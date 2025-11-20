Новини
България »
Вили Лилков за вдигнатите цени на паркирането в София: Решението е свързано с рестрикции и с ограничения

Вили Лилков за вдигнатите цени на паркирането в София: Решението е свързано с рестрикции и с ограничения

20 Ноември, 2025 19:16 1 660 23

  • вили лилков-
  • цени-
  • паркиране-
  • софия

Ако сведем всичко само до цените, няма да разберем нито проблема, нито решенията

Вили Лилков за вдигнатите цени на паркирането в София: Решението е свързано с рестрикции и с ограничения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има огромен проблем с паркирането в София. Това каза в предаването “Пресечна точка” зам.-председателят на Столичния общински съвет (СОС) от “Синя София” Вили Лилков.

Софиянци са недоволни заради промяната в правилата за паркиране от началото на следващата година. Хората против двойното поскъпване и разширяването на зоните протестираха пред сградата на общината.

“Решението е свързано с рестрикции и с ограничения. Ако сведем всичко само до цените, няма да разберем нито проблема, нито решенията”, коментира Лилков.

По думите му в София вече има над 1,1 млн. автомобила. “Ако на всеки автомобил му дадем 5 метра да паркира, ще ни трябват 5500 километра. Дължината на уличната мрежа е 3400 километра”.

“Паркирането е един тежък пространствен проблем на София и трябва да търсим решения в няколко посоки. Единият начин е да дадем много добри възможности с градския транспорт. Така хората спокойно ще оставят колите си някъде и няма да натоварват трафика в центъра. Другият вариант е да се строят колкото се може повече паркоместа”, обясни Лилков.

По думите му идеята приходите от паркирането да отиват за строителство на паркинги се говори от години. “Към момента Столична община събира 38 милиона лева годишно от синята и зелената зона. Голяма част от тези пари отиват за издръжка на Центъра за градска мобилност, специално за паркирането и регулирането му, както и за поддържане на градския транспорт”.

“Идеята е 40% от парите, които ще бъдат значително повече с разширяването на синята и зелената зона, да отиват в Центъра за градска мобилност за оперативни разходи. 60% ги насочваме основно към районите за строителство на открити паркинги”, обясни той.

Лилков каза, че става въпрос за доста по-сериозни суми от порядъка на 150-200 милиона лева годишно.

“60% от тези средства ще отидат към районните кметове. Някои от тях вече внесоха програми за “калните” точки между блоковете, които да се превърнат в зелени площи и паркоместа. Тези пари задължително ще отидат там”, коментира той.

По думите на Лилков през годините всички обещания, които са имали общинските съветници и кметовете, са останали неизпълнени, защото парите са много малко и са отивали основно за Центъра за градска мобилност.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе,

    16 5 Отговор
    за този задноблизец,на другите избори и единият автобус с негови избиратели няма да гласуват !

    19:23 20.11.2025

  • 2 Като има проблем

    14 1 Отговор
    с паркирането, направете платени паркинги

    19:24 20.11.2025

  • 3 Ройтерс

    9 2 Отговор
    Пияница.

    19:29 20.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Захариев

    13 2 Отговор
    Няма да разберете нито проблемите на хората , а след като не разбирате обедняването по всички параграфи и нарушавате правилото за смяна на парите от Лев в Евро ,то изтървате тотално положението . Как ще глобите някой който утре ще предложи баница от 2,50 за 2,50 Евро или кафе от 2 лв. - 2 Евро. Давате старта предварително точно на това. Вярно ,че Еврото не е виновно за Алчността Ви . Парите до сега били само за Градска мобилност заплати. ми що лъгахте ,че ще правите това или онова . До сега обещаното от кметове и от Вас къде е? Там ще е и следващото обещавано. Цял живот лъжете хората и ги карате да плащат за едно и също много пъти. Данък на жилището е за инфраструктура всяка година ,данък автомобил всяка година ,данък за общината още като го купиш еднократно , и плащане на улици които даже не са платени и правени във Ваше време и са плащани от данъци на предишните ограбвани. Сега една боя намацахте и пари скубите . Слагаш едни знаци "забранено паркирането " от -до и Не важи за живущите / платили са скъп данък жилище за центъра / . Проверяваш с пет коли на ток за нарушители чрез номера и адреса на собственика и глобяваш останалите със солени глоби. За тях правиш паркинги специално отделно. Веднъж Първо Правите и после искате пари. Иначе - Дявалите да Ви вземат . Вдигаме и ние цени или искаме заплати. И никакви пари за грабителска държава във ваше общинско лице.

    19:39 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 безплатен съвет

    3 4 Отговор
    Общината да раздаде с конкурс на концесия терени за многоетажни паркинги. На първия етаж да е магазин на концесионера а нагоре да е платен пракинг, като концесионера дава процент от приходите от паркинга и на общината.

