Богдан Милчев: Няма война на пътя! МВР не се грижи за пътната безопасност!
  Тема: Войната на пътя

Богдан Милчев: Няма война на пътя! МВР не се грижи за пътната безопасност!

12 Август, 2025 13:28 594 13

Червен картон за управляващите пътищата ни!

Богдан Милчев: Няма война на пътя! МВР не се грижи за пътната безопасност! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Тази свинщина, която се случва по нашите пътища – българските граждани трябва да се събудим и да дадем червен картон на тези, които управляват пътищата ни."

Тази позиция изрази пред БНР д-р инж. Богдан Милчев, който оглавява Институт за пътна безопасност и е бивш шеф на КАТ.

"Работата в тъмнина и тишина създава безобразия по нашите пътища", каза Милчев.

Заданията за ремонт и поддръжка на нашите пътища трябва да станат публични – сега те са в тъмнина и по чекмеджетата, коментира той в предаването "Преди всички" и посочи, че става дума за "кухи договори" и липса на прозрачност.

"Когато тези задания са скрити, няма как да видим единичните цени, по които се възлага да се върши работа. Представяте ли си един квадратен метър да бъде окосен за 10 000 лева? Повече от 4 милиарда на година се харчат за нашите пътища. Те ще светят – нашите пътища, ако се харчат по предназначение", заяви Милчев.

Война по пътищата няма. Този термин се използва целенасочено, за да се тормози населението, смята бившият шеф на КАТ, който се аргументира:

"С него се обосновава възможността през 2024 г. да бъдат наложени над 3 милиона наказания за нарушения на закона, което означава над 8 000 нарушения на ден. Това означава, че имаме индустриализация на наказанията. Става въпрос за погрешен фокус на МВР. МВР се фокусира да хваща нарушения, които са най-лесни за хващане, без да имат отношения към пътната безопасност!"

Над 90% от конфискуваните за употреба на алкохол автомобили са такива до 10 000 лева, цитира други данни инж. Богдан Милчев.

Според него има наказателна репресия върху шофьорите и се създава психоза тя да се прокарва в законите.

Средната скорост се явява втора тол такса. В нито една европейска страна контролът за нея не се прави с тол камери, подчерта още Милчев.

По думите му, създателят на сайта "Черна писта" е осмял държавата, а тя от своя страна е опитала да саботира инициативата му.

 


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АПИ най-голям враг на народа !!!

    17 1 Отговор
    Така е! Държавата иска много от водачите на МПС а какво дава насреща???

    Коментиран от #6

    13:30 12.08.2025

  • 2 Ужас български!

    13 2 Отговор
    При тези условия, няма да има водач без акт! Целта е пълнене на бюджета за да има за крадене и за държавните служители!

    13:32 12.08.2025

  • 3 Мдаааа

    6 2 Отговор
    ЕМИ ПРАВ Е .

    13:36 12.08.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    3 8 Отговор
    Пак управниците виновни. Това се изтърка.
    Той кара с 250 км. в час, не спазва маркировка, отнема предимство, не дава предимство, не спира на пешеходна пътека, изобщо не внимава по принцип като кара, спира когато и къде си поиска само с един бутон (аварийни), гумите са му галоши, колата му е на 20+ години и минава прегнед като бутне 50 лв. на авера, прави магарии за да избегне глобите, не си плаща почти нищо, ако е възможно абсолютно нищо... и т.н. и т.н. иначе - държавата му е виновна.
    А хората дето карат да не са от Луната или Марс? Нали и те са в тая скапана държава!!!!!

    13:37 12.08.2025

  • 5 оценка

    3 0 Отговор
    Е,как да няма война на пътя,като там постоянно загиват или са ранени хора,разпарчосват се автомобили и пътни участъци.

    13:37 12.08.2025

  • 6 Ще те допълня

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "АПИ най-голям враг на народа !!!":

    Мека китка е начело на МВР и той полага грижи за задните си части, а не за ефективната работа на милиционерите. За гербераста Дани Митов иде реч.

    13:37 12.08.2025

  • 7 дядото

    7 2 Отговор
    а стига бе.накрая се намери човек чрез медиите да вдигне глас за истината,за мвр,за пътната безопасност и безхаберието на властта.хора,не само трябва да го аплодираме,трябва да наложим на властта да си върши работата или да върви на ма йн ата си.

    13:37 12.08.2025

  • 8 смях в залата

    1 3 Отговор
    Тоя не беше ли шеф на КАТ София?Какво направи тогава за безопасността. Изкара пенсийка взе 20 заплати и сега е хрантутник към някакъв измислен институт . Плащат му само да плюе. Поне едно лигавче да му бяха дали

    13:38 12.08.2025

  • 9 Директора👨‍✈️

    2 2 Отговор
    Забравих, че ако не пийне 3-4 ракии не се качва в колата, а ако се усети леко замаян, веднага дърпа една линия и излита в космоса с "като новия" си Голф 3 GTD

    13:39 12.08.2025

  • 10 Какво?

    2 2 Отговор
    Какви управляващи? Няма такива в страната. Персоните по върховете са всичко друго, но не и управляващи. Това са едни паразити и хрантутници. Извратена власт!

    13:40 12.08.2025

  • 11 Промяна

    1 1 Отговор
    Управляващите са от няколко месеца 2

    13:50 12.08.2025

  • 12 Промяна

    2 0 Отговор
    А тези които карат като обезумелипо пътищата какви са

    13:51 12.08.2025

  • 13 Емигрант

    1 1 Отговор
    На тая територия хора няма, има дoбитъk.

    13:51 12.08.2025

