка на нашите пътища трябва да станат публични – сега те са в тъмнина и по чекмеджетата, коментира той в предаването "Преди всички" и посочи, че става дума за "кухи договори" и липса на прозрачност.

"Когато тези задания са скрити, няма как да видим единичните цени, по които се възлага да се върши работа. Представяте ли си един квадратен метър да бъде окосен за 10 000 лева? Повече от 4 милиарда на година се харчат за нашите пътища. Те ще светят – нашите пътища, ако се харчат по предназначение", заяви Милчев.

Война по пътищата няма. Този термин се използва целенасочено, за да се тормози населението, смята бившият шеф на КАТ, който се аргументира:

"С него се обосновава възможността през 2024 г. да бъдат наложени над 3 милиона наказания за нарушения на закона, което означава над 8 000 нарушения на ден. Това означава, че имаме индустриализация на наказанията. Става въпрос за погрешен фокус на МВР. МВР се фокусира да хваща нарушения, които са най-лесни за хващане, без да имат отношения към пътната безопасност!"

Над 90% от конфискуваните за употреба на алкохол автомобили са такива до 10 000 лева, цитира други данни инж. Богдан Милчев.

Според него има наказателна репресия върху шофьорите и се създава психоза тя да се прокарва в законите.

Средната скорост се явява втора тол такса. В нито една европейска страна контролът за нея не се прави с тол камери, подчерта още Милчев.

По думите му, създателят на сайта "Черна писта" е осмял държавата, а тя от своя страна е опитала да саботира инициативата му.