През декември в 70 стационарни и един мобилен магазин в Пловдивскo ще има щанд на "Магазин за хората"

„Магазин за хората“ ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив подписаха договор за стратегическо партньорство, в резултат на който през декември 2025 г. в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от „Магазин за хората“ ЕАД, съобщиха от дружеството.

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители - олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

Продуктите ще се предлагат в магазините КООП на атрактивни, всекидневно достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги, посочват от „Магазин за хората“. Цените ще се поддържат на това ниво всеки ден, в съответствие с концепцията „Всеки ден ниска цена“.

Благодарение на партньорството повече от 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до качествени и изгодни български продукти близо до дома си - без необходимост от пътуване до големите градове. Това прави пазаруването по-лесно, по-бързо и финансово по-изгодно за всяко домакинство.

Обхванати са магазини КООП в следните населени места: град Кричим, град Куклен, град Лъки, град Раковски, град Хисаря, град Калофер, град Клисура, град Перущица, град Пловдив, град Садово, град Сопот, град Стамболийски, град Съединение, село Чалъкови, село Ахматово, село Бачково, село Белозем, село Богдан, село Богданица, село Ведраре, село Войводиново, село Голям Чардак, село Горна Махала, село Долнослав, село Драгомир, село Дуванлии, село Иганово, село Искра, село Калековец, село Каравелово, село Кочево, село Кръстевич, село Кърнаре, село Михилци, село Моминско, село Новаково, село Поповица, село Правище, село Розино, село Селци, село Слатина, село Столетово, село Тополово, село Триводици, село Трилистник, село Христо Даново, село Червен, село Чешнегирово, село Ясно поле.

Мобилният магазин обслужва селата Руен, Скобелево, Извор, Дедово, Чехларе, Бабек, Свежен.

Подписването на споразумението е важна стъпка в изпълнението на дългосрочната стратегия „Магазин за хората“ ЕАД. Амбицията на компанията е през 2026 г. да изгради национално покритие и устойчива мрежа за достъп до предлаганите от него продукти във всички региони на страната. Паралелно с това се работи и по следващите етапи от развитието, свързани с откриване на пълноценни физически обекти - както франчайз магазини, така и локации, оперирани изцяло от „Магазин за хората“ ЕАД.

БТА припомня, че през август беше определен съставът на първия Съвет на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД. Назначеният Съвет на директорите е тричленен, като представители на държавата са включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член - Ивайло Маринов.