Отваря врати първият "Магазин за хората"

15 Декември, 2025 07:20, обновена 15 Декември, 2025 06:22 738 11

  • магазин за хората-
  • куклен

Обектът е в град Куклен

Отваря врати първият "Магазин за хората" - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

В град Куклен ще бъде открит официално един от първите щандове от националната инициатива "Магазин за хората".

Проектът има за цел да осигури достъп до добри български храни на постоянно ниски цени и да подкрепи родните производители.

Реализацията му стартира първо в Пловдивска област след подписването в началото на месеца на договор между едноименното дружество, Централния кооперативен съюз и Кооперативен съюз - Пловдив.

Щандовете ще са разположени в 65 магазина в Пловдивска област. Ще работи един мобилен доставчик, който ще обслужва селата Руен, Скобелево, Извор, Дедево, Чехларе, Бабек и Свежен.

Концепцията на "Магазин за хората" е търговската надценка да е до 10%. Управителите на магазините няма да имат правото да слагат допълнителна надценка.

Очаква се повече от 100 000 жители на по-малки населени места да се възползват от атрактивните цени на над 45 артикула, каза председателят на регионалния кооперативен съюз Лазар Филчев:

"В нашите магазини ние няма да правим с тези стоки промоции, те ще бъдат на постоянна ниска цена. Една част от стоките ще пристигат в нашата база в Пловдив и оттук ще извозват по магазините, другата част, по-нетрайните стоки, тези, които касаят хладилно съхранение на продуктите, ще ги получават директно чрез логистични фирми."

Сред продуктите са олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

Предвидено е проектът, който е пилотен, поетапно да се реализира в цялата страна.


България
Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как тъпо

    13 3 Отговор
    звучи само "Магазин за хората" ?! А колко пари си прибраха за тази гениална тъпня !

    Коментиран от #3

    06:29 15.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отивай

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Как тъпо":

    е кауфланд ,умник

    06:36 15.12.2025

  • 4 Мисирки

    9 0 Отговор
    Какъв град е Куклен бе?

    06:36 15.12.2025

  • 5 Мандарина

    6 0 Отговор
    Тази българска храна в 🇩🇪 ли се произвежда 😂

    06:38 15.12.2025

  • 6 оня с коня

    1 3 Отговор
    Тия магазини със сигурност ще донесат много Радост но не толкова на Клиентите Вътре,а на Домашните любимци Отвън ,чакащи с нетърпение Стопаните си да излязат и да ги зарадват с разни вкусотии защото ...точно те ще са основните консуматори.

    06:42 15.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Феноменът ще

    3 0 Отговор
    Реже ли лентичката?

    06:46 15.12.2025

  • 9 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    3 1 Отговор
    Айде да ви е честит ХОРЕМАГА !

    06:49 15.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

