Вили Лилков: Създаването на народни магазини сега е популистки жест на настоящия Отечествен фронт

12 Август, 2025 13:45 318 9

  • вили лилков-
  • магазин за хората-
  • нармаг-
  • оф-
  • отечествен фронт

С днешното наименование се намигва към по-бедния електорат

Вили Лилков: Създаването на народни магазини сега е популистки жест на настоящия Отечествен фронт - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През 1946 държавата открива народни магазини – Нармаг. Десетилетия по-късно Министерският съвет създава подобна структура – държавна верига под името "Магазин за хората". Първият обект се очаква да отвори врати в Пловдив.

"Приликите са уникални", смята Вили Лилков, заместник-председател на СОС и изследовател на близкото минало.

Решението от септември 1946 г. е било коментирано като първото голямо мероприятие на републиката, като жест на новата държава към народа. Сега пък създаването на магазините за хората следва решението за приемането на страната в еврозоната, прави паралели Лилков, който открива и сходства включително в структурата за управление на предприятието.

В мотивите на народните представители тогава и сега също има прилики, посочи той.

"Идеята е тези народни магазини тогава да бъдат коректив на търговията в другите магазини. Комунистическата държава все още не е ликвидирала пазарната икономика. Дава се пример със САЩ – магазини с фиксирани цени."

"Тогава е имало основания да се търсят решения в тази посока, по този начин – краят на войната, вносът и износът са силно разклатени и разбити, стоки от наряден тип. Голям проблем е било хората да се снабдяват със сапун, газ, гьон за обувки. Тогава е имало проблем със снабдяването и държавата в опита си да насочи тези нарядни стоки създава тези магазини", разказа Вили Лилков в предаването "Преди всички".

Кооперативните магазини не бива да се смесват с народните, които се правят след 1944 г., уточни той. По думите му, "в Нармаг-а качеството на стоките беше винаги по-ниско и имаше дефицит" и постепенно тези магазини са били изместени от другите типове магазини.

Общинският съветник вижда в сегашното създаване на народни магазини "популистки жест" на сегашното правителство, което определи като "настоящия Отечествен фронт".

"Дори вземете и анализирайте самото наименование – Народен магазин и Магазин за хората. В единия случай отечественофронтовците в онова управление отделят народа от богатите и спекулантите, тоест добрия народ от лошата част от народа. С днешното наименование се намигва към по-бедния електорат."

Интересно е каква ще е съдбата на парите, които се вкарват в това начинание, коментира Лилков в предаването "Преди всички".

7% от територията на Столичната община е заета от държавни имоти и там може да си партнираме с държавата, изтъкна общинарят по друга гореща тема – продажбата на държавни имоти с отпаднало предназначение и амбицията на столичното ръководство да преговаря за придобиването на част от тях. За целта е отправено писмо до МС и е поискана среща с премиера.

Уточнено е квартал по квартал къде има нужди от подобна инфраструктура, посочи Лилков.

Той напомни, че държавата в лицето на областния управител на София все още не е прехвърлила около 115 малки поземлени имота от т.нар. зелен ринг – 30-километровият пръстен, обикалящ града, с който е свързан проектът за т.нар. Зелена линия. Столичната община има нужда и от терени за жилищно строителство за социално слаби, добави общинският съветник.

 


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Делян Пеевски

    6 0 Отговор
    Пенсионерите на едното гише в пощата взимат пенсия ,на второто гише си плащат сметките а на третото ако останат пари си купуват хляб и мляко.

    Коментиран от #7

    13:47 12.08.2025

  • 2 1488

    5 0 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    13:48 12.08.2025

  • 3 Яка лъжа дръпна тоя, мамят ежедневно

    2 1 Отговор
    ХА ХА ЛИЛКОВ ГОТВЯТ НИ ГРАБИТЕЛСКИ ФРОНТ МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ШАЙКАДЖИИ И ПАТЕРИЦИТЕ ново начало. НЕ НИ ЛЪЖИ И ЗАБЛУЖДАВАЙ!

    13:49 12.08.2025

  • 4 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тоя старият комуняга хахахафа кой гласуваза това нещо от времето на 60 години

    13:52 12.08.2025

  • 5 Сила

    2 0 Отговор
    Следваща стъпка , ОТРЯДНИЦИ ....не газете тревата и не късайте цветята !!!

    13:52 12.08.2025

  • 6 УРА,, УРА

    1 0 Отговор
    Тази изкопирана популистка идея на магнитския ще приключи с пълно фиаско, както и неговата "Лавка". Само ще изхарчат 10 милиона народна пара ей така бадева. Но иначе пари за коледа за пенсионерите няма.

    13:53 12.08.2025

  • 7 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делян Пеевски":

    А картончета къде ще търкат ....?!

    13:54 12.08.2025

  • 8 Усмихнат

    1 0 Отговор
    Е, добре де! А аз като пазарувам във веригите не съм ли човек? Или бъркам.

    13:55 12.08.2025

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор
    абе вие ще се сетите и комунизъма да върнете ама още малко ядене на банани

    13:56 12.08.2025