    19:42 20.11.2025

  • 9 ама пък

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    Ама пък как ти го е нафирфолил до сливиците!

    19:43 20.11.2025

  • 10 ?????

    12 1 Отговор
    Вили Лилков да ни разкаже колко кинти са изкарали общинарите досега от разни платени зони и къде са отишли тези кинти, а не поредните приказки от 1001 нощ.
    Или е по лесно без конкретика.

    19:43 20.11.2025

  • 11 факт

    4 1 Отговор
    боклук

    19:55 20.11.2025

  • 12 123456

    12 1 Отговор
    Вили Лилков е парвеню глупак - рестрикции и ограничения са едно и също ! Може да го каже и на китайски - но няма да е по-умен !

    19:55 20.11.2025

  • 13 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    А кой строи като побъркан бе галош?!

    19:58 20.11.2025

  • 14 Центъра трябва да е затворен за личниМПС

    2 6 Отговор
    Само служебни автомобили градски транспорт и таксита велосипеди и тротинетки
    за личните автомобили автоматични многоетажни гаражи на ФауВе

    20:02 20.11.2025

  • 15 Да,бе

    9 0 Отговор
    Това същество на снимката не е алкохолизиран седесарски вампир,а сянката му...Пък ни лъжат,че вампирите нямат сянка.Гадни животни...

    20:20 20.11.2025

  • 16 Наздраве

    7 0 Отговор
    На колко чашки е този

    20:27 20.11.2025

  • 17 бибитков

    2 6 Отговор
    Трябва да е по-скъпо за коли над 3.5м всеки джип да плаща тройно... Може и като в Париж 18 евро на час.

    20:39 20.11.2025

  • 18 ШЕФА

    8 1 Отговор
    Този жалък алкохо.... е специалист по всичко,няма проблем от който да не е компетентен и да не си дава мнението,естествено без никой да му го иска.Готов е на всичко този нагъл кърлеж само и само да остане на държ.хранилка и да смуче до пръсване.

    20:45 20.11.2025

  • 19 Левскар

    6 0 Отговор
    Рекетьори !!!Мутри !!!Подуяне и Студентски град - център ли е ????
    Всеки две седмици,хиляди фенове на Левски ще плащат Зелена зона ,за да отидат на мач на Герена ...

    21:41 20.11.2025

  • 20 Софийски

    5 1 Отговор
    Истината е подземни паркинги да се построят от инвеститори, но никой в общината няма топки да го направи. София е изпусната от към паркиране благодарение на фандъкова и лакомите общински съветници, години пропуснати а сега на тези цени кой ще строи и инвестира. До една година проблемът ще е толкова голям, че ще започнат да се стрелят по улиците. София е превърната в надземен паркинг, смехория…

    21:58 20.11.2025

  • 21 Фактите говорят

    4 1 Отговор
    Управлявалите и управляващите в момента София унищожиха града. Безобразно и безконтролно строителство. Тесни улици. Поне два стохилядни града се изсипаха в София през последните години. Колите се увеличиха поне двойно. Спасители бол, София жалка. Строителството навлиза в планините около града. Няма по-алчен народец от този, който пъпли във властта. СОС пълен с мижитурки.

    22:05 20.11.2025

  • 22 Бой по канчето

    1 0 Отговор
    Платеното паркиране не решава проблема. Овесили са ни на вратовете една талпа неудачници / избиратели,които вместо да работят нормална работа и да изкарат пари, ние ги хрантутим за да ни създават проблеми. За подземния паркинг под НДК за 12000 места не казват защо са раздали на приятели на СДС. Идеята на ТодорЖивков е била там да паркират колите на живущите в сентъра, а за да стигнат до къщи да ползват трамваите за 2-3 спирки безплатно. Айда сега да изкарат документите кой е ликвидирал този паркинг.

    09:21 21.11.2025

  • 23 Лазо

    0 0 Отговор
    Огромното презастрояване на София с нови жилищни и бизнес сгради стана по времето на ГЕРБ. 10-15 етажни сгради на тесни улички, където две коли едвам се разминават. Те и празни да седят тия сгради, няма къде да се паркира. Паркингите -общински, около метрото, са платени. Гаражите и паркоместата в дворовете на новите жилищни блокове също се плащат допълнително. Така че виновни са тия, които раздават разрешителните за строежи. Такива тесни улици като в софия са за 3-етажни сгради максимум. Решението е разширяване на улиците и разрешено успоредно паркиране на всички, и на всеки две нови сгради - паркинг. Няма място - ами няма да има нова сграда. или строителят да направи обществен паркинг за своя сметка.

    13:41 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове