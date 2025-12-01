Новини
България »
През декември в 70 стационарни и един мобилен магазин в Пловдивскo ще има щанд на "Магазин за хората"

През декември в 70 стационарни и един мобилен магазин в Пловдивскo ще има щанд на "Магазин за хората"

1 Декември, 2025 13:18 513 15

  • магазин за хората-
  • щанд-
  • кооп-
  • централен кооперативен съюз-
  • кооперативен съюз – пловдив-
  • храни

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители - олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

През декември в 70 стационарни и един мобилен магазин в Пловдивскo ще има щанд на "Магазин за хората" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Магазин за хората“ ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив подписаха договор за стратегическо партньорство, в резултат на който през декември 2025 г. в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от „Магазин за хората“ ЕАД, съобщиха от дружеството.

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители - олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

Продуктите ще се предлагат в магазините КООП на атрактивни, всекидневно достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги, посочват от „Магазин за хората“. Цените ще се поддържат на това ниво всеки ден, в съответствие с концепцията „Всеки ден ниска цена“.

Благодарение на партньорството повече от 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до качествени и изгодни български продукти близо до дома си - без необходимост от пътуване до големите градове. Това прави пазаруването по-лесно, по-бързо и финансово по-изгодно за всяко домакинство.

Обхванати са магазини КООП в следните населени места: град Кричим, град Куклен, град Лъки, град Раковски, град Хисаря, град Калофер, град Клисура, град Перущица, град Пловдив, град Садово, град Сопот, град Стамболийски, град Съединение, село Чалъкови, село Ахматово, село Бачково, село Белозем, село Богдан, село Богданица, село Ведраре, село Войводиново, село Голям Чардак, село Горна Махала, село Долнослав, село Драгомир, село Дуванлии, село Иганово, село Искра, село Калековец, село Каравелово, село Кочево, село Кръстевич, село Кърнаре, село Михилци, село Моминско, село Новаково, село Поповица, село Правище, село Розино, село Селци, село Слатина, село Столетово, село Тополово, село Триводици, село Трилистник, село Христо Даново, село Червен, село Чешнегирово, село Ясно поле.

Мобилният магазин обслужва селата Руен, Скобелево, Извор, Дедово, Чехларе, Бабек, Свежен.

Подписването на споразумението е важна стъпка в изпълнението на дългосрочната стратегия „Магазин за хората“ ЕАД. Амбицията на компанията е през 2026 г. да изгради национално покритие и устойчива мрежа за достъп до предлаганите от него продукти във всички региони на страната. Паралелно с това се работи и по следващите етапи от развитието, свързани с откриване на пълноценни физически обекти - както франчайз магазини, така и локации, оперирани изцяло от „Магазин за хората“ ЕАД.

БТА припомня, че през август беше определен съставът на първия Съвет на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД. Назначеният Съвет на директорите е тричленен, като представители на държавата са включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член - Ивайло Маринов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    4 1 Отговор
    Искам да има отделни щандове за мазно свинско и големи тикви !!

    13:20 01.12.2025

  • 2 Борисовки трябва да се казват

    5 1 Отговор
    Значи вместо "показни" магазини, ще има "за хората" и вместо само дефицитни стоки, ще има стоки са оцеляване. ЕССР надмина СССР, но в обратна посока.

    13:21 01.12.2025

  • 3 честен ционист

    0 6 Отговор
    "Магазин за хората" навсякъде, когато ти потрябва.

    13:21 01.12.2025

  • 4 Това е абсолютен

    3 0 Отговор
    Рекет!
    Пеевси, довечера на пощада!
    При хората!

    13:22 01.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Ще купуват там гласове срещу ориз.

    13:23 01.12.2025

  • 6 пристрастен клиент

    4 0 Отговор
    Лотарийни билети ще се продават ли?

    13:23 01.12.2025

  • 7 В Европата храната е 30-40%

    3 0 Отговор
    По евтина и качествена. Тука не е храна а е некачествен фураж на космически цени. Магазини за хората и какво от това? Само лозунги.

    13:23 01.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор
    След като ще има "Магазини за хората" -
    другите магазини за кого ще бъдат 🤔❗❓

    Коментиран от #10

    13:24 01.12.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    БРАВО!
    ТЕЗИ "МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА " СЕ ОКАЗАХА
    ЩАНД ПОД НАЕМ....КАКТО И ВСИЧКИТЕ ИМ ДРУГИ ГРЪМКИ ОБЕЩАНИЯ....ПЪЛЕН ВЪЗДУХ..

    13:28 01.12.2025

  • 10 честен ционист

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Кой е казал, че други магазини ще има?

    13:28 01.12.2025

  • 11 Дедо

    2 1 Отговор
    Звучи все едно сме в Бангладеш или Никарагуа, не в Европа и Държава член на ЕС. Да ни е честит магнитския Пеевски , Йордан по прякор Ментата и Борисов по прякор Тиквата.

    Коментиран от #12

    13:28 01.12.2025

  • 12 честен ционист

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    Дедо, ти Щвейцария ли си вярвал, че ще станеш?

    Коментиран от #14

    13:31 01.12.2025

  • 13 студент

    1 0 Отговор
    НЕ искам да живея в държва управлявана от тикви и свине !!

    13:33 01.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анелия Андреева

    1 0 Отговор
    Дедо и бабето си има села-Дедово и Бабеково/Бабек/.

    13:42 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове