Отваря врати първият "Магазин за хората"

В град Куклен ще бъде открит официално един от първите щандове от националната инициатива "Магазин за хората".

Проектът има за цел да осигури достъп до добри български храни на постоянно ниски цени и да подкрепи родните производители.

Реализацията му стартира първо в Пловдивска област след подписването в началото на месеца на договор между едноименното дружество, Централния кооперативен съюз и Кооперативен съюз - Пловдив.

Щандовете ще са разположени в 65 магазина в Пловдивска област. Ще работи един мобилен доставчик, който ще обслужва селата Руен, Скобелево, Извор, Дедево, Чехларе, Бабек и Свежен.

Концепцията на "Магазин за хората" е търговската надценка да е до 10%. Управителите на магазините няма да имат правото да слагат допълнителна надценка.

Очаква се повече от 100 000 жители на по-малки населени места да се възползват от атрактивните цени на над 45 артикула, каза председателят на регионалния кооперативен съюз Лазар Филчев:

"В нашите магазини ние няма да правим с тези стоки промоции, те ще бъдат на постоянна ниска цена. Една част от стоките ще пристигат в нашата база в Пловдив и оттук ще извозват по магазините, другата част, по-нетрайните стоки, тези, които касаят хладилно съхранение на продуктите, ще ги получават директно чрез логистични фирми."

Сред продуктите са олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

Предвидено е проектът, който е пилотен, поетапно да се реализира в цялата страна.